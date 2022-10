Hij redde talloze apen uit de handen van illegale handelaren, en nu is natuurbeschermer Willie Smits begonnen aan het project van zijn leven: de natuur op Sulawesi herstellen en tegelijkertijd inwoners van een goed inkomen voorzien.

Met een orang-oetan sluit je vriendschappen voor het leven. Niet dat je ze makkelijk herkent als je ze na vele jaren toevallig weer tegenkomt in het oerwoud. "Maar zij herkennen jou wel", bezweert Willie Smits (65), de Nederlandse bosbouwkundige die zich als Indonesisch staatsburger al meer dan veertig jaar inzet voor de natuur in Indonesië.

"Ik heb daar al verschillende ontroerende voorbeelden van meegemaakt", vertelt Smits, tijdens een bliksembezoek aan Nederland. "Ik liep ooit in een bos in Oost-Kalimantan, toen een mannelijke orang-oetan enthousiast vanuit de bomen naar beneden klom en op mij afkwam. Hij omhelsde mij letterlijk en maakte wat 'oe-oe'-geluiden. Daarna ging hij met zijn rug naar mij toe zitten voor een lekkere schoudermassage.

Omhelzing

Toen was het voor mij allang duidelijk dat het een orang-oetan was die in een van onze opvangcentra heeft gezeten, maar wie van hen? Ik probeer dan altijd een haar te plukken, voor DNA, of een vingerafdruk te nemen, want naarmate orang-oetans ouder worden, krijgen ze ook grotere wangplaten en herken je ze echt niet meer aan hun gezicht."

"Dat is af en toe enorm emotioneel", zegt Smits. "Ik herinner me dat ik jaren geleden in een vergadering zat in ons opvangcentrum in Oost-Kalimantan, toen Suwaji, de administrateur naar mij toekwam. 'Pa Willie, Pa Willie, Oetje is terug', riep die, 'Kom!' Ik ben onmiddellijk in de auto gesprongen en naar het vrijlatingsgebied gereden. Na twee uur lopen in het oerwoud zag ik inderdaad Oetje in de boom, met een baby! Na wat eerste geluidenuitwisselingen kwam ze lager aan de stam en omhelsde me. Vervolgens pakte zij haar in vrijheid geboren baby en drukte die in mijn gezicht."

Tranen met tuiten

"Ik kon mij nog heel goed herinneren dat we Oetje drie jaar daarvoor, in mei 1992 hadden vrijgelaten, nadat ze in ons opvangcentrum het lange rehabilitatieproces had doorlopen", vertelt Smits verder. "Ze was één uit een groep van negen orang-oetans die we die dag vrijlieten in het beschermde bosgebied, maar ze bleef maar zitten op de vrijlatingskooi met haar armen om zich heen geslagen.

Na een half uur kwam ik uit de observatiehut en nam haar bij de hand. Ik hielp haar de trap van de hoge kooi af. Samen zaten we op de bosbodem. Met mijn zakmes sneed ik palmblad af, om haar af te leiden en gerust te stellen. Nu, al die jaren later, leidde Oetje mij naar een precies zelfde palm. Ze trok er met haar tanden een blad uit en gaf dat aan mij. Tranen met tuiten, kan ik je verzekeren."

Happend naar adem

Oetje was de allereerste orang-oetan die Smits ooit ontmoette, al verliep dat in 1980 weinig idyllisch, herinnert hij zich. Als Wageningse bosbouwer was hij op Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo, om onderzoek te doen aan de moeizame kweek van merantibomen.

"Op een dag duwde een marktkoopman mij een kooi met een jonge orang-oetan in mijn gezicht. Of ik die wilde kopen. Het wezentje met de droevigste ogen ooit was meer dood dan levend. Ik ben toen 's nachts naar die markt teruggegaan, waar ik het arme hoopje nog levend, happend naar adem op een berg groenteafval tegenkwam, weggegooid als bedorven goed. Toen ik haar oppakte, werd de koopman wakker van onder zijn kraam. Hij wilde natuurlijk geld zien, maar ik ben zo weggelopen. Met Oetje begon mijn beschermingswerk voor de orang-oetans."

Huisdieren

In de jaren daarna stichtte Smits verschillende opvangcentra; voor orang-oetans maar ook voor andere apen en beschermde dieren die illegaal als huisdier werden gehouden. Het leidde tot een haat-liefdeverhouding met de Indonesische overheid.

