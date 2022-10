De Marokkaans-Nederlandse Karim dwingt een gesprek af met zijn ouders over zijn homoseksualiteit in El houb, dat een klein verhaal filmisch groots aanpakt. Regisseur Shariff Nasr: 'Mensen willen alleen maar ventileren, en dan kom je niet tot een oplossing.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Bij toeval komt de vader van de Marokkaans-Nederlandse Karim erachter dat die homo is. Maar als Karim naar zijn ouderlijk huis gaat voor een confrontatie, gaan zijn ouders het gesprek uit de weg. En dus sluit Karim zich op in de proviandkast onder de trap, zoals hij dat als kind ook al deed.

Zo begint El houb van Shariff Nasr, een film die zich in feite volledig in die kast afspeelt, maar via Karims herinneringen en hersenspinsels filmisch toch vele kanten op schiet. "Die proviandkast staat ook een beetje symbool voor zijn hoofd," legt Nasr uit. "Hij verandert mee met zijn gemoedstoestand en de herinneringen en gedachten die zich opdringen."

Liefdeloos

Het zaadje voor El houb (Arabisch voor 'de liefde') werd geplant toen Nasr, in Rotterdam geboren als kind van een Palestijnse vader en Nederlandse moeder, op bezoek was bij familie in het Midden-Oosten. "Iedereen was heel liefdevol en warm, en op een gegeven moment dacht ik: als ik op mannen zou vallen, zouden deze mensen dan plots minder van mij houden? Dat geloof ik niet. Het zou problemen geven, maar die liefde is niet zomaar weg."

Dat botste voor Nasr op de weergave van coming-outverhalen in de MENA (Middle East and North Africa)-wereld zoals Nasr die in andere films en media zag. "Het is altijd een heel liefdeloos beeld, met ouders die zeggen: de deur uit, we spreken nooit meer met elkaar. Zonder dat daar enig gevoel bij komt kijken, zo eendimensionaal. Het lijkt het alsof er niets tussen zit: óf je kiest voor je familie óf voor je geaardheid. Ik dacht: wat als je beide wil? Ik had nooit een film gezien die gaat over dat gesprek."

Dat is uiteindelijk het pleidooi dat El houb maakt: práát met elkaar. Dat gaat niet alleen op voor dit specifieke onderwerp of de Arabische gemeenschap. Nasr: "Ik denk dat we op dit moment niet genoeg met elkaar communiceren. In talkshows lijkt niemand meer op zoek te zijn naar een conclusie. Je krijgt gewoon twee extreme meningen voor je kiezen en dat is het. In de politiek is het hetzelfde. En via sociale media kun je voor elke domme mening wel een gelijkgestemde vinden, dus je wordt ook niet meer teruggefloten. Mensen willen niet meer luisteren, alleen maar ventileren, en dan kom je niet tot een oplossing. Ik wil dat men weer een dialoog voert, dat is het enige. Ik ben niemand aan het hervormen, we zijn geen deuren aan het intrappen - we willen ze alleen openzetten"

Lachspiegel

El houb benadert zijn serieuze onderwerp met een opvallend lichtvoetige touch. "Heel veel momenten zijn grappig bedoeld," beaamt Nasr. "Zelfs heel pijnlijke momenten. Al is de hoeveelheid humor in het proces wel iets minder geworden. Grappen mogen het drama nooit in de weg zitten, dus er zijn ook goeie grappen gesneuveld."

Shariff Nasr: 'Als we hem laten zien aan een Arabisch publiek, of een lhbti-publiek, lachen mensen keihard. Omdat ze iets herkennen.' Shariff Nasr: 'Als we hem laten zien aan een Arabisch publiek, of een lhbti-publiek, lachen mensen keihard. Omdat ze iets herkennen.' Foto: Curly X Straight

Die humorvolle aanpak is voor Nasr fundamenteel. "Ik denk dat mensen sneller geneigd zijn om te lachen om hun tekortkomingen. Als je mensen een spiegel voor wilt houden, helpt het als het enigszins een lachspiegel is. Dat is iets wonderlijks van humor: zodra je gaat lachen, laat je óók andere emoties gemakkelijker toe."

Bij testvertoningen bleek er een merkbaar verschil te zitten in hoe het publiek daarmee om ging. "Als we hem laten zien aan een Arabisch publiek, of een lhbti-publiek, lachen mensen keihard. Omdat ze iets herkennen en weten: hier kun je om lachen. Bij andere mensen merk ik vaak wat twijfel: mag ik hier om lachen? Dus misschien helpt het om tevoren te zeggen: het is een komedie, lach maar."

Die lichtheid zit vooral ook in de magisch-realistische details die Nasr zich veroorlooft, zoals de gesprekken die Karim heeft met zijn tienjarige zelf. "Hij moet ook in dialoog met zichzelf," legt Nasr uit. "Met zijn kinddeel en met 'de ideale Karim' die hij gewend is te zijn in het gezin."

Door die aanpak, waarin het heden soms naadloos overgaat in een herinnering, plaatst Nasr ons filmisch in Karims ervaring. In zijn hoofd schiet van alles voorbij, terwijl hij fysiek in die kast blijft zitten. "Die kast wordt gedurende de film ook kleiner en groter. Soms zie je dat gebeuren, maar meestal ervaar je het als kijker zonder het direct waar te nemen."

De balans van die momenten van verwondering met de realiteit van zijn personages luisterde nauw. "Je kunt er ook in doorschieten. Omdat je in iemands hoofd zit, kan álles, en dat is ook een gevaar. In de eerste versies van het script zaten hele rare dingen - iets met een muis die ook in die kast leefde, en een He-Man poppetje dat ineens ging rondlopen. Ik ben blij dat die eruit zijn. Maar ik hou ervan naar de wereld te kijken met de verwondering van een kind."

De komende week is El houb in theaters door heel Nederland ook te zien in het kader van het initiatief Kijk Ons, dat eigenzinnige films van eigen bodem over het voetlicht brengt. Bij die vertoningen zijn Nasr en/of Larhzaoui aanwezig voor Q&A's.