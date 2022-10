In je blootje naar naaktfoto's kijken. Het klinkt niet zo gek als mensen dat thuis doen. In een voormalige kerk in Voorburg keken naaktliefhebbers deze vrijdagavond met de billen bloot naar de tentoonstelling Naked The Hague. "Het is een gewoonte.''

Ze komen speciaal uit België naar Nederland voor twee tentoonstellingen met naaktfoto's. Eén in Amsterdam en één in Voorburg. Een voordeel bij die laatstgenoemde: hier mogen de kleren uit. Donald van den Wijngaart (47) en Roland van der Stappen (64) uit Antwerpen hebben er in ieder geval geen moeite mee. Ze waren zelf al vaker naaktmodel.

"Het is een gewoonte", zegt Van den Wijngaart. "We gaan ook naar naaktstranden. Lopen thuis vaak naakt. We proberen ook naar activiteiten te gaan die daarmee samenhangen."

Naaktfoto's

De liefde voor het naakt zijn is wat de mensen in deze voormalige Onze Lieve Vrouwe-kerk aan de Laan van Nieuw Oosteinde deze avond verbindt. Niemand lijkt moeite met zijn blote lijf te hebben. De een na de ander schuifelt zonder enige moeite naar binnen. Het zou zo een zondagse ochtend in een kerk kunnen zijn. De blote lichamen weggedacht dan. Kijk, daar komt de volgende bezoeker. De man op leeftijd gaat stapje voor stapje langs de tentoonstelling. Blijft dan halverwege even staan. Met naast hem nog drie bezoekers. Vier paar blote billen op een rij, met daarachter tientallen naaktfoto's. Dat zie je niet dagelijks.

Langs de hele zijkant van de kerk zijn de 250 geportretteerde Hagenaars te zien. Er hangt 48 meter aan foto's. Links staan de deelnemers in kleding op beeld, rechts naakt. De tentoonstelling is het resultaat van Naked The Hague van fotograaf Leon Schröder. Met het project wil hij het gesprek over het lichaamsbeeld aan de gang krijgen. Eerder deed hij het project al in Rotterdam. Niet helemaal hetzelfde, deze naturistenavond is ook voor hem voor het eerst. "Deelnemers vroegen of ze ook naakt mochten bij de opening. Maar ik wist niet of iedereen daar prijs op zou stellen. Daarom organiseerde ik deze extra dag."

Zak op altaar

Bij binnenkomst moeten bezoekers meteen naar rechts, naar een ruimte om de kleren uit te doen. De kledij gaat in een blauwe zak naar het altaar, waar ze er papiertje met een nummertje voor in ruil krijgen. Hoef je die tas niet elke keer mee te zeulen. Hier en daar is nog een ketting om de nek te zien. Verder is iedereen hetzelfde, op de schoenen na. Daar gaat een vrouw met gave bruin-witte cowboylaarzen. Ze is samen met een vriend. Zij zijn regelmatig naaktmodellen voor tekengroepen en ze zijn ook vaak te vinden op naaktstranden.

Deze mannen kwamen speciaal uit België naar Nederland voor de tentoonstelling van Naked The Hague. Deze mannen kwamen speciaal uit België naar Nederland voor de tentoonstelling van Naked The Hague. Foto: Henriëtte Guest

"Het voelt zo natuurlijk, je bent in contact met de elementen", zegt Evelyne Montens (41) uit Den Bosch. "Het heeft iets bevrijdends", vult Sjoerd Weening (46) uit Nijmegen aan. "Het is een overwinning om dit te durven. Je bent bevrijd van een bepaalde schaamte."

Positief

De bezoekers zijn onder de indruk van de tentoonstelling. "De reacties die ik kreeg zijn heel positief", zegt fotograaf Schröder. "Ik ga de foto's zo goed mogelijk opbergen." Een nieuwe editie in een andere stad komt er niet. "Dit voldoet. De boodschap zit in dit werk, het past op elke stad." Ooit hoopt hij de beelden nog wel te kunnen gebruiken. Daarom doet hij een oproep aan geïnteresseerden: "Het zou hartstikke mooi zijn als dit op toer gaat. Naked The Hague het land door. Maar dat zou ik graag nog een keer met een partner doen." Of wellicht is er een museum die de tentoonstelling een tijd wil tonen. "Het is zonde als het in de kast verdwijnt."