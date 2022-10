Door de energiecrisis zullen steeds meer Nederlanders in de financiële problemen komen, is de verwachting. Gemeente Amsterdam probeert hen zo snel in mogelijk in beeld te krijgen met speciale teams. Maar hoe kom je met hen in contact? 'Mensen gaan er niet meer van uit dat de overheid het beste met ze voor heeft.'

Schots en scheef hangen de brievenbussen aan het grijze hek van een vervallen industrieterrein in Amsterdam-Noord. Een bel is er niet. "Daar hebben we niks aan", constateert Anouk Mossel. "Hier gaan we deze meneer nooit vinden." Uit haar tas haalt de welzijnswerker een groene kaart met een terugbelverzoek voor de wanbetaler en stopt hem in een brievenbus.

Monter fietst ze naar het volgende adres. Maar ook daar doet niemand open. Bij het derde adres heeft ze meer geluk. Althans. "Ik hoor dat het niet zo lekker met de huur gaat", zegt Mossel tegen een vrouw die haar voordeur op een kier opent. Volgens Mossels gegevens is hier de huur enkele maanden niet betaald. "Dat is opgelost", antwoordt de vrouw. "En hoe gaat het verder? Alles goed met de energie?", probeert de welzijnswerker het gesprek gaande te houden. Volgens de vrouw zijn er geen problemen.

"Het is de stilte voor de storm", zegt Mossel als ze weer op haar fiets zit. Ze werkt bij het Vroeg Eropaf-team van Amsterdam, en is bezig met haar ronde huisbezoeken. Vanmiddag staan tien adressen op het programma, en vanavond gaat ze weer. Haar doelgroep: mensen die hun gas, water, licht, huur of zorgverzekering niet hebben betaald. "Tijdens corona kregen we veel meldingen over zzp'ers, we verwachten nu dat de groep middeninkomens toeneemt."

Ongevraagd hulp

Sinds 2021 zijn vastelastenorganisaties verplicht om openstaande rekeningen in een vroeg stadium te melden aan gemeenten. In Amsterdam, maar ook in steeds meer andere gemeenten, krijgen deze inwoners vervolgens ongevraagd hulp aangeboden. Want, is het idee, hoe sneller je hulp biedt, hoe kleiner de kans dat relatief kleine openstaande rekeningen uitgroeien tot problematische schulden.

Kreeg het Vroeg Eropaf-team in Amsterdam in 2021 29.700 meldingen van mensen die hun gas, water, licht of huur niet hadden betaald, in de eerste zeven maanden van 2022 waren dat er al 18.252. Na een melding heeft het team vier tot acht weken de tijd om contact te krijgen met de wanbetaler. "Naast huisbezoeken, sturen we ook brieven, appen, bellen en mailen we. We doen zo'n drie tot zes pogingen", voegt Colette Kooijman, Mossels collega, toe. "Het is nu wel megadruk, dus het is de vraag of we deze frequentie kunnen volhouden."

Kooijman en haar collega's zien het "als een sport om het vertrouwen te winnen en in gesprek te komen" met de wanbetalers. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Ze merken dat het toeslagenschandaal zijn sporen heeft nagelaten. "Om die reden zeg ik bewust niet dat de gemeente ons financiert", vertelt Mossel. Angst voor de overheid, vindt ze een groot woord. "Maar mensen gaan er niet meer van uit dat de overheid het beste met ze voor heeft. We zien ook geregeld mensen die geen toeslagen meer durven aan te vragen."

Energiearmoede

"Het ziet er zorgelijk uit", zegt PvdA-wethouder Marjolein Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening) diezelfde middag in haar werkkamer op het stadhuis. Ze wordt er elke week door haar ambtenaren bijgepraat over de inflatiecijfers en de energiearmoede in Amsterdam, de stad waar in absolute aantallen de meeste armen wonen. De grafieken die vandaag op tafel liggen, stellen haar niet gerust. Het aantal aanvragen bij de voedselbanken stijgt. "Dat is een heel steil lijntje." En ook het aantal 'vroegsignaleringen' van energiebedrijven ligt nu al hoger dan heel vorig jaar.

