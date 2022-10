Pas sinds ze moeder is geworden voelt de Brits-Somalische dichter Warsan Shire zich enigszins normaal. Daarvóór was ze altijd die vluchteling, 'dat zwarte meisje', het kind dat nergens thuis was. Alleen in haar gedichten kon ze wonen: 'Schrijven is mijn redding geweest.'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Al beroemd zijn voordat je debuut is verschenen, het overkwam de Brits-Somalische Warsan Shire, een internationaal poëziefenomeen. Shire is 34; ze dicht al sinds haar 15de. Het waren een Jamaicaanse jongerenwerker en de Brits-Guyanese dichter Jacob Sam-La Rose, bij wie ze een workshop volgde in een lokaal buurthuis, die haar cruciale zetjes in de juiste richting wisten te geven.

Dankzij hun aanmoediging deed ze een opleiding creatief schrijven, volgde elke poëzieworkshop die ze kon vinden en las stapels dichtbundels. Amper 22 jaar oud publiceerde ze haar eerste minibundel, poëziepamflet Teaching My Mother How To Give Birth, bij een klein uitgeefhuis in Londen.

Beyoncé

Niet dat het pamflet nou zo goed verkocht - want ja, poëzie - maar Shire's werk bleef niet onopgemerkt. Ze werd al snel uitgenodigd om voor te dragen op kleine en grotere festivals. In eigen land, maar ook op het continent van haar voorouders, in Kenia en Zuid-Afrika. Haar gedichten werden opgenomen in verzamelbundels, ze won een poëzieprijs, werd op haar 25ste de eerste stadsdichter van Londen en trad datzelfde jaar als jongste auteur ooit toe tot het vooraanstaande Britse literaire genootschap Royal Society of Literature, waartoe ook reeds overleden dichtende grootheden behoren als Samuel Coleridge, Thomas Hardy en Muriel Spark.

Via via bereikte een gedicht, For Women Who Are Difficult to Love, van de nog relatief onbekende Shire superster Beyoncé, waarop deze de Brits-Somalische benaderde voor een samenwerking. De gefluisterde bezwerende teksten die de nummers op het album Lemonade aan elkaar weven komen van Shire.

"Mensen vinden het nog steeds spannend mij te ontmoeten, door Beyoncé", zegt Shire lachend. Ze zit met opgetrokken benen in een joggingbroek op de bank van het appartement van het Letterenfonds in het centrum van Amsterdam. Een herfstbui klettert tegen de ramen. Vanaf haar T-shirt kijkt James Baldwin met zijn sceptische oogopslag de ruimte in.

Shire is een paar dagen in Nederland, als onderdeel van een Europese tournee. Ze woont met haar gezin in Los Angeles en reist de halve wereld over om gedichten voor te dragen voor, vaak jonge, fans. Dat doet ze sinds haar langverwachte debuutbundel Bless the Daughter, Raised By a Voice in Her Head afgelopen maart verscheen. De bundel kreeg met Zegen de dochter een prachtige Nederlandse vertaling door dichter Radna Fabias.

Dakloos

"Lemonade is alweer zes jaar geleden, dus het voelt ver weg. Natuurlijk was het bijzonder om met Beyoncé te werken. Maar ik begeef me niet in een wereld vol beroemdheden, ik woonde al in de VS omdat mijn man een Amerikaan is, er is niets wezenlijks in mijn leven veranderd." Ze denkt even na. "Hoewel, dat is niet waar, het project heeft ervoor gezorgd dat ik eindelijk genoeg geld had voor therapie, en ik heb sindsdien twee kinderen gekregen, dus in die zin ben ik wel een ander persoon dan toen."

"En natuurlijk was het een meisjesdroom die uitkwam. Ik heb als tiener eindeloos naar haar muziek geluisterd. In de periode dat mijn moeder, mijn broertje en ik dakloos waren, na de scheiding van mijn ouders, toen we in allerlei opvanghuizen woonden en amper spullen hadden, had ik een discman met een cd van Destiny's Child die ik grijs heb gedraaid."

