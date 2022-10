Het tweetal deed zich voor als medewerkers van Vitens. Hun verhaal: door graafwerk was er zand in het drinkwater gekomen. Gevaarlijk en dus moesten de kranen worden getest. Kletskoek dus. Diny de Jager (76) werd zo thuis beroofd. Wat de malafide monteurs niet in de gaten hadden: ze zijn gefotografeerd, gefilmd en na publicatie op Facebook snel herkend en opgespoord.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zaterdagmiddag kwart over twee. Diny de Jager doet een dutje op de bank. Ze slikt morfinepillen tegen de pijn. Haar gezondheid is broos. Diny woont alleen in een duplexwoning in de Almelose wijk Schelfhorst. Een prettig woonoord voor kwetsbare ouderen. De bel gaat. Diny verwacht haar zwager, hij komt vaker zaterdagmiddag. Maar er staan twee jonge heren voor de deur.

Ze hebben hesjes aan, de een oranje, de ander geel. De jongens zien er redelijk betrouwbaar uit. Een van hen vertelt dat ze namens Vitens waterleidingen moeten controleren. Diny: "Ze zeiden dat er hier in de buurt zand in het drinkwater terecht was gekomen. Dat hadden ze bij de buren ook geconstateerd. Er waren meer klachten. Of ze hier ook even water en leidingen in keuken en badkamer mochten controleren".

Bewust meewerken

Volgens de bewoonster klonk het aannemelijk, hoewel die andere jongen zei dat ze namens VOZ op pad waren. Dat is een zorginstelling. Diny: "Dat vond ik wel vreemd, ik kreeg argwaan. Maar het verhaal klonk verder niet gek. Er zijn hier inderdaad werkzaamheden in de buurt. Ze waren beleefd en niet agressief. Dus ik besloot om mee te werken. Ik ben er bewust niet tegenin gegaan. Want je weet niet hoe ze dan gaan reageren".

60 euro gestolen

Diny liet het duo binnen en begeleidde een van hen, de jongen in het gele hesje, naar keuken en badkamer. De 'oranje monteur' ging op zoektocht door het huis. Op tafel werden tas en portemonnee doorzocht en 60 euro aan contant geld meegenomen. Op de slaapkamer is gerommeld in kastjes tussen sieraden.

"Natuurlijk vroeg ik aan die ene man: waar is je collega? Hij vertelde dat hij bij de buren was. Maar dat bleek achteraf onzin. Ze vroegen ook nog of ik 50 eurocent wilde pinnen voor een goed doel. Dat heb ik geweigerd. Ik zei: je kunt wel een muntje van 50 cent krijgen. Dat hoefden ze niet. Ze dreigden nog met een aanmaning van 25 of 30 euro. Toen werd het allemaal wel heel ongeloofwaardig."

Banknummer geblokkeerd

Nadat het ongewenste bezoek was vertrokken heeft Diny de politie gebeld. Agenten waren er snel. Toen is ook de diefstal van het geld ontdekt en geconstateerd dat er actief is gezocht in het huis. En dat ze ook de bankpas in de vingers hebben gehad. Het banknummer is op advies van de politie meteen geblokkeerd. Om te voorkomen dat de daders door middel van scanning alsnog geld zouden kunnen stelen van haar rekening. Volgens Diny had de man die het huis heeft doorzocht mogelijk een scanapparaat bij zich.

Diny kon de politie wel meteen op het goede spoor zetten. De mannen zijn bij haar thuis uitvoerig gefilmd en gefotografeerd. Ze heeft haar camerabewaking rondom het huis prima in orde na eerdere incidenten met brandstichting en pogingen tot diefstal van verlichting en een vogelhuisje uit haar voortuin.

Klunzen zien sticker niet

De nuchtere Almelose constateert dat de zogenaamde Vitensmonteurs niet zo slim zijn: "De camera's zijn namelijk goed zichtbaar. Op de deurpost hangt ook nog een sticker met de waarschuwing 'Camerabewaking'. Dat hebben ze kennelijk niet gezien. Ze staan er scherp op. Wat een klunzen eigenlijk."

De man in het gele hesje wacht totdat Diny opendoet. Hij gaat met haar naar keuken en badkamer. De man in het gele hesje wacht totdat Diny opendoet. Hij gaat met haar naar keuken en badkamer. Foto: Camerabewaking

Beelden op Facebook werken snel

En dat is de heren noodlottig geworden. Dochter Cindy Snoek en haar man Danny hebben de beelden zaterdag op Facebook gezet. Dat bericht is tienduizend keer gedeeld. De daders zijn door de politie in Oldenzaal herkend. Het tweetal is familie van elkaar. Ze zijn met naam en toenaam bekend bij de politie en zouden eerder op dit soort praktijken zijn betrapt. Cindy Snoek: "Zo zie je dat beelden op sociale media snel kunnen helpen. Die boodschap willen we ook meegeven."

Aanhouding lijkt een kwestie van tijd. De politie wil, ook na aandringen, geen commentaar geven op deze zaak. Vanwege privacy. "Wij mogen niet van mensen bevestigen of zij aangifte hebben gedaan of niet. Ik mag geen informatie delen die herleidbaar is naar één persoon of diens zaak", zegt woordvoerster Jennifer Schoorlemmer.

Schrik bij Vitens

Vitens schrikt van het incident en heeft te doen met de gedupeerde Almelose: "Heel erg dit en wat ontzettend naar voor deze bewoonster", aldus woordvoerster Jessica Winkelhorst. Ze meldt dat een soortgelijk bedrog met nepmonteurs van Vitens twee weken geleden ook in Hattem is voorgekomen: "Nutsbedrijven worden vaker voor dit soort praktijken misbruikt. Ons advies: vraag om een ID-bewijs van Vitens en een rijbewijs of paspoort. Verder kondigen wij in 90 procent van de gevallen thuisbezoek aan. Maar dat is geen garantie. Want als iemand niet thuis is mogen onze mensen bij buren aanbellen".

Waarschuwing en advies

Diny hoopt dat ze met haar medewerking aan deze publicatie herhaling kan voorkomen. Ze wil ook het signaal afgeven dat camerabeveiliging loont: "Ik wil mensen waarschuwen: laat niet zo maar iedereen binnen. Ik wil niet dat andere mensen worden beduveld. Ze hebben dit mij nu geflikt. Ik ben wel nuchter maar ook boos, kwaad en voel me heel erg bedonderd".