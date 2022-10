Kristian van der Mark speurde het gezicht van zijn Colombiaanse halfbroertje af op zoek naar herkenning. "Dit kan hem zijn, dacht ik." Nu blijkt hij door het programma Spoorloos te zijn gekoppeld aan mensen die niet zijn biologische familie zijn.

Hoe hij zijn brief naar Spoorloos destijds begon, weet Kristian van der Mark (51) niet meer precies, maar hij weet nog wel met welk gevóél hij de programmamakers schreef in 2003. Hij had haast.

"Ik was toen al slechtziend en wist niet hoe lang ik nog de mogelijkheid zou hebben om mijn familie van dichtbij te zien. Ik was al jaren nieuwsgierig, een gevoel dat langzaam groeide. Hoe zat het nou echt? Had ik eigenlijk wel familie?" Door de oogziekte glaucoom is Van der Mark deels blind. Met zijn linkeroog ziet hij niks, met zijn rechteroog slechts 20 procent.

Van der Mark komt op zijn zesde of zevende - 'na medisch onderzoek werd ik zes jaar geschat' - vanuit Colombia naar Nederland. Zijn biologische moeder zou een prostituee zijn geweest die niet voor hem kon zorgen. De jongen wordt opgenomen in een gezin in Noord-Brabant, dat meerdere kinderen heeft geadopteerd.

Zijn eigen zoektocht begint rond zijn dertigste. Hij vliegt naar Colombia, in de hoop meer gegevens te vinden in de archieven van de kinderbescherming. Een paar jaar later doet Spoorloos eenzelfde poging. Dit keer met succes, wordt hem verteld. "Ze hadden mijn moeder en halfbroertje gevonden. Ik kan best geremd zijn, maar was nu héél blij."

De makers hebben hulp ingeschakeld van een tussenpersoon, Edwin Vela, die - nu blijkt - meerdere adoptiekinderen aan de verkeerde biologische familie heeft gekoppeld. Vela komt op Van der Mark over als een behulpzame man.

Eerste ontmoeting

Vela is er ook bij als de eerste ontmoeting met zijn zeventienjarige halfbroertje Juan David plaatsvindt. Een beetje onwennig lopen de twee op elkaar af en sluiten ze elkaar in de armen. "Natuurlijk was ik zenuwachtig. Je kijkt elkaar aan en denkt gelijk: dit kan hem zijn. Zijn huid was even donker als die van mij, onze rustige manier van praten leek op elkaar. Maar verder waren er weinig gelijkenissen."

Van der Mark zoekt daar weinig achter. Hij lijkt tenslotte ook niet op zijn biologische moeder, van wie hij alleen videobeelden heeft gezien via Spoorloos. De vrouw wil geen contact, heeft geen vaste woonplaats en blijkt later ook niet meer te traceren. "Ze vertelde in die video dat ze mij eigenlijk niet wilde. Ze had alles gedaan om mijn komst te voorkomen. Dat was vrij afschuwelijk om te horen. Ik dacht nog: door die abortuspogingen zal ik misschien slechte ogen hebben gekregen. De manier waarop ze sprak was ook zonder emotie en betrokkenheid. Heel mat."

Kristian van der Mark (r) in de uitzending van Spoorloos met zijn halfbroer Juan David (l) die niet zijn halfbroer bleek te zijn.

Hij laat het rusten en richt zich op zijn halfbroer, die wél enthousiast lijkt over de hereniging. Van der Mark geeft hem een sjaaltje van FC Groningen, die dezelfde groen-witte kleuren heeft als Atlético Nacional, een club uit Medellín, de stad waar de broers oorspronkelijk vandaan komen. Volgens tussenpersoon Vela zou Juan David in een pleeggezin wonen en geen geld hebben voor zijn middelbare school. Van der Mark trekt gelijk zijn portemonnee. Hij wil helpen. "Ik heb in die eerste periode een paar honderd euro overgemaakt, wanneer Edwin dat vroeg. Hij schreef dat mijn broertje anders het internetcafé niet kon betalen. Dat klonk geloofwaardig."

De twijfel slaat pas later toe, als het mailcontact verstomt en blijkt dat de school van het halfbroertje niet bestaat. Van der Mark alarmeert de redactie van Spoorloos via de mail, maar krijgt geen reactie. "Ik bleef daarna nog geregeld contact zoeken met mijn familie, maar ik moest het op een gegeven moment loslaten. Het maakte me gek."

Stomtoevallig

In 2019 doet hij nog een laatste poging. "Vela wist waar mijn halfbroer woonde. Hij kon wel naar hem toe, maar daar had hij geld voor nodig. Toen ik zei dat ik mee op bezoek wilde, kon hij tóch niet. Toen begon ik weer te twijfelen."

Uiteindelijk vindt hij via Barbara Quee, die een zoekbureau heeft voor adoptiekinderen en óók op een mismatch van Edwin Vela stuitte, alsnog zijn biologische familie. Een Colombiaanse halfnicht van Van der Mark las stomtoevallig een oproepje op Facebook. "Ze zag een foto van mij en heeft gelijk contact opgenomen. Dit was een gelukstreffer."

Als Van der Mark dan eindelijk zijn échte biologische moeder ontmoet, is hij in eerste instantie terughoudend. De vorige keer werd zijn hoop ook de grond in geboord. "Ze praatte in een dialect dat ik niet kon volgen, maar ik zag de overeenkomsten. Hetzelfde krullende haar, dezelfde trekken rond de mond." Kees van der Spek, die de misstanden blootlegde via zijn RTL-programma Oplichters aangepakt, regelt een DNA-test die de doorslag geeft.

Eerste levensjaren

Stukje bij beetje krijgt Van der Mark informatie over zijn eerste levensjaren. Zijn moeder leefde lange tijd in armoede. Toen ze veranderde van werk, liet ze hem achter bij zijn opa en oma, die hem na een tijdje naar de kinderbescherming brachten. "Ze waren oud, konden niet voor mij zorgen. Toen mijn moeder naar mij op zoek ging, zei de instantie dat ik al naar Nederland was. In werkelijkheid woonde ik bij een pleeggezin, vlak bij het ouderlijk huis. Pas later ben ik naar mijn adoptieouders in Nederland gegaan. Heel bizar." Oók bizar: waarschijnlijk is Van der Mark twee jaar ouder dan gedacht. "Volgens mijn moeder zou ik 53 zijn." Nuchter: "Gelukkig zie ik er jonger uit."

Van der Mark heeft inmiddels een belletje van de KRO-NCRV gehad, de omroep die Spoorloos al dertig jaar uitzendt. Hij denkt dat de intentie van de makers goed was, maar hekelt de werkwijze. "Ze hadden de betrouwbaarheid van Edwin Vela beter moeten checken. Dat vind ik nog steeds heel teleurstellend. Er is mij heel veel tijd met mijn familie ontnomen."

KRO-NCRV onderzoekt zestien zaken uit Spoorloos waar de Colombiaanse fixer bij betrokken was wiens integriteit ter discussie staat. De omroep bevestigde al twee 'mismatches' van Nederlanders die in Colombia niet aan de juiste biologische ouders zijn gekoppeld. KRO-NCRV ziet geen reden om het programma van de buis te halen, wel gaan de makers 'plaatselijke mensen' die meewerken 'zorgvuldiger screenen'.