Moeder zegt dat er in alle vrouwen afgesloten kamers zitten

Soms komen de mannen - met sleutels

soms komen de mannen - met hamers

Het is een strofe uit het gedicht Zegen dit huis uit haar bundel. De zin typeert Shire's poëzie: intens, vol vuur, scherp. Beeldspraak die regelmatig binnenkomt als een stomp in de maag. Zoals de openingszin van het gedicht Thuis, dat in de vluchtelingencrisis van 2015 viraal ging op sociale media en ook in haar bundel is opgenomen:

Niemand verlaat zijn thuis tenzij thuis de bek van een haai is

De omslag van Teaching my mother how to give birth De omslag van Teaching my mother how to give birth Foto: Warsan Shire

Haar gedichten zijn zintuiglijk, bruisend: muziek, gehuil, koranverzen, bloed, parfum, wierook, henna, kurkuma en kohl. En vol verwijzingen naar popcultuur, van Dawson's Creek en Absolutely Fabulous tot Grace Jones.

Shire geeft een stem aan de thuislozen die samen de Somalische diaspora vormen. Haar gedichten, vol woorden uit de taal van het thuisland van haar ouders, gaan over onthechting en vervreemding, over opgroeien in een migrantenwerkelijkheid, over vrouwen en mannen, de rol van het geloof en eenzaamheid. Ze gaan over mentaal lijden en over trauma's die van generatie op generatie worden doorgegeven. Want de Somaliërs tussen wie Shire opgroeit hebben dan misschien de oorlog achter zich gelaten, de oorlog heeft hen niet verlaten.

In haar gedichten zakt de man zonder baan, zonder gezin en zonder huis in een Britse supermarkt in elkaar voor het schap met halalproducten, om in een taal te bidden die hij al jaren niet heeft gebruikt; herkent de moeder haar eigen kinderen niet die spreken en dromen in de verkeerde taal; en belt een vrouw de doden interlokaal vanuit een hokje in een internetcafé.

Haar ouders verlieten Somalië in 1988, Shire zat toen al in de buik van haar moeder. Ze is geboren in buurland Kenia - de eerste stop na de vlucht. Omdat haar vader, journalist op een dodenlijst, daar nog altijd niet veilig was, reisden ze door naar Engeland, Londen, waar Shire is opgegroeid.

In interviews las ik dat u zich niet Brits voelt, maar een permanente migrant. Is dat nog steeds zo?

"Ik voel me een vluchteling en migrant, zo ben ik opgevoed. Mijn moeder denkt tot op de dag van vandaag dat haar vlucht tijdelijk is." Ze wijst naar haar koffer in de hoek van de kamer. "Ik pak mijn koffers nooit uit. En ongeacht waar ik woon, hoezeer ik me er ook thuis voel, ik heb altijd een vluchttas klaar staan. Ook in Los Angeles, waar ik nu alweer zeven jaar woon in een ontzettend fijn huis met mijn gezin. Dat heb ik van mijn moeder. Het is een basisgevoel van onveiligheid en instabiliteit dat ik mijn hele leven zal blijven meedragen."

Shire ontmoette haar man, een Mexicaanse Amerikaan, tijdens een optreden. "Hij was een fan, het is groupie love." Schaterlach. "Sinds ik in Amerika woon voel ik me trouwens wel ontzettend Brits. In mijn hoofd is Londen inmiddels de meest idyllische plek op aarde, met prachtige grijze luchten."

"We woonden in een wijk met mensen uit alle windstreken, Sri Lanka, Jamaica, Ethiopië, Nigeria, Pakistan. Ik heb me er altijd thuis gevoeld en ook niet 'anders'. Al herinner ik me nog wel de dag dat ik ontdekte dat ik zwart ben. Mijn vader bracht me naar mijn eerste schooldag, ik moet 5 of 6 zijn geweest. Hij had me net gedag gezegd." Met een diepe lage stem: 'Goodbye daughter'. "En toen wees een jongetje naar me en riep 'zwart meisje'. Hij bedoelde er niets mee, het was een constatering. Maar ik holde in tranen terug naar mijn vader. Toen ik hem vertelde wat er gebeurd was, troostte hij me niet. Hij keek me alleen maar aan en zei: 'Je bént ook een zwart meisje."' Ze wijst op haar T-shirt van James Baldwin. "Die reactie was zo goed. Mijn vader leerde me om trots te zijn op wie ik ben."

