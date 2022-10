Op de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt onderzocht hoe religie aan het veranderen en transformeren is. 'Mensen halen steeds vaker inspiratie uit meerdere geloven en lijken steeds minder behoefte te hebben aan religieuze identificatie.'

Religie is niet aan het verdwijnen, stelt André van der Braak. Hij is hoogleraar comparatieve filosofie van religie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Mensen zijn op een andere manier religieus dan vroeger", vertelt hij. "Ze beperken zich niet tot één religie, maar laten zich door meerdere levensbeschouwingen inspireren. Ook hebben ze minder behoefte aan religieuze identificatie."

Al in 2018 deed de VU onderzoek naar de verschillende types multireligieuzen. Toen was 3 procent van de bevolking hard multireligieus. "Harde multireligieuzen hanteren een dubbele identiteit", zegt Van der Braak. "Zij noemen zichzelf bijvoorbeeld christen én boeddhist."

Uit dat onderzoek kwam 12,5 procent als 'medium multireligieus' naar voren. Dat betekent volgens Van der Braak dat mensen één religieuze identiteit hebben, maar ook inspiratie halen uit andere geloven. "Zij zijn bijvoorbeeld christen, maar doen ook aan yoga of de ramadan."

Van de bevolking was 7,5 procent 'soft multireligieus'. "Soft meervoudig religieuzen laten zich inspireren door uiteenlopende religieuze praktijken en ideeën zonder dat een van die dingen de identiteit bepaalt", aldus Van der Braak. "Zij lezen bijvoorbeeld verschillende religieuze teksten en mediteren zonder zich te identificeren met een geloof."

Aan religieuze identificatie is volgens Van der Braak steeds minder behoefte. "Mensen zeggen minder snel: 'Ik ben boeddhist'. De trend is meer en meer aan het bewegen naar soft multireligiositeit."

Ze is christen én boeddhist, vertelt Diana Vernooij (66). Ze is al dertig jaar voorganger bij de Duif, een christelijke geloofsgemeenschap in Amsterdam. Voor haar preken haalt ze ook inspiratie uit het boeddhisme.

"Het begon allemaal met de dood van mijn moeder. Ze was 65 jaar, katholiek en huisvrouw. Toen ik kind was, gingen wij elke dinsdag, vrijdag en zondag naar de kerk. Ondanks dat ze altijd geprobeerd had zo goed mogelijk te leven, maakte ze veel ellende mee. Nu ging ze ook nog eens dood aan die rotkanker. Dat maakte haar bitter. Eén ding wist ik zeker toen zij stierf: zo wil ik niet eindigen.

"Qua standpunten waren wij opponenten: ik was ongelovig, onafhankelijk en gewenst kinderloos. Ergens leken we ook op elkaar. Net als zij had ik een fel karakter. Ik was verontwaardigd over wat iedereen in de wereld fout deed. Zelf dacht ik de waarheid in pacht te hebben. Toen mijn moeder overleed, realiseerde ik me dat mijn levenshouding moest veranderen. Ik ging op zoek: hoe zorg ik dat ik niet bitter of star word? Hoe kan ik op een zachtmoedige manier in het leven staan?

"De pastoor van de parochie van mijn moeder zette een afscheidsviering voor haar neer. Hij wist een gevoel van verbinding te creëren: we waren hier samen om te eren wat iemand was en om te accepteren wat iemand niet was. Dit wekte mijn interesse in religie op. Ik ging me verdiepen en zag dat in het kerkelijk landschap meer progressieve tendensen waren. Ik las in de Bijbel veel verhalen die mij opstapjes gaven om met zachtmoedigheid en kracht in de wereld te staan.

"Tegelijkertijd zocht ik naar deze barmhartigheid in andere tradities. Op jonge leeftijd had ik al over zen gehoord en was ik geïntrigeerd door de mystiek ervan. Tijdens een feministisch christelijk weekend op retraitecentrum De Tiltenberg zag ik dat er ook zenretraites waren en schreef ik me in. Uit het zenboeddhisme leerde ik te accepteren dat lijden een deel van het leven is. Wanneer je het lijden aanvaardt, is dit minder pijnlijk dan wanneer je je daar enorm tegen verzet. Inmiddels ben ik al dertig jaar boeddhist.

"Er zijn mensen die beweren dat ik niet zowel christen als boeddhist kan zijn. Als je niet in de vader, zoon en heilige geest gelooft, zou je geen christen zijn. Ook heb ik weleens een boeddhistische lerares gehad die zei als je niet in reïncarnatie gelooft, je geen boeddhist bent. Ik maak me over die dogma's niet druk. Ik zie God en Boeddha als concepten die ik onderzoek en me eigen maak. In mijn ogen zijn Boeddha en God werkzame krachten of levensenergieën.

"Een van de belangrijke dingen waar ik nu mee bezig ben, is dat je niet alles weet. Zo denk ik totaal niet na over het hiernamaals. Ik heb simpelweg geen flauw idee of we naar de hemel gaan of reïncarneren of dat er niets is. Religie zie ik niet als een eindstation, maar als een weg naar een goed leven."

Al is Ivana Batista orthodox christen, ze laat zich ook inspireren door de islam. Elk jaar doet ze mee aan de ramadan: dan vast ze tussen zonsopgang en -ondergang. Mensen kijken soms raar op als Batista dit vertelt.

