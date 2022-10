HELMOND - De politie heeft van oudsher het stempel van een machobolwerk. Het weerhield Roy Verhoeven (31) er eerst van om bij zijn collega's in Helmond uit de kast te komen. Vlak daarna maakte hij het verschil in een groot onderzoek naar geweld op mannenontmoetingsplaatsen.

Hij kan zich het filmpje tijdens zijn opleiding aan de politieacademie nog goed herinneren. Als twee kussende mannen in beeld komen, reageert een klasgenoot: 'Ah, gadverdamme.' Het zijn dit soort opmerkingen, soms ook flauwe grappen over homo's, waardoor hij vijf jaar lang tegenover collega's verzwijgt dat hij op mannen valt. Zelfs als hij bij familie en vrienden al uit de kast is, praat hij er op zijn werk nog twee jaar omheen.

Verhoeven: "Het was niet zozeer dat ik erover loog, maar ik ontweek het. Ik was vrijgezel en dan vroeg iemand: 'Heb je nog een leuke meid versierd dit weekend?' En dan antwoordde ik: 'Nee, heb niemand ontmoet.' Ik kwam net van de opleiding af en wilde mezelf eerst laten zien. Ik ben als persoon veel meer dan alleen iemand die toevallig op mannen valt."

'Emotie kun je uitschakelen'

Die terughoudendheid is niet zo vreemd. De politie heeft van oudsher het imago van een blank, heteroseksueel mannenbolwerk. Een machocultuur. Dat erkent ook Wilbert Paulissen, hoogste baas bij de politie Oost-Brabant: "Dan had je zo'n serie over de Mobiele Eenheid waarbij ze zeiden: 'Pijn is een emotie en emotie kun je uitschakelen'. Dat soort uitspraken. Bij de politie moest je stoer zijn en altijd die stap naar voren zetten als de rest een stap terugzette."

Maar hoeveel LHBTI'ers werken er eigenlijk bij de politie? Wilbert Paulissen, hoogste baas van de politie Oost-Brabant, heeft geen flauw idee. Hij heeft overal cijfers van paraat, maar niet van de seksuele geaardheid van zijn agenten. "Daar mogen we ook niet naar vragen. Maar we streven ernaar om een juiste afspiegeling van de samenleving te worden. Want we zijn ervan overtuigd dat je dan je werk als politie beter kunt doen."

Geslagen met stokken

Oftewel, mensen stappen sneller naar de politie als ze zichzelf ermee kunnen identificeren. Bij LHBTI'ers, de 'regenbooggemeenschap' zoals Verhoeven het mooi verwoordt, is er nog steeds een drempel om bij de politie aan te kloppen. Dat bleek onder andere toen bezoekers van een mannenontmoetingsplaats in Reek te maken kregen met antihomogeweld. Ze werden geslagen met stokken of kregen een laag pepperspray.

De laatste decennia is er het nodige veranderd. Er werken inmiddels veel vrouwen bij de politie, ook in de top. En de politie probeert agenten met een niet-Westerse achtergrond binnen te halen. Dinsdag op coming-out Day hijst de politie bij alle bureaus de regenboogvlag als een soort uitgestoken hand naar de LHBTI'ers (lesbo's, homo's, biseksuelen, transgender personen, interseksuelen).

"Het aantal incidenten bleek veel groter dan dat we in de politiecomputer terug konden vinden", vertelt Verhoeven, die samen met collega's van Roze in Blauw aansloot bij het onderzoek. "Mannen die zo'n ontmoetingsplek bezoeken, lopen daar vaak niet mee te koop. Sommigen hebben thuis een gezin. Voor hen is het een grote stap om met de politie te praten."

Adres aanpassen

En dat is precies waarmee Verhoeven en zijn collega's het verschil konden maken. Zo heeft Roze in Blauw, dat zich specifiek richt op de regenbooggemeenschap, een speciaal nummer dat LHBTI'ers kunnen bellen.



Op een dag zijn Verhoeven en zijn collega's op de ontmoetingsplaats in Reek als ze een auto met drie verdachte mannen (18, 18 en negentien jaar) onderscheppen. De mannen zouden vlak daarvoor een bezoeker hebben mishandeld. In hun auto liggen wapenstokken, pepperspray en een taser. Het is een mooi succes voor Roze in Blauw.



Verhoeven gaat ook met bezoekers in Reek in gesprek. "Het voelt voor hen toch prettiger als ze met iemand kunnen praten die bijvoorbeeld zelf ook op mannen valt. Je kunt ook uitleggen hoe we als politie discreet met de informatie omgaan. Een aangifte kun je niet anoniem doen, maar je kunt bijvoorbeeld wel het adres aanpassen, zodat iemand de post van de politie niet thuis krijgt."

Het neemt niet weg dat er, ook binnen de politie zelf, nog genoeg stappen te zetten zijn. "Ik denk dat het gemakkelijker is om nu uit de kast te komen, ook omdat collega's dat al eerder hebben gedaan", zegt Verhoeven. "Maar stel dat je transgender bent. Dan moeten collega's iemand ineens met een andere voornaam aanspreken. Dat is nog iets onbekends."

Cultuur bij politie verandert

Verhoeven ziet ook de algemene cultuur binnen de politie de afgelopen jaren veranderen. "Als je vroeger een heftig incident meemaakte en het team werd gevraagd of er behoefte was aan hulp, dan zei de oude garde dat die niet nodig was. Een zwaar incident, daar moet je maar tegen kunnen."

Dat is al lang niet meer het geval. "Ik ben blij dat de politie er echt werk van maakt", zegt Verhoeven. "Dat dit soort thema's beter bespreekbaar worden. Dat machobolwerk van vroeger brokkelt zo steeds verder af."