Het waren de mensen die tijdelijk kwamen logeren, andere vluchtelingen, Somalische 'ooms' en 'tantes', die haar engagement verder voedden. Terwijl Shire vanaf haar 12de ook nog de verantwoording droeg voor drie kleine zusjes die haar moeder met een nieuwe man kreeg, vroeg ze deze passanten in haar huis het hemd van het lijf. "Ik wilde alles weten, en ging met iedereen in discussie over onrecht. Ze noemden me thuis 'de VN'. In Amerika heb ik vrienden die zeggen: "Ik heb Trump-aanhangers in de familie, daar praten we niet over, want dat verpest etentjes. Daar snap ik dus niets van."

Zegen de dochter van Warsan Shire Zegen de dochter van Warsan Shire Foto: Warsan Shire

Uw naam wordt vaak in een adem genoemd met jonge dichters als Rupi Kaur of Lang Leav, die hun werk op sociale media plaatsen en daarmee een schare jonge fans hebben opgebouwd. Instapoetry wordt uw werk genoemd.

"Ik vraag me af waarom, want ik heb nog nooit een gedicht op Instagram geplaatst."

U hebt wel gedichten op Tumblr geplaatst, een ander sociaal medium. 'Warsan Shire begon op Tumblr', stond recent nog in een groot profiel in het tijdschrift The New Yorker.

Knikt, zwijgt, lacht. "Maar ik begon niet op Tumblr. Ik begon met een workshop, en met begeleiding van een redacteur, en met een publicatie bij een kleine uitgeverij. Toen kwam Tumblr pas."

"Ik begrijp dat er een sympathieke boodschap schuilgaat achter het instapoetry-verhaal, zo van: je hebt geen uitgever nodig, je hoeft niet door te dringen tot het literaire bolwerk om gelezen te worden, ga gewoon internet op. Maar zo heb ik het absoluut niet gedaan."

Vindt u het een belediging?

"Dat niet. Maar het gaat volkomen voorbij aan alle mensen die mij hebben geholpen beter te worden. Het is niet goed jonge mensen voor te houden: plaats wat leuke selfies en gedichten op Instagram, dan kom je er wel."

"Er zijn mensen die het zo hebben aangepakt, met succes. Prachtig. Maar ik ben er tot in mijn tenen van overtuigd dat je redacteuren nodig hebt, dat je naar workshops moet gaan, dat je veel moet lezen, moet uitproberen, moet oefenen, kritiek moet krijgen, alles om beter te worden."

"Jonge mensen benaderen me regelmatig als ik ergens optreed met de vraag: denk je dat ik mijn werk op Instagram moet zetten? Ik weet het niet, zeg ik dan, want ik heb het nooit gedaan. Mijn advies is: lees, lees, lees en oefen, oefen, oefen. En droom er niet van populair te zijn, maar droom ervan goed te zijn. Dat is ook mijn advies. Er zijn zoveel briljante schrijvers die niemand kent. Populariteit is geen graadmeter voor kunde."

Enkele van uw gedichten, zoals het gedicht Thuis, over vluchtelingen, zijn wel degelijk viraal gegaan op sociale media.

"Als iemand een gedicht van T.S. Eliot op Instagram zet, is hij dan een instapoet? Ik heb extra moeite met de term omdat ik zo'n afkeer heb van Instagram, een op uiterlijke competitie berustend medium. Maar als sociale media eraan bijdragen dat meer mensen in aanraking komen met poëzie vind ik dat natuurlijk geweldig."

Voor Shire was het een gedicht van de overleden Nigeriaanse schrijver en dichter Chinua Achebe, Vultures, dat haar voor het eerst liet zien wat poëzie kan bewerkstelligen, zegt ze. "Ik moet een jaar of 14 zijn geweest. Het gaat over een nazisoldaat die zijn kind liefdevol in zijn armen sluit na een werkdag in het concentratiekamp. Het gedicht werpt zo veel existentiële vragen op over de aard van de mens, in zulke krachtige beeldtaal, in een taal die ik zelf nog niet tot mijn beschikking had op die leeftijd, maar die ik wel meteen begreep. Ik dichtte zelf ook al; als ik iets voelde, ging ik schrijven, als ik me geen raad wist, ging ik schrijven. Schrijven is altijd mijn redding geweest."

