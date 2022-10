Een groep jonge milieuactivisten maakte eind jaren negentig een wild plan om Ierlands eerste ecodorp te bouwen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Ruim twintig jaar later is het dorp half af.

In de vroege ochtend spelen zonnestralen met de ochtendmist tussen de volle appelbomen in het Ierse ecodorp Cloughjordan (spreek uit: klokdjorden). Het is rustig. Boer Pat Malone rijdt op een fiets naar zijn paarden, zijn hond rent voor hem uit. Pa Finucane zoeft over de smalle asfaltwegen in zijn rode hybride Hyundai naar de supermarkt, voor The Irish Times en havermelk voor de gasten van zijn hostel.

Malone en Finucane bewonen twee van de nu 55 huizen in het ecodorp dat ongeveer even groot is als vijftig voetbalvelden. De woningen staan in kleine clusters bij elkaar. Het zijn grote huizen die je ook zomaar in een Vinexwijk zou kunnen tegenkomen. In het midden staat een groot co-working gebouw, de centrale verwarmingsketels en een park met zonnepanelen. Die markeren de overgang naar het eetbare bos, de verschillende tuinen, het amfitheater en de gemeenschapsboerderij.

Die 55 huizen zijn een tegenvaller; het plan was dat er al 130 zouden staan. De start verliep zeer voorspoedig, eind jaren negentig. Het idee ontstond onder bezoekers van een biologische markt in Dublin - zo'n twee uur rijden van Cloughjordan. "Veel van ons waren activisten", vertelt Davie Philip, een van de oprichters. "We blokkeerden wegen en een paar van ons werden gearresteerd omdat ze suikerbieten van Monsanto vernietigden. Maar er was iets aan de hand. Door heel Europa veranderden activisten in pro-activisten. In plaats van tegen iets te zijn, begonnen ze te praten over waar ze eigenlijk vóór waren."

Twee weilanden

Zo ook in Ierland. Philip richtte met enkele anderen het bedrijf Sustainable Projects Ireland op, een educatieve instelling die het moederbedrijf werd van het ecodorp. Het was het begin van een tweejarig verkenningstraject waarin ideeën zich vormden, experts werden geraadpleegd, veldtrips ondernomen en nieuwe leden geworven via maandelijkse infoavonden op de markt. Het 'project' kocht vervolgens twee weilanden naast het originele plattelandsdorpje Cloughjordan.

Philip: "Ons project kreeg een ander model dan bestaande ecodorpen. Door te integreren met een bestaand dorp wilden we een rol spelen in de regeneratie van het platteland. Het ecodorp bracht nieuwe mensen als klanten voor de bestaande winkels, die de trein gebruikten en hun kinderen naar school stuurden."

Het laten bloeien van het plattelandsleven lijkt gelukt. Waar in omliggende dorpen voorzieningen sluiten, zijn er in Cloughjordan nog steeds twee basisscholen, een supermarkt en twee pubs open - er zijn zelfs voorzieningen bijgekomen, zoals een boekwinkel en een café.

Laten zien dat het kan

Veronica Ryan - een van de eerste bewoners - raakte vooral gemotiveerd door die woorden 'duurzaam' en 'bouwen' uit de slogan van het dorp: 'Building Sustainable Community' (bouwen aan duurzame gemeenschap). "Duurzaam leven was nog een onderwerp dat niet veel besproken werd. Wij wilden laten zien dat het kon." Toen later bleek dat het dorp de laagste ecologische voetafdruk had in Ierland, was dat dan ook een belangrijke mijlpaal en bevestiging voor haar en de gemeenschap, zegt ze.

Volgens Ryan blijkt de duurzaamheid in eerste plaats uit de keuzes die gemaakt worden bij het bouwen. "De huizen waren toen het neusje van de zalm wat betreft zuinig energieverbruik, wij hadden als enige in Ierland een centraal verwarmingssysteem en ook het waterafvoersysteem was uniek. Inmiddels heeft de maatschappij ons gelukkig op de meeste punten ingehaald."

