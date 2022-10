Stilte en rust heersen in Fort Ellewoutsdijk. Het is heerlijk, maar het kan ook te vaak te stil zijn. Natuurmonumenten wil het fort daarom verhuren.

"Stel je voor dat dit je onderkomen is." Bianca van Swieten, coördinatoor natuurbeheer bij Natuurmonumenten, kijkt van bovenaf neer op de binnenplaats van Fort Ellewoutsdijk. Het plein van pakweg 70 bij 30 meter wordt omringd door aan de ene kant het fort en de andere kant de zeedijk. Het fort ligt buitendijks. Het maakt nog duidelijker wat de originele bestemming was toen het in 1839 door de Nederlandse regering gebouwd werd: het controleren van de scheepvaart op de Westerschelde.

In die tijd werd het overigens nooit echt gebruikt: er was al een verdrag tussen Nederland en België voordat het helemaal klaar was. Er zitten wél kogelgaten in de voorkant, maar die zijn van later, uit de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers het weer in gebruik namen. Op het dak van het fort, waar je rond kan wandelen, staan meerdere bunkers uit die tijd. En er is meer. "Kom maar eens mee", wenkt Van Swieten. Ze opent de deur van één van de achttien kazematten - de bomvrije ruimten in het fort. Achterin zitten drie deuren. "Dat waren de gevangenissen in de Tweede Wereldoorlog." Duitse teksten op de deuren, vervaagd maar hier en daar nog enigszins leesbaar, zijn er het bewijs van.

Die teksten, dat zijn nou voorbeelden van elementen die Natuurmonumenten wil behouden, zegt Van Swieten. Net als bijvoorbeeld de nog veel oudere siertekeningen op de muur van weer een andere kazemat. En natuurlijk het meest in het oog springende historische element: de grote waterbassins onder een aantal ruimten. Daar wordt, via een kokersysteem door de muren, regenwater in opgeslagen. "Er was hier plaats voor 500 man", zegt Van Swieten. "Als het fort belegerd werd, was er toch genoeg water." Het systeem doet het nog steeds: je hoort de druppels vallen.

Van Swieten laat ook de vroegere keuken zien, de 'kakdozen' waar je gezellig met z'n vieren naast elkaar kon zitten, de oude kruitopslagplaats. "Elke kazemat heeft z'n eigen verhaal", geeft ze aan.

De cellen waar na de Tweede Wereldoorlog NSB'ers in vastgezet werden. De cellen waar na de Tweede Wereldoorlog NSB'ers in vastgezet werden. Foto: Marcelle Davidse

Er is te weinig te doen

Je fantasie gaat hier snel met je op de loop. Over hoe het vroeger was. Maar ook over wat er allemaal mogelijk is. En daar komen we bij een actueel onderwerp, want Natuurmonumenten zoekt een huurder voor het fort. "We willen ons erfgoed behouden en het beleefbaar maken", verklaart Van Swieten. "Het fort onderhouden gaat nog net, hoewel het heel duur is. Maar het openstellen voor publiek, dat kunnen we maar mondjesmaat. En mede daardoor is hier ook weinig te doen. Dat vinden we zonde."

En dus is de hulp van een ondernemer welkom. Mensen met goede ideeën wordt gevraagd zich te melden, mits ze aan de voorwaarden kunnen voldoen. Kortweg gezegd: je mag geen onomkeerbare veranderingen aan het fort aanbrengen, en het moet (grotendeels) toegankelijk worden voor publiek. "En de activiteiten moeten wel passen in de omgeving", vult Van Swieten aan. "We zitten hier aan een natuurgebied, en bij een rustig dorp. We willen dat onze buren ook achter het toekomstplan staan." Voorbeelden van wat er precies zou kunnen komen, geeft ze liever niet. "Ik wil niemand een bepaalde kant op duwen. Punt is nu juist dat we overal open voor staan." Over de huurkosten is nog niets bekend. "Dat is onderwerp van de gesprekken."

Natuurlijk zijn er beperkingen aan het toekomstig gebruik. De kazematten zijn donker, en je kan niet zomaar een muur uitbreken om ruimten samen te voegen. Maar er zijn wel bouwtechnische mogelijkheden genoeg. "In dit soort gebouwen wordt vaak gebruik gemaakt van een 'doos-in-doos-constructie'. Je bouwt, bijvoorbeeld met glas, een ruimte in een ruimte. Dan beschadig je niets, maar je ziet nog wel alles."

Een beetje hulp biedt Natuurmonumenten wel. Er is elektriciteit in alle ruimten, en in een aantal zit zelfs vloerverwarming en rioolaansluiting. "Hier zou je prima kunnen wonen", zegt Van Swieten, terwijl ze één van die kazematten binnenstapt. Via een binnendeur is die verbonden met de naastgelegen ruimte. "Daar zou dan een slaapkamer kunnen komen. Nou, dan hou je het hier wel vol hoor."

In ons land staan nog vele tientallen oude forten. Een flink aantal heeft inmiddels een nieuwe bestemming. Zomaar een greep:

Fort Bakkerskil (Nieuwendijk): Bed & breakfast

Fort Beemster (Zuidoostbeemster) : Wellnessresort

Fort bij Vijfhuizen: Restaurant en kunstateliers

Fort Aan de Klop (Utrecht): Activiteitencentrum met restaurant, kamperen, evenementen en voorstellingen

Fort bij Krommeniedijk (Uitgeest): Zorgwoningen voor mensen met autisme

Fort Lunet (Raamsdonksveer): escaperoom

Fort Bij de nieuwe Steeg (Herwijnen): Educatie- en activiteitencentrum op het gebied van cartografie en navigatie

Fort Veldhuis (Heemskerk): Luchtoorlogmuseum