Het kabinet heeft onder meer een prijsplafond voor de energiekosten aangekondigd en de uitkeringen en het minimumloon gaan met 10 procent omhoog. De gemeente Amsterdam heeft nog extra maatregelen genomen om bewoners in financiële problemen te helpen. Zo is er extra geld uitgetrokken voor kinderen van minima en wordt er coulant omgegaan met mensen die in de schuldsanering zitten en door de hoge energieprijzen in de knel komen.

Maar om zeker te weten of de hulp terechtkomt bij de juiste groepen wil de wethouder nog meer informatie. Zo wil ze weten wie komende winter mogelijk letterlijk in de kou zit. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) heeft beloofd dat niemand van het gas wordt afgesloten. In praktijk betekent dit dat energieleveranciers bij openstaande rekeningen meerdere pogingen moeten ondernemen om contact te krijgen met de klant, ook moeten ze de klant een coulante betalingsregeling aanbieden voordat ze overgaan tot afsluiting.

Maar Moorman verwacht dat de praktijk weerbarstig zal zijn. Want als een energieleverancier uiteindelijk toch een contract ontbindt, dan levert de netbeheerder tegen marktconforme prijzen nog een tijdje gas en elektriciteit voordat iemand daadwerkelijk afgesloten wordt. Alleen niemand lijkt te weten hoe lang en hoe vaak dat nu al gebeurt. Vreemd, vindt ze dat.

Om te laten zien hoe serieus ze het neemt, zegt Moorman tegen haar ambtenaren dat "ik desnoods de wet ga overtreden". Zo snel mogelijk wil de wethouder achterhalen waar de mensen wonen die geen energiecontract meer hebben, en afgesloten dreigen te worden. Het liefst krijgt ze van netwerkbeheerder Alliander alle adressen zodat het Vroeg Eropaf-team bij hen langs kan. Alleen: er is geen wettelijke basis voor het delen van die gegevens. Nog niet in ieder geval. Daarover zal ze "Rob even bellen", zegt ze, want minister Rob Jetten is degene die dit wettelijk mogelijk kan maken.

En ze heeft meer plannen om te voorkomen dat mensen in de kou komen te zitten. Zo overweegt ze een zwarte lijst op te stellen van energieleveranciers die toch snel tot contractbeëindiging overgaan. Onlangs hoorde ze over een casus waarbij een klein energiebedrijf al na twee weken betalingsachterstand het contract ontbond. "Het ging om een openstaande rekening van 60 euro. In de huidige markt is het niet zo makkelijk een nieuw contract te krijgen: het is sowieso duurder en je moet vaak voorafgaand een borg betalen. Dan ben je alweer vele honderden euro's verder."

Veredelde postbode

Soms voelt welzijnswerker Anouk Mossel zich een "veredelde postbode", zegt ze als ze weer een kaart met een terugbelverzoek door een brievenbus gooit. Deze middag doet haast niemand open, en degenen die wel opendoen zeggen dat de problemen zijn opgelost. "Het is een kwestie van veel proberen en geduld. Soms heb je pech, maar het kan ook zomaar gebeuren dat je een half uur op de bank zit bij iemand die heel blij is dat je langskomt."

Zo had haar collega Kooijman deze zomer nog een meneer die verdwaald was in het bureaucratische oerwoud van de gemeente. "Hij had een uitkering en was verhuisd. Maar zijn nieuwe adres was niet goed doorgekomen. Omdat hij niet meer stond ingeschreven, werd zijn uitkering stopgezet, en vervolgens ook zijn zorgverzekering en toeslagen. Hij had al die brieven gemist. Omdat hij heel zuinig leefde, ontdekte hij pas een paar maanden later dat hij geen geld meer had. Vervolgens bleek zijn DigiD ook niet meer te werken. Maar zonder geldig adres kon hij geen nieuwe DigiD aanvragen en zonder DigiD kon hij weer geen uitkering aanvragen. Hij wist niet hoe hoe hij er zelf uit moest komen."

In zulke gevallen, is het heel dankbaar werk, zegt Kooijman. Volgens het Amsterdamse Vroeg Eropaf-team lukt het uiteindelijk in zo'n 75 procent van de gevallen om in contact te komen met de mensen. In een groot deel van de gevallen is de reactie "bedankt voor het aanbod, maar ik los het zelf wel op", toch is het contact nuttig, stelt Mossel. "Als mensen hierdoor hun factuur gaan betalen, heb je wel wat in beweging gezet."