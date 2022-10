Zijn nummer Baraye groeide in korte tijd uit tot hét protestlied in Iran. Die actie kwam Shervin Hajipour duur te staan: hij werd opgepakt en de video verdween van zijn sociale media. Toch blijft de echo luid hoorbaar - ook buiten Iran.

Iraniërs wereldwijd zitten al weken gekluisterd aan hun telefoon vanwege de protesten in Iran. Op 28 september leken ze allemaal naar precies dezelfde video te kijken: die waarin de Iraanse artiest Shervin Hajipour het protestlied Baraye zingt. Binnen 48 uur had het nummer ruim 40 miljoen views op Instagram. Zijn actie kwam Hajipour duur te staan: op 29 september werd hij opgepakt. De video verdween van zijn pagina.

Maar de echo van het lied is nog luid en duidelijk hoorbaar: Baraye is het lijflied geworden van de golf van protesten in Iran, die uitbraken na de dood van de 22-jarige Koerdisch-Iraanse Jina Mahsa Amini. Zij werd opgepakt door de zedenpolitie omdat haar hijab niet bedekkend genoeg zou zijn. Ze stierf op 16 september aan de verwondingen die de politie haar had toegebracht. Sindsdien demonstreren mensen door de straat op te gaan, te staken of anti-regeringsleuzen van de daken te schreeuwen. Ook buiten Iran betuigen mensen steun.

Grootste pijn en problemen

Zanger Hajipour is 25 jaar en komt uit Mazandaran, een noordelijke provincie van Iran. Sinds zijn 8ste speelt hij viool, hij componeert sinds zijn 12de. Hij studeerde economie. Bekend werd hij door de Iraanse talentenjacht Asre Jadid ('een nieuw tijdperk'), die in 2018 op tv werd uitgezonden.

"Als artiest kun je van je pijn en de problemen in je leven muziek maken", zei Hajipour drie jaar geleden in een interview met BBC Persian. "Mijn grootste pijnen en problemen werden mijn beste liedjes en zullen dat in de toekomst ook zijn."

In de video van de in het Perzisch gezongen ballad Baraye zit Hajipour met gesloten ogen voor een microfoon. Er zijn screenshots te zien van tweets waarin Iraniërs schrijven waarom ze demonstreren. Ze beginnen allemaal met met 'baraye', dat 'voor' of 'vanwege' betekent. 'Vanwege de angst om te zoenen', 'vanwege de gevangengenomen intellectuelen', 'vanwege de ons opgelegde hemel'.

'Vrouw, leven, vrijheid', zingt Hajipour

Aan het slot van het lied zingt Hajipour: zan, zendegi, azadi ('vrouw, leven, vrijheid'). Deze van oorsprong Koerdische leus vat in drie woorden samen waar mensen voor strijden en is de bekendste wapenkreet van deze protesten geworden. Naast het scanderen van die leus zingen mensen nu ook Baraye op demonstraties. Zaterdag, bij de demonstratie op het Malieveld in Den Haag, werd het lied luidkeels gezongen. Maar niet alleen daar: in klaslokalen, op straten, in huizen, overal is het lied te horen. Zelfs de Nederlandse radio draait het nummer nu.

De Iraans-Vlaamse theatermaker en actrice Sachli Gholamalizad luistert het nummer soms wel twintig keer per dag. "Al wekenlang zit ik verkrampt naar een schermpje te kijken om al het nieuws over Iran te volgen. Muziek brengt me even verlichting, vooral als het muziek is die over ons gaat en in mijn moedertaal Perzisch gezongen is." Ze vindt het mooi dat Baraye een 'zacht' protestlied is, niet een dat oproept de wapens op te pakken. "Het gaat puur om het onrecht dat Iraniërs al meer dan veertig jaar is aangedaan."

Gholamalizad benadrukt nog eens dat de protesten in Iran gaan over vrouwenrechten. In Baraye klinkt dat onder andere door in de regel 'Vanwege mijn zus, jouw zus, onze zussen'. Gholamalizad: "Daarin hoor ik dat mijn zus en jouw zus gelijk zijn aan elkaar. Als we strijden voor onze zussen strijden we voor iedereen. In het Perzisch zitten de woorden khaharam (mijn zus) en khaharet (jouw zus) ook dicht bij elkaar."

Dansen op straat, zoenen in het openbaar: Iraniërs verlangen naar normaal leven

Baraye is een briljant nummer, vindt Asghar Seyed-Gohrab, hoogleraar Iraanse en Perzische studies aan de Universiteit Utrecht. "Het drukt de weerloosheid uit van mensen met weinig bewegingsvrijheid. Ze moeten volgens de benauwende regels van het islamitische regime leven, maar de bevolking verlangt iets anders. Kijk maar naar de zin: 'Vanwege de wens naar een normaal leven.' De Iraanse bevolking is zich bewust van het leven buiten Iran en wil daar deel van uitmaken."

Daarom zingt Hajipour ook over dansen op straat of in het openbaar zoenen met je geliefde, dingen die verboden zijn in Iran. Maar de protesten gaan over meer dan individuele vrijheden, zegt Seyed-Gohrab: "Het lied gaat ook over het milieu: over watermanagement, luchtvervuiling, het uitsterven van de Iraanse luipaard. Al die problemen zijn door het regime veroorzaakt."

In de videoclip heeft Hajipour zijn ogen grotendeels gesloten. 'Het lijkt alsof hij gehuild heeft. Aan het eind verandert zijn toon en slaakt hij een paar laatste kreten wanneer hij baraye azadi ('voor vrijheid') zingt. Alsof hij het doorgeefluik is van de emoties van het volk.'

Beschuldigd van propaganda tegen het regime

Dat Hajipour werd gearresteerd vanwege zijn protestlied, heeft ertoe bijgedragen dat het lied zo aanslaat, bij Iraniërs binnen en buiten Iran. Hij is sinds 4 oktober op borgtocht vrij, maar is wel beschuldigd van propaganda tegen het regime.

Op Instagram bedankt hij zijn fans en schrijft hij dat 'buitenlandse krachten' misbruik hebben gemaakt van zijn nummer door het in te zetten voor propaganda tegen de Islamitische Republiek. Dat was niet zijn bedoeling. De goede verstaander kan er de opgedrongen woorden van het regime in herkennen, dat wel vaker met precies dezelfde aanklacht komt tegen het Westen.

3X BARAYE

- Het lied Baraye verwijst veelvuldig naar maatschappelijke problemen in Iran, zoals Afghaanse vluchtelingen die vaak een tweederangs leven leiden en de belabberde staat van sommige huizen. Zo stortte afgelopen mei een gebouw in Abadan in, met 41 doden tot gevolg.

- Een stukje uit de tekst:

'Vanwege de ons opgelegde hemel

Vanwege gevangengenomen intellectuelen

Vanwege Afghaanse kinderen

Vanwege de zovele 'vanweges' zonder herhaling

Vanwege de zovele kreten die in de leegte verdwijnen

Vanwege huizen die bezwijken alsof ze nep zijn'

- Op sociale media wordt massaal opgeroepen Baraye te nomineren voor de Grammy in de categorie 'Beste nummer voor sociale verandering', die onlangs in het leven is geroepen. Deze Grammy is bedoeld voor een nummer dat gaat over sociale problemen en wereldwijd een positieve impact heeft.