Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) weigert op aandringen van het CDA een moreel oordeel te geven over de uitspraak van Femke Halsema. De Amsterdamse burgemeester stelde vrijdag op een conferentie dat de handel in cocaïne beter gereguleerd kan worden.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

CDA-Kamerlid Anne Kuik vroeg Yesilgöz in het vragenuur om 'een moreel oordeel te vellen' over Halsema's uitspraken omdat die volgens haar 'de rechtsstaat verder ondermijnen'. Kuik had de citaten van burgemeester Halsema 'met het schaamrood op de kaken' gelezen. "Juist op het moment dat Nederland de zwaar bedreigde en bijna-ontvoerde Belgische minister ontving, herhaalt de burgemeester van Amsterdam haar uitspraak dat we de handel in cocaïne maar beter kunnen reguleren."

Yesilgöz was gastvrouw op een congres waar een aantal Europese ministers en instanties keken hoe zij 'de krachten kunnen bundelen om drugscriminaliteit aan te pakken'. De justitieminister nodigde Halsema uit als een van de twee keynotespeakers, zei Yesilgöz.

"Zij heeft in haar toespraak een historisch verloop geschetst hoe we tot het huidige beleid zijn gekomen. Vervolgens vertelde ze dat ze het gesprek over legalisering wel aan zou willen gaan, maar daarbij gaf ze ook aan dat er geen politiek draagvlak voor is."

Yesilgöz benadrukte dat Halsema daarna 'switchte naar concrete maatregelen die we wél samen kunnen nemen'. "Bijvoorbeeld om de geldstromen boven tafel te krijgen en de verdienmodellen aan te pakken." Het gevraagde oordeel over Halsema's uitspraken gaf Yesilgöz niet.

Strijd

Wel benadrukte ze dat de meeste cocaïne in Nederland ons land weer verlaat. Regulering zou, stelde Yesilgöz, 'weinig uitmaken voor de strijd die wij hier en in Europa voeren'.

Kuik hekelde ook dat Halsema stelde dat 'de war on drugs niet helpt'. "Dat hoor ik vaker," aldus Yesilgöz. "Daar ben ik nogal helder in: ik ben zelf niet bezig met een oorlog tegen drugs, ik ben bezig met een flinke strijd tegen drugscriminelen en die ben ik van plan om te winnen ook." Volgens Yesilgöz is die strijd 'heel helder'. "Die laat ik door niemand nuanceren."

Daarom spreekt ze regelmatig mensen aan die geen kwaad zien in een lijntje in het weekend. "Jouw vraag houdt een aanbod in stand waar meedogenloze criminelen achter zitten," houdt ze hen dan voor.

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker zei de uitspraken van Halsema ook 'te betreuren', niet alleen vanuit het oogpunt van criminaliteitsbestrijding. "Cocaïne is zwaar verslavend en schadelijk voor de gezondheid." Yesilgöz erkende dat. "Niet voor niets staat cocaïne op de opiumlijst. Vanuit mijn rol ga ik daar niet bagatelliserend over doen."