"Aan de ene kant werd ik gaandeweg een gerespecteerd adviseur van de regering. Ik had ook de wet aan mijn zijde als ik illegaal gehouden dieren in beslag nam. Aan de andere kant heb ik ook de nodige hoogwaardigheidsbekleders met illegale huisdieren tegenover mij gehad. Eentje kan ik mij nog als de dag van gisteren herinneren."

"Toen ik bij hem binnenkwam en zijn jonge orang-oetan afpakte, sloeg hij mij met zijn revolver tot bloedens toe tegen mijn borst. Hij dreigde mij te vermoorden. Uiteindelijk heb ik alleen maar heel onderkoeld gevraagd of hij wist wat het verschil was tussen de straf voor het houden van een illegaal huisdier of voor moord. Dan sta je echt wel een tijdje te trillen. En alle dreigtelefoontjes die je in de dagen erna krijgt laten je dan ook echt niet koud."

Doodsbedreigingen

Van alle doodsbedreigingen die Smits kreeg in de meer dan veertig jaar dat hij actief is als natuurbeschermer, houdt hij een droog overzicht bij. "Ik heb er nu 1158. Plus 134 haat-artikelen in kranten. Mensen hebben ook geprobeerd mij te wurgen, te vergiftigen en er is ooit een kogel op 30 cm langs mijn hoofd gevlogen. De waakhonden bij mijn huis zijn de schedels ingeslagen."

Ondertussen is het eerste opvangcentrum van Smits in Oost-Kalimantan uitgegroeid tot de grootste organisatie voor rehabilitatie van primaten in de wereld, met 431 medewerkers en een jaarbudget van 7 miljoen dollar. Samen met zijn andere centra in Centraal- en West-Kalimantan zijn er meer dan duizend orang-oetans opgevangen en weer uitgezet in de natuur.

Toch is dat een enigszins cynische bezigheid, vindt Smits. "Terwijl wij dieren oplappen, worden tegelijkertijd nog steeds enorme stukken oerwoud gekapt om plaats te maken voor oliepalmplantages, waar dan zogenaamd duurzame biobrandstoffen worden geproduceerd voor westerse auto's. De apen die illegaal als huisdier worden gehouden zijn een bijproduct van die ontbossing."

'Magnum Opus'

Vanaf 2001 verlegde Smits zijn werkterrein ook naar Sulawesi. Op het noordpuntje van het eiland kocht hij gedegradeerd land en creëerde daar opnieuw bos. Ook op andere plekken in Noord-Sulawesi plantte zijn stichting al miljoenen nieuwe bomen. "Ik zie dit als mijn magnum opus", zegt Smits half-grappend. "Voordat ik mij straks terugtrek om boeken te schrijven, wil ik laten zien dat het mogelijk is om de natuur te herstellen terwijl de lokale bevolking ook een goede boterham verdient.

Stukje bij beetje planten we het aangekochte terrein weer vol met planten en bomen die voedsel en ook geld opbrengen. In suikerpalmbossen kunnen wel twintig mensen een goed inkomen verdienen op iedere tien hectare. Vergelijk dat eens met de oliepalmplantages waar je maar één baan per tien hectare genereert die ook nog eens slechter betaalt."

Vooruitdenken

De effecten van de 'voedselbosbouw' op de flanken van de Masarangberg zijn al duidelijk te zien, tot in het koraal voor de kust van Temboan. Door minder erosie en afspoeling van aarde met verstikkende voedingsstoffen blijft het koraal in een betere conditie. "Ook dát is een verdienmodel", benadrukt Smits. "Met ecotoerisme hopen we ook westerse geldschieters kennis laten maken met deze manier van werken."

"Uiteindelijk", vindt Smits, "komt het allemaal terug bij mijn allereerste ervaringen als jonge bosbouwer. Toen ik in 1980 als Wageningse student naar Kalimantan kwam ben ik veel met traditionele Kenya Dajaks het bos ingetrokken. Het is onvoorstelbaar hoeveel kennis deze mensen hebben. Ik leerde dat meranti zich alleen maar laat kweken met de juiste bodemschimmels."

"Nu staat de samenwerking met traditionele culturen in het bos van Sulawesi nog steeds centraal. De Dajaks en veel andere stammen hebben als traditie dat zij meerdere generaties vooruitdenken. Bij een trouwerij bijvoorbeeld, planten ze tien goede houtbomen om ervoor te zorgen dat als de kinderen uit dat huwelijk straks ook trouwen, zij hout zullen hebben om een huis te bouwen. Dat is een natuurlijke manier van vooruitdenken waar een westerling nog een puntje aan kan zuigen. En de natuur weet het zelf het beste."