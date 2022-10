Ad Basemans (76) en zijn dochter Ester Basemans (48) hebben beiden een enorme reislust. In 2017 gingen ze samen naar Rome. 'Hoewel ik de schaduw van het gemis van Regi altijd voel, is het geweldig mijn dochters als volwassen vrouwen te leren kennen.'

Ad Basemans (76): "Ik heb twee keer in mijn leven naast mijn schoenen gelopen: beide keren dat mijn vrouw Regi beviel, was ik apetrots. Ik was pa. Ester is altijd zelfstandig geweest. In de zomervakanties werkte ze in Frankrijk om de taal goed te leren, zodat ze later in Frankrijk kon studeren.

Haar eerste baan noemden wij grappend: trappen tellen. Vroeger toen je nog vakantiefolders had, stond daarin dat alle kamers uitzicht op zee hadden. Iemand moet dat controleren, net zoals de afstand van het hotel tot de zee. Zo heeft ze twee jaar door de wereld gereisd. Ester kan goed organiseren. Als je iets geregeld wilt hebben, moet je het aan Ester vragen.

Toen ik net gepensioneerd was, bleek dat Regi alzheimer had. Dat vind ik één van de mensonwaardigste ziektes. Het was voor Ester moeilijk om haar moeder zo te zien aftakelen. Het was ingewikkeld, ik zag het verdriet van Ester, maar voelde ook dat ze mij wilde helpen.

Troost

Ik hield Regi thuis, maar mijn omgeving zag dat het niet meer kon. Ester heeft gezorgd dat Regi naar een verpleeghuis ging. Regi's crematie hebben we echt met zijn drieën gedaan: Ester, mijn jongste dochter Sonja, en ik. We hebben de sprekers gevraagd zelf muziek uit te kiezen en dat resulteerde in zo'n mooie en verrassende bijeenkomst. Dat gaf mij echt troost.

In hun jeugd werkte ik in het onderwijs en had riant veel vakantie. We gingen altijd met de caravan op stap en maakten de mooiste reizen, in de zomer voor de rust, en met Pasen en de herfstvakantie voor cultuur. We zijn overal geweest, van Parijs en Londen tot Barcelona.

In 2017 was ik met mijn twee dochters naar Rome. Hoewel ik de schaduw van het gemis van Regi altijd voel, is het geweldig om mijn dochters als volwassen vrouwen te leren kennen.

In haar vorige baan werkte Ester bij de Arena. Een keer nam ze me mee achter de schermen, daar heb ik mijn ogen uitgekeken. Ze gaf me één opdracht: als Ajax scoort, moet je juichen. Eigenlijk ben ik Feyenoordfan. Amsterdam is een geweldige stad, een speeltuin voor volwassenen. Laatst heeft Ester mij getrakteerd op een voorstelling van Carmina Burana in het Concertgebouw. Dat heeft ze, denk ik, meer voor mij gedaan dan voor zichzelf. Hoe leuk Amsterdam ook is, ik ben altijd blij als ik de rust en natuur terugvind in Oldenzaal.

Van mij heeft Ester haar doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid. In haar gastvrijheid en openheid lijkt ze sprekend op haar moeder. Ik ben zo gesloten als een oester, emotie moet je er bij mij uittrekken."

Ester Basemans (48): "Mijn reislust heb ik van mijn ouders. Zij gingen in 1971 al op huwelijksreis naar India, dat was voor die tijd heel modern. In de vakanties hebben we altijd veel gereisd. Mijn ouders pasten zich in de zomer zich aan ons aan. We gingen het liefst naar een camping bij zee met veel entertainment. Wij waren op het strand en uit met vrienden, terwijl Ad en Regi met een boekje onder de schaduw van een boom zaten.

Ik herinner me dat we in de jaren tachtig in Amsterdam op de Gaasper Camping stonden. Overdag bezochten we de stad en 's avonds speelden we spelletjes in de caravan.

In onze jeugd hoefden we nooit iets in het huishouden te doen, dat deed Regi, school was wel belangrijk. Op vakantie moesten we woordjes uit ons hoofd leren en rijtjes opdreunen. Op zulke momenten voelde Ad meer als mijn leraar, met bijpassend wijsvingertje.

Verder kregen we veel vrijheid, een eindtijd voor uitgaan kenden we gelukkig niet want Oldenzaal had een discotheek met zeven zalen en ik was dol op dansen. Ik ging elke vrijdag swingen.

Ad en Regi organiseerden vroeger zulke leuke verjaardagsfeestjes in de tuin. Met Sinterklaas kregen we prachtige surprises en gedichten. Ik denk dat daar de kiem is gelegd voor mijn liefde voor evenementen. Ik maak van elk familiefeestje of verjaardag een klein Ester-event, zoals een speurtocht of met een gids door Amsterdam wandelen. Verjaardagen zijn voor ons belangrijk. Waar ter wereld ik ook was, Ad heeft me altijd op mijn verjaardag opgezocht.

Met mijn vriend Marc, Ad, mijn zus en haar twee kinderen proberen we elk jaar een lang weekend weg te gaan. We hebben bewust geen kinderen, maar ik ben graag suikertante voor mijn neefje en nichtje. Toen ik nog bij de ArenA werkte mocht mijn neefje met Tadic het veld op, dat vond hij geweldig.

Wegcijferen

Het verlies van Regi blijft voor Ad moeilijk, mijn ouders waren zo met elkaar verweven. Ad cijferde zichzelf helemaal weg in de zorg voor haar. Hij is streng voor zichzelf, hij vindt dat hij alles zelf moet oplossen terwijl Sonja en ik hem zo graag willen helpen.

We zijn een keer met zijn drieën naar Rome geweest. Ad neemt grote passen, met hem lijkt ronddwalen meer op een soort snelwandelen. We liepen al gauw 20 kilometer per dag en namen weinig tijd voor terrasjes. Dat is typerend voor ons: ontspanning moet je verdienen.

Vroeger als we op reis waren bepaalde mijn vader de dingen, nu hebben Sonja en ik de touwtjes in handen."