Ryan is parttime in dienst van het ecodorp en coördineert de educatiegroep. Vanaf het begin was het de wens om de geleerde lessen te delen met de buitenwereld. En dat gebeurt ook. Bijvoorbeeld in de wekelijkse rondleiding door het ecodorp en het geven van cursussen. Ook verwelkomen ze universiteitsstudenten die onderzoek doen en komen er regelmatig groepen van verschillende pluimage op bezoek. Ryan: "Professoren vertellen dat ze hun studenten hier brengen omdat het ze hoop geeft dat je iets kan doen".

De biologische oogst op de Cloughjordan Community Farm op weg naar het 'coach house' waar de leden kunnen pakken wat ze nodig hebben. De biologische oogst op de Cloughjordan Community Farm op weg naar het 'coach house' waar de leden kunnen pakken wat ze nodig hebben. Foto: Eoin O’Conaill

Eetbaar bos

De duurzaamheid blijkt ook uit de manier waarop het land wordt ingericht. Een derde is bestemd voor woningen, een derde voor landbouw en een derde voor een eetbaar bos. Voor Ryan is dat belangrijk: "We delen de planeet met de natuur." Op dat land worden honderden fruit- en notenbomen geplant. In deze tijd van het jaar hangen de appelbomen vol en heeft het dorp net een onverwachte grote eerste kersenoogst gehad.

De gemeenschapsboerderij is een ander initiatief om een duurzame levensstijl te verkennen. Het is eigendom van de ongeveer zeventig leden die samen het salaris van de twee boeren en de benodigde investeringen betalen. In ruil voor zestien euro per volwassene per week mogen ze onbeperkt van de oogst pakken. De boeren verbouwen zo'n veertig gewassen met gebruik van traditionele landbouwtechnieken en zorgen voor de komst van jonge mensen in de gemeenschap: elk jaar is er plek voor zes Europese vrijwilligers die een jaar lang meehelpen.

Het dorp kent verschillende agrarische initiatieven, zoals ook de onderzoekstuin de RED Gardens, de biologische veeboerderij Crawfords Farm net buiten het dorp en The Night Orchard, dat appelcider maakt. Er is ook een eigen ecologische bakker.

Joe Fitzmaurice heeft met zijn vrouw een bakkerij met een houtgestookte oven. Ze bakken nu rogge- en zuurdesembroden waarvoor ze alleen biologisch meel gebruiken, zonder chemische toevoegingen. Fitzmaurice is zelf steeds minder broden gaan bakken. In plaats daarvan geeft hij cursussen zodat mensen zelf kunnen bakken.

Joe Fitzmaurice making his sourdough bread. Joe Fitzmaurice making his sourdough bread. Foto: Eoin O'Conaill

Mensen met sterke meningen

Toch gaat zeker niet alles zonder slag of stoot. Davie Philip: "95 procent van de gemeenschappen die starten, vallen uit elkaar door conflicten". Hij woont zelf inmiddels ook niet meer in het ecodorp. "Er wonen mensen met sterke meningen", verklaart Veronica Ryan. Ze ziet ook de positieve kant. "Doordat we samen zoveel hebben meegemaakt, is er vertrouwen gebouwd."

Een van de crises die het dorp vormde, was de financiële crisis in 2008. Het masterplan was om 133 woningen te bouwen. Alle kavels waren verkocht en aanbetaald. Door de crisis moesten mensen zich terugtrekken en staan er nu maar 55 huizen. De leningen zijn daardoor nog steeds niet afgelost, de kosten van de centrale voorzieningen moeten door minder mensen worden gedragen en het werk dat bij het bouwen van een dorp komt kijken, moet door minder mensen worden gedaan.

Toch is die crisis aan het begin nu misschien een kans. Philip blijft idealistisch: "Ik ben niet geïnteresseerd in een dorp met grote ecohuizen. Ik trek persoonlijk eigenaarschap in twijfel. Waarom laten we de woningen geen eigendom zijn van een coöperatie?" Het liefste bouwt hij huizen waar mensen kunnen samenwonen en experimenteert hij met goedkopere woonvormen zodat ook jonge mensen in het dorp kunnen komen.

De vraag is dan ook wat er aangesloten gaat worden op de zwarte buizen die nog steeds uit de grond steken op de onbebouwde kavels. Volgens Philip verandert het dorp langzaam in een bejaardentehuis als er geen actie wordt ondernomen. Kan het dorp zich opnieuw uitvinden en ruimte bieden aan een tweede generatie jonge families en idealisten met wilde plannen?