"In 1993 ben ik vanwege de oorlog in Joegoslavië samen met mijn ouders en zus gevlucht. Toen was ik zeven jaar oud. Mijn familie, met name mijn oma, voedde mij katholiek op. Door de oorlog veranderde mijn kijk op religie. Het geloof bleek een reden te zijn om mensen van een andere religie te vermoorden. Religie was in mijn ogen iets slechts.

"Toen ik besloot om weer naar de kerk te gaan, was ik 22 jaar. Op vakantie in Kroatië en Servië zag ik hoeveel religie voor mensen betekent. Ik realiseerde me dat geloof niet slecht was. Leiders gebruikten het geloof als smoes voor politieke of financiële motieven. Zij maakten er iets slechts van, maar uiteindelijk is het iets moois. Vanuit mijn geloof krijg ik mee dat je gelukkig moet zijn met wat je hebt en liefde moet hebben voor de medemens.

"In de kerk in Bosnië of Servië voel ik me het meest thuis. In Rotterdam ga ik op zondag en met vieringen naar de Servisch-orthodoxe kerk. Hier wordt niet zo gepushed zoals mijn katholieke oma en tantes vroeger deden. Daarnaast hebben mijn ouders mij altijd vrij gelaten in mijn keuze wat betreft geloof.

"Een goede vriendin, met wie ik rechten studeerde, deed mee aan de ramadan. 'Je mag eigenlijk niet meedoen als je niet hebt gevast', grapte iemand toen ik voor de zoveelste keer bij haar familie aanschoof met de iftar, de maaltijd die moslims eten na zonsondergang. Dat is eigenlijk ook zo, dacht ik. Ik besloot, uit respect voor mijn vrienden die wel vasten, de uitdaging aan te gaan. Sindsdien probeer ik het jaarlijks op te pakken wanneer ik kan.

"Mensen kunnen lacherig doen wanneer ik vertel dat ik als christen meedoe aan de ramadan, maar ik vind dat je daarover niet moet oordelen. Ook al heeft iemand een ander geloof, je hebt meer raakvlakken dan je denkt. Religies hebben soortgelijke beginselen, zoals respect, niemand pijn doen en dicht bij jezelf staan. Bij het christendom vasten we bijvoorbeeld ook. Veertig dagen tussen carnaval en Pasen nuttigen we onder andere geen dierlijke producten, alcohol en tabak.

"Het vasten doe je om tot jezelf te komen, maar ook om dichter bij God of Allah te staan. Je bent wat kalmer in je hoofd en word je meer bewust van hoe je in het leven staat. Vaak nemen we dingen voor lief en hebben we niet door hoe goed we het hebben. Religie brengt je weer even terug in de realiteit: een ander heeft misschien minder. Als ik vast, sta ik daar meer bij stil."

Christelijke filosofie , meedoen aan de ramadan en experimenteren met meditatie. Dean Bowen (37) is niet gelovig, maar haalt wel inspiratie uit het christendom, de islam en het boeddhisme. Als dichter laat hij zich graag inspireren door wat hij in de maatschappij ziet. "Ik zie overal de invloed van religie."

"Het christendom gaf mij een gevoel van stabiliteit. Ook als ik ergens geen woorden voor had, was er iemand waar ik mij naar kon richten. Er was stilte in mij die kon communiceren met iets groters dan mijzelf. Totdat ik steeds meer vragen begon te stellen over het geloof. Eind middelbare school viel ik volledig van mijn geloof.

"Hoe kon God een wereld gemaakt hebben met zoveel kwaadaardigheid erin, vroeg ik mij af. En nog steeds ben ik via de filosofie van religie op zoek naar een antwoord, maar kan ik er geen vinden. Hoewel ik niet meer in een god geloofde, schreeuwde alles in mij om een methode om tot bezinning te komen. Dat heeft mij ertoe gebracht om ook te zoeken binnen andere tradities, zoals het boeddhisme en de islam.

"Er zijn verschillende manieren om tot een punt te geraken waarin ik het ego kan stillen en mijn relatie tot de dingen tot uitdrukking kan brengen. Door het lezen over boeddhisme en door te mediteren leerde ik dat ik naar binnen mocht keren. Toch bleek stilzitten voor mij lastig te zijn.

"Wat beter bij mij bleek te passen, zijn de tradities te vinden binnen de islam. De bewegende vormen van meditatie die ik beoefen, zijn soortgelijk aan de soefi-werveling uit de islam. Door muziek te luisteren, me op iets hogers te concentreren en het lichaam in cirkels te draaien, zoek ik naar het opgeven van mijn persoonlijke verlangens. Hetzelfde geldt voor vasten: sinds tien jaar probeer ik ieder jaar een paar dagen aan de ramadan mee te doen.

"Religie ben ik met de jaren steeds meer als cultureel fenomeen gaan zien. Rituelen zijn manieren om me verbonden te voelen met mensen die ik buren mag noemen. Als dichter put ik uit de wereld waarin ik me bevind. Verbondenheid staat centraal. Zoals in alle literaire werken referenties zitten, bevat mijn werk regelmatig verwijzingen naar religieuze teksten of gebeden. Ik ontsnap niet aan de taal van het christendom die aanwezig is in mijn identiteit. Ik probeer religie niet uit te bannen, maar juist de symboliek te ondervragen."