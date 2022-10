Hoe breng je de groeiende plaag van cybercrime, die steeds meer mensen dupeert, een halt toe? Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn, dat vandaag officieel de deuren opent, wil in Oost-Nederland met een nieuw en breed front het verschil maken. Dat komt volgens gangmaker en oud-minister Lodewijk Asscher 'als geroepen'. Wat is het geheime wapen?

Digitale veiligheid raakt ons allemaal. De maatschappij digitaliseert in rap tempo. Internetbankieren, online winkelen en vele andere digitale mogelijkheden zijn gemeengoed geworden. Tegelijk brengt het grote risico's met zich mee: e-mail- en internetfraude, diefstal, oplichting, afpersing, hackers leggen systemen plat, criminelen stelen gevoelige data zoals financiële of betaalkaartgegevens.

Nederlanders voelen zich tegenwoordig veiliger op straat dan online, zo blijkt uit het onderzoek dat de Rijksoverheid liet uitvoeren. Zo heeft twee derde van alle Nederlanders wel eens te maken gehad met phishingmails, whatsappfraude of nepsms'jes van banken.

Ben Kokkeler, directeur-bestuurder van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn: "Cybercriminelen zorgen op steeds meer plekken voor veel leed en schade." Ben Kokkeler, directeur-bestuurder van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn: "Cybercriminelen zorgen op steeds meer plekken voor veel leed en schade." Foto: cvd

"Er staat veel op het spel", benadrukt Ben Kokkeler. De Enschedeër is directeur-bestuurder van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn. "Cybercriminelen zorgen op steeds meer plekken voor veel leed en schade. Wij gaan helpen die boeven de pas af te snijden om ellende te voorkomen. En als de schade al is aangericht om weerbaarder te worden tegen nieuwe aanvallen."

Kokkeler is daarom dolblij met de mijlpaal die vandaag wordt geslagen, met de opening van een eigen onderkomen aan de Wapenrustlaan in Apeldoorn. Daar kunnen werknemers van alle aangesloten organisaties (bedrijven, kennisinstituten, scholen, overheden), deskundigen, studenten en cursisten elkaar ontmoeten en zich laten bijscholen.

"Dit is echt een belangrijk moment", vindt Kokkeler. "Wij zijn een stichting die kennis bij elkaar brengt, onderzoek stimuleert, projecten organiseert en de kennis die we opdoen naar de samenleving brengt. Onze locatie is het kloppend hart. Daar ontmoet de theorie de praktijk, brengen we in beeld waar lacunes zitten, waar we elkaar kunnen aanvullen en waar bijvoorbeeld het bedrijfsleven behoefte aan heeft."

Dat is volgens de directeur ook de grote kracht van het centrum. "Niemand kan het alleen oplossen. We hebben elkaar nodig om te leren, onderzoeken en innoveren. Door samen te werken, willen we de ontwikkeling van kennis versnellen zodat we de criminelen kunnen bijbenen, gewapend zijn tegen de trends en een sterke vuist kunnen maken."

Kokkeler noemt het een gemeenschap voor een leven lang leren over vraagstukken rond digitalisering en veiligheid. "Door de samenwerking ontstaat een sterk netwerk tegen cybercriminaliteit en dat is meer dan ooit nodig. Het is niet normaal wat er gebeurt. Bedrijven, gemeenten, ziekenhuizen, scholen leiden tonnen schade door aanvallen en diefstallen. Niet alleen doordat ze een tijdje plat liggen, maar ook door reputatieverlies. Het raakt je op alle terreinen."

Lodewijk Asscher, aanjager van het project. Lodewijk Asscher, aanjager van het project. Foto: ANP

Het centrum komt volgens PvdA-coryfee en oud-minister Lodewijk Asscher als geroepen, vooral vanwege de praktische benadering. "Dat is de grote kracht van dit centrum en daarmee van de aanpak in Oost-Nederland. In Den Haag wordt heel veel en op hoog niveau nagedacht over beleid. Op veel andere plekken wordt veel en goed onderzoek gedaan. Apeldoorn vertaalt dit naar een praktische benadering en de vraag: wat kunnen we doen? Dat was er nog niet terwijl het heel hard nodig is. Niet alleen voor de mensen die nu op dit terrein werken maar ook voor toekomstige professionals."

