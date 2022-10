De meeste pensioenfondsen staan er financieel goed voor. En dat zullen gepensioneerden terug zien in hun portemonnee.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het lijkt er op dat 2023 voor veel gepensioneerden een mooi jaar gaat worden. Het kabinet besloot eerder al dat de AOW volgend jaar met 10 procent omhoog gaat. Maar ook de pensioenfondsen kunnen een aardige duit in het zakje doen. Door de gestegen rente is de financiële positie van de pensioenfondsen namelijk sterk verbeterd. En dat betekent dat er geld is om de pensioenen volgend jaar te verhogen. De pensioenfondsen buigen zich daar in november over.

In principe streeft een pensioenfonds naar een waardevast pensioen. Dat betekent dat de pensioenen meestijgen met de inflatie. Halverwege dit jaar konden veel pensioenfondsen al een beperkte verhoging van de pensioenen doorvoeren. Die verhoging was gebaseerd op de inflatie van afgelopen jaar. Dus de hoge inflatie zat daar maar voor een klein deel in verwerkt.

Nu is het anders. De meeste grote pensioenfondsen kijken naar het inflatiecijfer van september. En de inflatie bedroeg die maand ruim 12 procent. "Dat is het cijfer waar wij naar kijken", zegt een woordvoerder van ABP.

Dekkingsgraad

Om te bepalen hoeveel de pensioenen kunnen stijgen, kijken de pensioenfondsen naar hun dekkingsgraad. Die moet minimaal 105 procent zijn. Dat betekent dat het pensioenfonds voor elke euro die aan pensioen nu en in de toekomst betaald moet worden, 1,05 euro in kas moet hebben. Is de dekkingsgraad hoger dan 105 dan mag dat hogere bedrag gebruikt worden om de pensioenen te verhogen. Dat heet indexatie.

- - Foto: Mark Reijntjens

Het goede nieuws is dat de dekkingsgraden bij alle grote fondsen boven de 105 staan. Bpf Bouw, het pensioenfonds voor de bouwsector, zit bijvoorbeeld op 130. In theorie kunnen die dus de pensioenen, en de pensioenaanspraken van de deelnemers stevig verhogen.

"Wij zijn blij met deze dekkingsgraad", zegt David van As, directeur van Bpf Bouw. "Maar een pensioenverhoging moet verantwoord plaatsvinden." Al het geld uitdelen is niet verstandig, denkt Van As. "We gaan over naar een nieuw pensioenstelsel. Daar willen we ook nog geld voor reserveren, bijvoorbeeld om een buffer op te bouwen. Met die buffer voorkomen we dat de pensioenen in het nieuwe stelsel te veel gaan schommelen. Want onze gepensioneerden willen niet het ene jaar veel meer en het andere jaar veel minder pensioen."

Dilemma

Van As snijdt daarmee precies het dilemma waar alle pensioenfondsen mee zitten. Aan de ene kant wil je zoveel mogelijk uitdelen aan deelnemers en gepensioneerden. Zeker nu de koopkracht een forse klap krijgt door de torenhoge inflatie. Maar aan de andere kant moeten fondsen ook rekening houden met de toekomst en er voor zorgen dat ze financieel gezond blijven. Anders lopen de mensen die nu pensioen opbouwen het risico dat er straks niet meer voldoende voor hen overblijft.

De Pensioenwet schrijft voor dat het bestuur van een pensioenfonds de verschillende belangen evenwichtig afweegt bij een besluit tot indexatie. "Maar die evenwichtige belangenafweging is een ruim begrip. Wat dat inhoudt is niet beschreven", zegt Frank Heemskerk, pensioendeskundige bij adviesbureau Mercer. "In feite komt het erop neer dat je een goed verhaal moet hebben bij de keuzes die je maakt."

De twee grootste pensioenfondsen, ABP en PFZW, zijn in ieder geval niet van plan om alles uit te delen. "We kijken naar de belangen van de gepensioneerden, maar ook naar de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel", aldus een woordvoerder van PFZW. ABP houdt ook een slag om de arm vanwege de onrust op de financiële markten. Maar de fondsen zullen zeker tot het randje gaan van wat ze verantwoord vinden om de pensioenen te verhogen.

Alleen bij PMT, het pensioenfonds voor de kleinmetaal, hangt de vlag nog niet uit. Dat fonds heeft op basis van de huidige dekkingsgraad nauwelijks geld om de pensioenen te verhogen.