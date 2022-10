De tijden dat je HTML-codes moest schrijven om je eigen website te bouwen zijn allang voorbij. We zetten op rij waar je op moet letten bij het bouwen van je eigen pagina's

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een website maken hoeft niet moeilijk te zijn, al ben je er meestal wel wat tijd aan kwijt. Dat ligt uiteraard aan je wensen en je budget, maar zelfs zonder er geld aan uit te geven kun je tot een mooi eindresultaat komen voor je eigen website.

Gratis website of toch betalen?

Als je een gratis website wil maken, dan zijn er genoeg mogelijkheden om er wat moois van te maken, maar eerlijk is eerlijk: je haalt er nooit hetzelfde uit als bij een website waar je wel wat geld in investeert. Het hoeft hier niet om honderden euro's te gaan, maar voor sommige aspecten van je website ben je wel een paar euro kwijt.

Wil je bijvoorbeeld een eigen domeinnaam, zoals jenaam.nl in plaats van jenaam.WordPress.com, dan moet je hier voor betalen. Een losse domeinnaam kost je ongeveer 5 euro per jaar en zit soms inbegrepen bij een hostingpakket, waarbij je ook opslag krijgt om de site online te plaatsen.

Voor zo'n pakket betaal je meestal minstens 6 euro per maand, maar dan heb je wel zo goed als alles wat je nodig hebt om een website te maken. Bovendien krijg je vaak extra opslagmogelijkheden, wat vooral belangrijk is als je veel afbeeldingen (van hoge kwaliteit) op je website wil plaatsen.

Veilig en mooi

Om bezoekers een beveiligde verbinding te laten maken met jouw website, heb je ook een SSL-certificaat nodig. Deze herken je aan het slotje naast de sitenaam in je browserbalk. Bij veel hostingbedrijven krijg je één SSL-certificaat gratis als je een pakket afneemt. Een los SSL-certificaat is er vanaf ongeveer 3 euro per maand. De website Let's Encrypt biedt ze gratis aan.

Daarnaast zijn er zowel gratis als betaalde thema's die je kunt gebruiken voor je website. De betaalde versies bieden meestal wat meer aanpassingsmogelijkheden dan de gratis varianten. Soms zitten kleuropties of bepaalde lay-outs achter een betaalmuur.

Waar maak je jouw website?

Wil je een website maken, dan kun je in principe gratis aan de slag met websitebouwers als WordPress, Wix, Squarespace en Jimdo. Welke je kiest is afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren. Een groot deel van de websites maakt gebruik van WordPress, maar elk van deze opties is een prima keuze om je eigen website mee te bouwen.

Bij WordPress zit er nog verschil in welke versie je kiest. Er bestaat namelijk WordPress.com en WordPress.org. Bij de .org-variant heb je meer aanpassingsmogelijkheden en kun je een hoop plug-ins toevoegen aan je website om deze helemaal naar wens te maken. Je hebt voor WordPress.org echter wel websitehosting nodig.

Gratis gehost bij WordPress

Als je een website wil maken om te kunnen bloggen als hobby, dan is WordPress.com of een andere gratis websitebouwer mogelijk een betere keuze. Je hoeft hier niets voor te betalen, al zijn er ook betaalde versies beschikbaar. Deze gratis website betekent vaak wel dat er advertenties op jouw website worden geplaatst, waar jij zelf niets aan verdient.

Ook kun je enkel kiezen uit een handjevol beschikbare thema's, tenzij je alsnog extra betaalt. En je kunt vaak geen gebruikmaken van Google Analytics, maar kunt enkel de statistieken inzien die WordPress of een andere websitebouwer je voorschotelt.

Cookiemelding

Let er op dat je in principe verplicht bent om een cookiemelding op je website te plaatsen. Hierin informeer je de bezoekers van je website over het gebruik van cookies en vraag je hen hiervoor om toestemming. Je kunt een plug-in gebruiken om een cookiemelding op je website te plaatsen.

Je kunt bovendien checken van welke cookies jouw website gebruikmaakt door naar je website te gaan in Google Chrome en op het slotje voor de URL te klikken. Druk vervolgens op 'Cookies' en je ziet eventueel een lijst met cookies die opgeslagen worden.