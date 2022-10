De populariteit van de monarchie in Nederland blijft maar teruglopen. Verschillende experts uiten hun zorgen, op de dag dat het driedaagse staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Zweden, waar de vorst slechts een puur ceremoniële rol heeft, begint. 'Deze koning balanceert op een heel dun koord.'

Stel: het gesprek tussen koning Willem-Alexander en zijn Zweedse collega, Carl Gustaf, valt even stil, vanavond tijdens het staatsbanket op het koninklijk paleis in Stockholm. Dan weet staatsrechtdeskundige Peter Rehwinkel nog wel een mooi gespreksonderwerp voor de twee vorsten. "Koning Willem-Alexander zou er goed aan doen om met de Zweedse koning te bespreken hoe diens ceremoniële koningschap hem geholpen heeft in de populariteit.''

Rehwinkel, voormalig Kamerlid en burgemeester van onder meer Groningen, is niet de man van ongenuanceerde of al te gewaagde uitspraken. Maar aan de vooravond van het driedaagse staatsbezoek van Willem-Alexander en Máxima aan Zweden is ook hij vrij uitgesproken over de tanende populariteitscijfers van de monarchie in Nederland. "De koning kan niet onbezorgd zijn over deze ontwikkeling.''

Voorkeur

Slechts een minieme meerderheid van de bevolking, 51 procent, heeft nog voorkeur voor deze staatsvorm, tegen 58 procent een half jaar geleden en bijna 75 procent in 2020. Dat berekende onderzoeksbureau Ipsos onlangs, voor een juichende opdrachtgever: Republiek, voorheen het Republikeins Genootschap.

De voorman van die club, Floris Müller, spreekt van een 'veenbrand' in Nederland. "Onderhuids smeult een brede ontevredenheid over deze ondemocratische staatsvorm, die begint nu meer en meer aan de oppervlakte te komen. Dit is niet meer een dip na de Griekenland-reis van twee jaar geleden, dit is een dalende trend over langere termijn.''

'Bijzonder'

Müller streeft een republiek na in Nederland ('Wij gaan nog meemaken dat de monarchie wordt afgeschaft, Willem-Alexander is echt Willem de Laatste'). Maar ook neutrale deskundigen als Rehwinkel signaleren een kentering in het land. Rehwinkel: "De steun voor de monarchie in Nederland was altijd behoorlijk stabiel, tot de laatste jaren. De schommeling is echt wel bijzonder. Hij moet er goed oog voor hebben. En wat dat betreft kan een gesprek met de Zweedse koning over diens koningschap tijdens het staatsbezoek verhelderend zijn.''

Sinds 1974 kent Zweden louter een ceremonieel koningschap. Anders dan Willem-Alexander bij ons, maakt het Zweedse staatshoofd geen deel uit van de regering. Hij voert talloze gesprekken met ministers, zit soms speciale vergaderingen van de ministerraad voor, heeft een hoge rang bij de krijgsmachtonderdelen en ontvangt tal van buitenlandse gasten, maar heeft geen enkele (uitvoerende) macht.

Pracht en praal

De verpersoonlijking van dat zogeheten Zweedse model, koning Carl XVI Gustaf, nodigt het Nederlandse koningspaar nu dus uit voor een staatsbezoek. Als twee vorstelijke families elkaar op dat hoogste niveau treffen, pakken ze altijd groots uit qua kleding, onderscheidingen en juwelen. Protocollair pracht en praal, op een dankbaar moment. Een bron dichtbij de Oranjes verklaart dat 'je er in mindere tijden altijd iets tegenover wilt zetten'.

De eerste Prinsjesdag met prinses Amalia in de Glazen Koets had ook zo'n moment moeten zijn, maar in het collectieve geheugen blijven toch vooral het boe-geroep en de middelvingers bij de balkonscène hangen. Er zijn geen koninklijke huwelijken of zwangerschappen in aantocht, waar het volk hartstochtelijk bij mee kan leven. De herinnering aan de troonswisseling van bijna een decennium geleden is vervaagd, de volgende normaal gesproken nog lang niet in zicht. De interesse in Amalia onder de Nederlanders is weliswaar enorm, begin volgend jaar maakt ze de eerste lange reis met haar ouders in functie als Prinses van Oranje, naar het Caribische deel van het koninkrijk (Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius). Maar eerst en vooral is zij net begonnen met haar universitaire studie, waar de focus de komende jaren nadrukkelijk op ligt.

Kroonprinses Amalia tijdens Prinsjesdag 2022. Kroonprinses Amalia tijdens Prinsjesdag 2022. Foto: ANP

'Uitgedoofd'

De Oranjes, waarschuwen Máxima-biograaf Marcia Luyten en de Belgische royaltydeskundige Jo de Poorter onafhankelijk van elkaar, moeten oppassen voor een 'uitdoofgevaar' voor de Nederlandse monarchie. De Poorter becommentarieerde in het Vlaamse magazine TV-Familie de dalende populariteitscijfers die voor Koningsdag verschenen. "Voor het derde jaar op een rij dalen de populariteitscijfers van de Oranjes. Wie een beetje wiskunde kent, weet dat er zo over een jaar of tien bijna niets meer overschiet. Willem-Alexander en zijn gezin moeten er zich bewust van zijn dat een koningshuis drijft op populariteit. Als het niet snel de goede richting uitgaat met de waardering en het vertrouwen is een uitdoofscenario niet ondenkbaar."

Rond die periode opinieerde Luyten, in haar column in de Volkskrant: "Voor koning Willem-Alexander dreigt geen revolutie maar het scenario-nachtkaars, door te dure overbodigheid.''

Cultuurhistoricus en Willem van Oranje-biograaf René van Stipriaan kan en wil de tanende populariteit van de Oranjes best in een historisch kader plaatsen, maar slaat ook al een waarschuwende toon aan. "Door de eeuwen heen zie je dat de populariteit van de Oranjes een conjunctuurbeweging maakt, die niet zelden gelijk loopt met de economische conjunctuur. Want crisisverschijnselen voegen zich al snel met negatieve associaties rond die familie en dat is een explosieve mix. Ze moeten nu alles goed doen, een kleine schuiver zoals dat reisje naar Griekenland kan nu grote gevolgen hebben.

Zo min mogelijk fouten

"Er wordt in deze tijden al gauw naar de bevoorrechte mensen in onze samenleving gewezen, waarbij in het geval van de Oranjes voor het gemak vergeten wordt dat wij, het volk, hen in die bevoorrechte positie hebben gebracht. Het beïnvloeden van dit proces vanuit het Koninklijk Huis is erg moeilijk, want de factoren zijn betrekkelijk onbeheersbaar. Wat ze zouden moeten proberen is hun aureool zo veel mogelijk intact houden, zo min mogelijk fouten maken. Beatrix hield het beeld van zichzelf behoorlijk gesloten, net als de onlangs overleden Britse koningin Elizabeth. Zij bleven altijd vorstelijk, daar was weinig joligs mee te beleven. Willem-Alexander wordt geadviseerd zich jovialer op te stellen, te laten zien dat hij dicht bij het volk staat. Daar neemt hij risico's mee. Want soms is hij één van ons, maar in andere gevallen meent hij zich te kunnen onttrekken aan gedragingen en dan ligt een gevoel van machtsmisbruik op de loer. Echt, deze koning balanceert op een heel smal koord.''