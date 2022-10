Het nieuwe prijsplafond voor gas en stroom biedt gezinnen en bedrijven meer zekerheid over de oplopende energierekening. Maar uiteindelijk zal de inflatie alleen maar toenemen, zegt Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de VU. 'Dit is symptoombestrijding.'

De energierekeningen stijgen, de inflatie is ongekend hoog. Het aangekondigde prijsplafond biedt verlichting voor gezinnen en bedrijven. Dat klinkt goed. Toch?

"Ik begrijp heel goed dat Den Haag zich zorgen maakt over de energierekening van huishoudens en bedrijven. Mensen en bedrijven komen in grote problemen als je niks doet. Ik snap dat ze willen ingrijpen."

"Maar het energieplafond heeft ook een aantal grote economische nadelen. Het belangrijkste: de prijs van energie is hoog omdat er veel vraag is en weinig aanbod. Dat verandert niet als de overheid ineens de rekening gaat betalen. Sterker, omdat de vraag nu gesubsidieerd wordt, gaat de vraag verder omhoog. Het aanbod blijft krap. Dat betekent dat in het deel van de energiemarkt waar geen prijsplafond geldt, de prijzen nog hoger worden."

Welk deel bedoelt u?

"Bij mensen die meer dan gemiddeld energie verbruiken, maar ook voor grootverbruikers onder bedrijven, en daarvoor de marktprijs moeten betalen. De energieleveranciers produceren energie door grondstoffen in te kopen van olie- en gasmaatschappijen. Door het schaarse aanbod is de prijs voor hen nu hoog en vragen ze meer van de klant. De overheid legt het verschil bij tussen wat de energieleverancier moet betalen en wat deze bij de consumenten in rekening brengt."

"Op het moment dat de klanten minder hoeven te betalen, zal de vraag alleen maar toenemen. Maar het aanbod blijft laag en dus stijgt de marktprijs van energie, en daarmee de inflatie."

De overheid stelt een volumegrens voor van 1200 m3 voor gas en 2900 kWh voor elektra. Door die volumegrens zou de prikkel om energie te besparen blijven, zegt de overheid. Waarom gaat volgens u de vraag dan toch omhoog?

"Voor mensen die meer dan gemiddeld gebruiken zal er een prikkel zijn om te besparen en zo te profiteren van de subsidie. Maar de prikkel valt weg voor mensen die minder dan gemiddeld gebruiken. Als je iets goedkoper maakt, gaan mensen er meer van gebruiken. Als er geen prijsplafond zou zijn, zou deze groep wél gaan besparen."

"Heel veel landen zijn bezig met dit soort maatregelen, waarbij overheden het verschil met de marktprijs voor energie gaan bijleggen. Dat betekent dat de energieprijs op de wereldmarkt omhooggaat, want er komt meer vraag bij een gegeven aanbod. Dat betekent hogere prijzen. En wie profiteren daarvan? De olie- en gasproducenten. Die lopen nu binnen dankzij publieke subsidies."

Dat is kwalijk, maar veel mensen willen gewoon een oplossing voor hun torenhoge rekeningen. Wat moet er dan gebeuren?

"Eigenlijk is het vrij simpel: er moet meer aanbod komen en minder vraag. Door hoge prijzen gaan mensen dan op zoek naar alternatieven en besparingsmogelijkheden."

"Natuurlijk, het is niet wenselijk dat mensen de kachel niet meer aan kunnen zetten of dat bedrijven hun productie staken. Maar dit is dé tijd om de omschakeling te maken van fossiel naar duurzaam. We hebben 25 miljard gereserveerd voor het klimaatfonds, maar we zien nog geen uitgewerkte plannen. Denk aan grootschalige woningisolatie en versnelde installatie van warmtepompen of zonnepanelen. Daarmee kunnen we de vraag naar fossiele energie verminderen."

"Ook moeten we een discussie voeren over het gas in Groningen. Ik snap dat het een politiek taboe is, maar bij de huidige prijzen is het gas dat nog in de grond zit zo'n 800 miljard euro waard - een gigantisch bedrag. We moeten als samenleving echt proberen om rationeel te kijken naar de mogelijkheden. Nogmaals: de prijzen zijn hoog omdat er weinig aanbod is en veel vraag. Maar dat aanbod beperken we nu deels zelf."

Het aanbod moet dus omhoog en dan zal de prijs zakken. Is het probleem daarmee opgelost?

"Een ander belangrijk punt is dat we de energiepolitiek op dit moment niet coördineren op Europees niveau. Het energieplafond werkt alleen als je buren niet hetzelfde doen, maar dat doen ze wel. Zo zal de energieschaarste in heel Europa sterk toenemen."

"Daarbij komt dat alle steunpakketten in Europa zo genereus zijn, dat we de Europese Centrale Bank in de problemen brengen. De koopkrachtsteun is een enorme impuls voor de economie. Mensen willen hiermee meer kopen dan we kunnen maken en dit zal de schaarste, en daarmee de inflatie, versterken. De ECB zal genoodzaakt zijn om de rente voor al die generieke steunpakketten te verhogen. We moeten niet raar opkijken als we toch in een recessie belanden, omdat we ons beleid niet coördineren."

Dus uiteindelijk zijn we dan weer terug bij af?

"Inderdaad. Het gebrek aan energie is de oorzaak, de hoge prijs het symptoom. Je kunt energie anders verdelen en rekeningen compenseren, maar het probleem zal steeds via de achterdeur terugkomen. Tot op zekere hoogte is het subsidiëren van de energierekening symptoombestrijding."

Bas Jacobs is hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit.