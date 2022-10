Als ze op straat om hulp vraagt, bijvoorbeeld omdat ze niet meer weet waar de fietsenstalling is, geloven mensen soms niet dat ze dementie heeft. Christa Reinhoudt (52) vertelt ROC-studenten wat het betekent om dementie te hebben- en hoe je daar beter mee kunt omgaan. 'Jongeren doen vaak niks omdat ze het niet fout willen doen.'

Je komt thuis met een tas vol boodschappen en ziet dat de koelkast al vol ligt met alles wat je al eerder gehaald hebt. Het is een verwarring die naar voren komt als je een speciale VR-bril op hebt, die je laat meemaken hoe het is om dementie te hebben. Abigail (18) is één van de studenten van het ROC Midden-Nederland die de bril woensdag probeert, in het kader van het bewuster worden van wat dementie is.

"Als je de bril op hebt hoor je de gedachten van een vrouw en zie je wat zij ziet", legt ze uit. "De vrouw heeft een dochter. Terwijl jij geen water wil, geeft ze je toch een glas. Dan denk je, waarom krijg ik dit? In het begin had ik het idee dat alles normaal was en ging, maar na een tijdje krijg je door dat echt alles verwarrend is."

Abigails oma heeft beginnende dementie, vertelt ze. "Bij dementie denk je aan het vergeten van bijvoorbeeld sleutels. Maar hier zag ik dat je zelfs handelingen vergeet. Ik herkende me een beetje in de dochter die een glas water gaf terwijl de moeder het niet wilde. Ik snap nu beter wat er in m'n oma's hoofd gebeurt. Ik ga beter naar haar luisteren."

47 en Alzheimer

De aftrap van het jongerenprogramma van 'Samen dementievriendelijk' wordt groots aangepakt in het ROC: studenten komen binnen via een ballonnenboog en daarna is er een podiumprogramma waarbij radiopresentator Frank van der Lende in gesprek gaat met studenten Omar, Jantine, Pascalle en Nejwa, met minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder en met Christa Reinhoudt en haar begeleider.

Christa was 47 jaar toen ze in 2017 de diagnose Alzheimer kreeg. "Ik merkte dat het chaotischer werd op mijn werk, dat ik pissig werd op vrijwilligers omdat het een troep op mijn bureau was. Maar ik bleek het zélf niet te hebben opgeruimd."

Kickoff van het jongerenprogramma van Samen dementievriendelijk bij ROC Midden Nederland. Kickoff van het jongerenprogramma van Samen dementievriendelijk bij ROC Midden Nederland. Foto: Ruud Voest

"Mensen geloven me soms niet als ik zeg dat ik Alzheimer heb. Ik kan goed praten, kom gewoon over. Terwijl ik niet altijd weet wat ik doe. Ik moet er 's morgens vaak zelf achter komen of ik al ontbeten heb omdat ik het gewoon niet weet. En ik kan ineens de fietsenstalling kwijt zijn waar m'n fiets staat. Als ik op straat om hulp vraag, schrikken mensen soms en dan is het gesprek klaar." Ze maakt het ook mee dat mensen wél meelopen naar de fietsenstalling en haar zo helpen. "Dan voelt het weer alsof ik kan meedoen."

Doorbreken

En dat is de boodschap van vandaag: op dit moment hebben 290.000 mensen in Nederland dementie en de komende jaren gaat dat aantal explosief stijgen. Eén op de drie vrouwen krijgt het, en één op de zeven mannen. 70 procent van hen woont thuis. Leerlingen van het ROC krijgen daar, als de doktersassistent, kapper en sportinstructeur van morgen, steeds vaker mee te maken.

"De studenten hier komen nu al mensen met dementie tegen, omdat mensen met de ziekte vaak nog jarenlang deelnemen aan het gewone leven", zegt minister Helder. "Het is belangrijk dat ze dat herkennen en weten wat ze kunnen doen. Dan draag je bij dat mensen met dementie kunnen doorgaan met hun leven."

Radiopresentator Frank van der Lende, tijdens een speciale bijeenkomst voor jongeren met een ouder met dementie. Op de achtergrond een foto van zijn vader, die leed aan de ziekte. Radiopresentator Frank van der Lende, tijdens een speciale bijeenkomst voor jongeren met een ouder met dementie. Op de achtergrond een foto van zijn vader, die leed aan de ziekte. Foto: Angeliek de Jonge

Presentator Frank van der Lende verloor zijn vader anderhalf jaar geleden aan Alzheimer. "Het is met alles zo dat hoe meer mensen erover weten, des te beter. Maar dementie wordt een steeds groter deel van onze maatschappij. Daar aandacht voor vragen is het minste wat ik kan doen."

Zelf beschermde hij zijn vader het liefst voor onbegrip vanuit de maatschappij. "Als hij in de supermarkt de bananen zou pakken, ik zag dat hij echt niet wist wat hij moest doen en mensen naar hem keken van 'wat doet die man', ging ik snel naar hem toe om te helpen. Wat ik heb geleerd en vandaag weer naar voren kwam, is dat je iemand met dementie niet de hele tijd moet corrigeren. Dat ik geduld moet hebben met mensen die niet precies weten wat dementie is, en dat zij geduld moeten hebben met iemand met dementie. Dat scheelt zoveel."

Wat kan ik zelf doen om 'dementievriendelijker' zijn?

- Weet wat de kenmerken zijn, als vergeetachtigheid, problemen met handelingen, vergissingen met tijd en plaats, taalproblemen en onrust.

- Laat iemand met dementie in zijn of haar waarde en neem hem of haar serieus. Probeer de persoon niet teveel te corrigeren, maar ga zoveel mogelijk mee in hun beleving.

- Stel iemand gerust. Vertel wie je bent en wat je komt doen. Iemand met dementie herkent je mogelijk niet, of niet meer.

- Praat in korte zinnen en stel één vraag per keer. Wacht even tot je reactie krijgt en kijk of de persoon begrijpt wat je zegt of vraagt. Maak oogcontact.

- Heb oog voor wat iemand nog wél kan.

Bron: samendementievriendelijk.nl