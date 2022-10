In 2025 is het Nijkerkse echtpaar Haarman 25 jaar getrouwd. Nu Julia in transitie is gegaan naar vrouw en ze haar vrouw Esther haar opnieuw ten huwelijk heeft gevraagd, willen ze hun huwelijksgeloften dunnetjes overdoen en zo ook taboes doorbreken voor de buitenwereld.

'Een Einzelgänger' noemt Julia zichzelf. Ze wist dat ze niet bij de stoere jongens op school hoorde, maar beter bij de meisjes paste. Haar ouders waren veel aan het werk toen ze kind was, waardoor ze weinig kans had om over haar gevoelens te praten. "Ik had een neef die op mannen viel, dat was een viezerik volgens mijn vader. Dat ik mijzelf ook anders voelde, dat stopte ik diep weg. Ik raakte in een soort overlevingsstand. Ik ging door met leven, met wie ik niet was."

Toen ze 16 was leerde Julia Esther kennen op de dansschool in Groenlo. In 2000 trouwden ze met elkaar. Esther: "We waren jeugdliefdes. Ik wist dat Julia toen al worstelde in het contact met haar ouders en ik wist dat ze niet in een bepaald patroon paste, maar dat ze zich van binnen vrouw voelde, dat had ik niet zien aankomen."

In 2015 zag Julia op televisie een programma waar chauffeur Marloes in voorkwam, die als man werkte, maar in het weekend vrouw was en met transgenders in Amsterdam optrok. "Ik ben zelf ook chauffeur en ineens vielen er puzzelstukjes op zijn plek."

Cadeautje

Schoorvoetend besloot Julia op een dag aan Esther op te biechten dat ze zich vrouw voelde. En waar 90 procent van de huwelijken strandt als een partner transgender is, bleef Esther bij Julia. Esther: "In het begin denk je wat is dit, wat moet ik hiermee? Je worstelt met een heleboel vragen. Maar een vriendin zei tegen me: het is een rare vergelijking, maar wat als je een cadeautje krijgt, is de inhoud dan het belangrijkste of de verpakking?"

Van buiten is Julia volgens Esther veranderd, maar van binnen is ze redelijk hetzelfde gebleven. "Er zijn wat nuanceverschillen, ze is vooral milder geworden, maar ik heb niet ineens een ander persoon tegenover me zitten."

Esther en Julia zijn al 25 jaar samen Esther en Julia zijn al 25 jaar samen Foto: Ruben Schipper

Stapje voor stapje bouwde Julia het vrouw-zijn op. Eerst ging ze met Esther shoppen in Amsterdam voor nachtkleding. Hierna deed ze binnenshuis een pruik op, een rok en panty's aan. "De kinderen hielpen me met opmaken, ik moest er namelijk feeling voor krijgen. Ik was net zo puber als zij waren. Ik was mezelf aan het ontdekken."

Altijd al excentriek

Het vrouw-zijn was in eerste instantie iets wat Julia vooral binnenshuis deed, uit angst voor reacties in haar omgeving. Totdat ze twee jaar geleden vakantie had en drie weken thuis was. "Toen ik weer moest gaan werken ging ik huilend naar mijn werk, want ineens moest ik weer als man door het leven gaan. Ik besloot het de medewerkers van personeelszaken te vertellen. Die schrokken ook even, maar ik kreeg wel de ruimte om mijzelf te zijn."

Julia werkt doordeweeks vier dagen als chauffeur op internationaal autotransport. Ze besloot om op haar werk ook stapje voor stapje haar nieuwe 'ik' te introduceren. "Ik was altijd al de chauffeur die zijn nagels lakte, dus mensen vonden me al heel excentriek. Het personeelsblad heeft mij geïnterviewd en daarna hoefde ik niet meer te vertellen hoe de vork in de steel zat."

Esther en Julia dronken na de officiele aanpassing in haar geboorte een glas roze champagne: ‘Die hadden we bewaard voor dit speciale moment’ Esther en Julia dronken na de officiele aanpassing in haar geboorte een glas roze champagne: ‘Die hadden we bewaard voor dit speciale moment’ Foto: Ruben Schipper

Natuurlijk zijn er wel negatieve opmerkingen. Maar het stel houdt haar rug recht. Julia: "Het scheelt dat ik heel groot ben, dus mensen durven ons niet zomaar iets na te roepen. Verder zegt het meer over de mensen die mij naroepen."

Geboorteakte wijzigen: 'Een momentje'

Op 14 september werd Julia officieel vrouw door een aanpassing in de gemeentelijke basisadministratie. "Ik ben bij de gemeente Enschede geweest om mijn geboorteakte te laten wijzigen. Hierna kon ik mijn paspoort aanvragen bij de gemeente Nijkerk. Dat was wel een momentje. Ik heb samen met Esther een glas roze champagne gedronken van geluk, die hadden we bewaard voor dit speciale moment. Mijn levensmotto is: 'het mooiste wat je kunt worden is jezelf.'"

Door de recentelijke aanpassing van de transgenderwet heeft het kabinet een horde weggenomen voor mensen die hun geslacht willen wijzigen in hun paspoort. Julia heeft geen problemen met de nieuwe wet. "Ik vind het wel heel belangrijk dat het psychologische traject blijft voor jongeren onder de achttien jaar. Sommige pubers denken de ene dag dit en de volgende dag dat. Het veranderen van je geslacht heeft veel impact, ook de juridische rompslomp die erbij komt kijken is zwaar."

Julia en Esther: ‘De Paus heeft gezegd dat hij respect heeft voor ieder mens, maar voor de kerk is het wel een drempel’ Julia en Esther: ‘De Paus heeft gezegd dat hij respect heeft voor ieder mens, maar voor de kerk is het wel een drempel’ Foto: Ruben Schipper

Toch gebeuren er ook veel grappige dingen. Twee weken terug lag er een brief op de mat voor een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Voor Julia. Julia: "Tja, dan hang je weer in de telefoon, want dat is natuurlijk niet nodig."

Iedere maand gaat het echtpaar naar T-Amersfoort, georganiseerd door transgendervereniging T-Nederland, toe; een bijeenkomst waar meerdere transgenders komen en ook stellen waarvan de vrouw of man in transitie is gegaan of gaat.

Esther: "Dit zijn bijeenkomsten waarbij we transgenders en hun partners ontmoeten. Daar zitten ook getrouwde stellen bij en mensen die op zoek zijn naar zichzelf. Je hoort waar mensen tegenaan lopen. Het is informatief, maar vooral gezellig."

De grootste critici zijn bekenden en familieleden. Dat heeft het stel vooral gemerkt toen ze drie jaar geleden het nieuws bekend maakten. Julia: "De reacties die wij daarna kregen liepen erg uiteen."

Kritisch

Daarnaast zijn veel gelovige mensen kritisch, want Julia en Esther gaan nog steeds naar de kerk. Hun omgeving heeft bepaalde vooroordelen en het is voor het stel geen taboe om erover te praten: "Ik mocht na mijn transitie ook geen misdienaar meer zijn, iets wat ik verschrikkelijk vond. Ik heb het altijd met liefde gedaan", vertelt Julia.

Als ze in 2025 hun geloften willen vernieuwen, willen ze dat het liefste in de katholieke kerk in hun woonplaats Nijkerk doen. Esther: "De Paus heeft gezegd dat hij respect heeft voor ieder mens, maar voor de kerk is het wel een drempel. Als we niet in Nijkerk onze geloften opnieuw kunnen afleggen, dan kunnen we naar Vlaanderen gaan, waar de katholieke kerk wel homostellen en lesbische stellen zegent."