- - Foto: Samira Kafala

Somalië speelt een grote rol in uw gedichten. Bent u er eigenlijk ooit geweest?

"Eén keer, min of meer bij toeval. In 2013 was ik in Kenia, Nairobi, voor een poëziefestival, toen er een terroristische aanslag werd gepleegd. We werden halsoverkop geëvacueerd. Er gingen direct geluiden op dat er moslims achter de aanslag zouden zitten, wellicht uit Somalië. En hoewel ik net als iedereen een 'slachtoffer' was, werd ik ineens met andere ogen bekeken. Ik voelde het gebeuren: zij is Somalisch."

"Ik belde een vriendin die recent was terugverhuisd naar Mogadishu, zij was de persoon die op dat moment fysiek het dichtstbij was, familie heb ik er niet meer, die zijn allemaal dood of gevlucht. 'Kom hierheen', zei ze. Ironisch genoeg vluchtte ik dus de andere kant op, van Kenia naar Somalië. Ik stapte uit het vliegtuig en iemand zei: 'Welkom in je land.' Het was als een film. Met kippenvel en tranen. Het is moeilijk uit te leggen zonder in clichés te vervallen."

"Ik weet nog dat ik naderhand kramp in mijn wangen had van het voortdurende glimlachen. Natuurlijk zag ik overal de overblijfselen van de oorlog, de armoede en de chaos, maar ik heb ook elke dag met Somalische vrouwen in zee gezwommen, het fruit gegeten waarover mijn ouders het altijd hadden, plekken bezocht waarover mijn ouders spraken. Ik had al zoveel beelden van familiefoto's, ik was de nostalgische archivaris van onze familie. Ik verzamelde alle oude foto's uit Somalië van familieleden in een schoenendoos, die staat thuis in Los Angeles. Het was een geromantiseerde plek in mijn hoofd, en nu was ik er. Veel te kort, en het is de vraag of en wanneer ik er ooit weer zal komen, want het blijft onveilig en het is een land in puin, maar dat gevoel van thuishoren is bijna niet te beschrijven."

Shire werkt aan een nieuwe bundel, zegt ze. "Over moederschap (ze heeft twee zoontjes, red.), het lichaam en pijn. Over hoe het lichaam een trauma met zich meedraagt. Maar ook over hoe je dat toch kunt loslaten. Moeder worden was een overweldigende ervaring. Als je zelf een lastige jeugd hebt gehad komt dat allemaal terug als je moeder wordt. Ik heb me altijd afwijkend gevoeld, anders, moeder worden heeft me genormaliseerd. Het liet me voor het eerst van mijn leven voelen dat ik iets deed wat ontzettend 'normaal' is."

RUPI KAUR

Ook naar Nederland komt de Indiaas-Canadese dichter Rupi Kaur (30), die zaterdag 15 oktober haar werk voordraagt in een vrijwel uitverkocht Carré. Kaur, die thema's als (zelf)liefde, trauma en migratie behandelt en doorgaans in felgekleurde baljurken optreedt, werd een wereldster met haar instapoetry, gedichten die ze op Instagram plaatste.

In 2015 ging ze viraal met foto's die het volgens haar heersende taboe op menstruatie moesten doorbreken: ze poseerde in een joggingbroek met bloedvlekken en met bloed dat langs haar been stroomt. Inmiddels heeft ze 4,5 miljoen volgers, die hun liefde voor Kaur via het platform veelvuldig delen: 'Mijn innerlijke kind moest dit horen', en: 'Haar gedichten gaan over emoties die ik zelf niet kan plaatsen.'

Kaurs ongekende populariteit heeft ook een keerzijde. Ze is meerdere malen beschuldigd van plagiaat en volgens de literaire kritiek ontbreekt het haar aan poëtisch talent. Op sociale media wordt regelmatig de spot met haar gedreven:

Ik begrijp

waarom guacamole

extra kost

het is omdat

jij

nooit genoeg was