Asscher was en blijft als aanjager betrokken bij het project. Hij doet dat met veel plezier en trots. Apeldoorn mag volgens hem ook heel trots zijn. "Apeldoorn is veel te bescheiden als het om dit centrum gaat. Het is heel stoer en bijzonder wat de gemeente, waar het allemaal begon, heeft gedaan."

In het gebouw rechts, aan de Wapenrustlaan 11, zit het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. De gemeente wil voor een snelle en makkelijke looproute van en naar het NS-station een voetgangersbrug aanleggen over het kanaal (links). In het gebouw rechts, aan de Wapenrustlaan 11, zit het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. De gemeente wil voor een snelle en makkelijke looproute van en naar het NS-station een voetgangersbrug aanleggen over het kanaal (links). Foto: Maarten Sprangh

Het Apeldoornse instituut heeft volgens Asscher alles in zich om een voorbeeld te zijn. "Ik geloof niet in concurrentie op dit terrein. We moeten kennis verzamelen en delen. Er is haast geboden. Cybercriminaliteit vormt een serieuze bedreiging van de economische welvaart."

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad vergaderd over de binnenkort te verschijnen nieuwe strategie voor de aanpak van digitale bedreigingen. Asscher: "Als land staan we voor een enorme opgave en Apeldoorn staat er wat dat betreft goed op."

Cyberexpert prof. dr Bart Jacobs, hoogleraar Security, privacy en identity aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, vindt het een goede zaak dat er een plek is waar theorie en praktijk elkaar ontmoeten.

"De landelijke politie heeft een team hightechcrime met goede mensen. Maar de kennis die daar zit, is nog niet helemaal doorgesijpeld in de organisatie. Dat werk moet een integraal onderdeel van de politie worden. Het is daarom belangrijk dat er meer kennis komt en ook wordt gedeeld tussen alle betrokken partijen. Die wisselwerking kan de winst van het centrum in Apeldoorn zijn. De politie kan van de universiteit leren en de universiteit andersom van problemen in de praktijk waartegen onder meer de politie aanloopt.''

Hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit professor Bart Jacobs. Hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit professor Bart Jacobs. Foto: Paul Rapp

Over de aanpak van cybercriminaliteit is volgens Jacobs nog niet voldoende consensus bereikt. "Neem bijvoorbeeld Marktplaats. Daar is sprake van fraude in allerlei vormen: klanten betalen, maar krijgen hun bestelling niet geleverd of kapot bezorgd. Wie moet er dan ingrijpen? Marktplaats? De politie? Partijen hebben de neiging naar elkaar te wijzen. Marktplaats zou ook kunnen zeggen: we verbeteren de login, met name van partijen die verkopen, zodat de identiteit van de verkopers beter bekend is en er makkelijker verhaal te halen is. Om commerciële redenen wil Marktplaats dat niet, want ze willen de handel op hun platform zo makkelijk mogelijk houden. Tegelijk is het logisch dat de politie zegt: moeten wij het dan oplossen?''

Jacobs maakt de vergelijking met een inbraak in een woning. "Als je sloten niet op orde zijn, ben je dan boos op de politie als er bij jou wordt ingebroken? Nee, terwijl de politie en ook de verzekeraar je er meteen op zullen wijzen dat je voor betere sloten moet zorgen. Daarom is het belangrijk dat partijen met elkaar om de tafel zitten, per sector afspreken wie waar verantwoordelijk voor is en dat ze hun eigen rol pakken. Dat kun je niet allemaal bij de politie neerleggen.''

Makkelijk is het niet, beseft Jacobs. "Bedrijven kunnen in de digitale wereld zelf veel doen aan fraudemonitoring. Ze weten zoveel van hun klanten en hebben dus heus wel in de gaten wie er misbruik maakt van de mogelijkheden. Met Marktplaats kan de politie nog wel vrij eenvoudig om de tafel gaan zitten, maar met Facebook wordt dat al een ander verhaal. De grote spelers zijn actief over de hele wereld.''