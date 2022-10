Oma Mateta was het begin van alles voor de familie Mapinga. Nu siert haar naam de 'Arnhemse' voetbalschool van Jean-Jacques en Jean-Willy Mapinga in Congo-Kinshasa. Vader en zoon reisden van Arnhem naar Lemba om hun academie te bezoeken. 'Heel bijzonder.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Er kwam een bijzonder gevoel over Jean-Willy Mapinga toen hij deze maand in Kinshasa op 25-jarige leeftijd voor het eerst voet zette op Afrikaanse grond. De Arnhemse voetballer van ESA reisde met zijn vader Jean-Jacques naar de Democratische Republiek Congo (DRC) om daar hun voetbalschool te bezoeken.

Elite Academy Mateta in Kinshasa, hoofdstad van het Centraal-Afrikaanse land, zag in april vorig jaar het levenslicht. "Op het zandveldje waar ik zelf als kleine jongen in de jaren zeventig ook voetbalde", vertelt vader Mapinga (54). Hij werd geboren in Angola, maar vluchtte als kind van vijf jaar voor oorlogsgeweld naar Congo-Kinshasa dat toen Zaïre heette. In 1993 kwam hij naar Nederland.

"We hebben de academie vernoemd naar mijn oma Mateta", vervolgt vader. "Zij was de eerste van de familie Mapinga die van Angola naar Congo vluchtte in de jaren vijftig. Het begin van alles voor ons. Een sterke vrouw met een groot hart. De deur van haar huis stond altijd open voor advies. Zij was voor mij het startpunt, dat wij nu willen zijn voor de jongeren van Lemba, de gemeente waar ik ben opgegroeid."

Voetballen en plezier maken, maar ook leren dat je hard moet werken als je iets wilt bereiken in het leven. Dat is de boodschap die veertig Congolese kinderen in de leeftijd van 10 tot vijftien jaar meekrijgen op de Arnhemse voetbalschool in hun wijk. "Iedereen die naar ons komt, krijgt een luisterend oor en perspectief voor de toekomst. Net als ik ooit van mijn oma kreeg."

Een dankwoord van de voetballers voor Jean-Jacques en Jean-Willy Mapinga en de donateurs die Elite Academy Mateta helpen. Een dankwoord van de voetballers voor Jean-Jacques en Jean-Willy Mapinga en de donateurs die Elite Academy Mateta helpen. Foto: Elite Academy Mateta

"Heel bijzonder om daar voor het eerst te zijn en mijn familie en de voetballers te ontmoeten", zegt Jean-Willy, die zelf werd in Nijmegen opgeleid bij NEC. "Ik heb de kinderen ook toegesproken. Dat naast voetbal, school superbelangrijk is. Ik kon ze vertellen hoe mijn leven is gelopen. Ik heb vroeger veel gedacht aan profvoetballer worden, maar met mijn opleiding ook altijd een plan B gehad. Daardoor kan ik nu als jongerenwerker in Arnhem-Zuid doen waar mijn passie ligt, toen het als voetballer niet lukte. We werken met familie en vrienden daar hard om voor deze kinderen ook kansen te creëren."

Dat is nodig, ziet vader Jean-Jacques. Hij treft nu een ander land dan de staat die hij begin jaren negentig verliet. Het Zaïre van Joseph-Désiré Mobutu werd na de dood van de dictator in 1997 Congo-Kinshasa, officieel de DRC. "Mobutu was een dictator, maar de situatie in het land was rustig als ik dat vergelijk met nu. Toen was het beter, ja. Er was eenheid. Minder criminaliteit en voor de lagere klasse, waartoe ik behoorde, was er vrijheid."

Naar de schoenmaker met een kapotte voetbalschoen

"Vroeger ging bijna niemand van mijn vriendjes níet naar school. Nu geldt dat voor drie op de tien jongeren. Ook op de voetbalschool. Waarom ga je niet? 'Dat kunnen mijn ouders niet betalen.' De werkloosheid is enorm. We adviseren ouders om naar de schoenmaker te gaan met een kapotte voetbalschoen, dan hoeft er nog even geen nieuwe te komen. Maar voor dat geld kunnen ze ook een brood kopen en hun kinderen voeden."

En dus hebben de Mapingas hulp nodig. "Ze voetballen daar op zand, schoenen en ballen slijten veel harder", weet Jean-Willy. "Het zou geweldig zijn als een bedrijf of voetbalclub kleding, schoenen of andere materialen heeft liggen. Nu ik daar geweest ben, voel ik me pas in de positie om naar mensen toe te stappen en hen iets te vragen. In de toekomst hopen we potjes te creëren om de jongens waar thuis geen lesgeld is, naar school te kunnen sturen."

Familie heeft na 25 jaar een gezicht

Het enthousiasme van de kinderen en de steun van zijn familie geven hem de kracht. Familie die na 25 jaar eindelijk een gezicht heeft. Zoals oma van 80, dochter van Mateta, de naamgeefster van de academie.

"De ontmoeting met haar was heel intens en bijzonder. Ze is al langere tijd ziek. We spraken met elkaar in Lingala, een Congolese taal. Die heb ik thuis in Arnhem van pa meegekregen. Ik versta alles en spreek het redelijk. Een taal laat je je wortels voelen, waar je vandaan komt. Hopelijk laat de financiële situatie van de voetbalschool ooit toe dat we vaker kunnen gaan."