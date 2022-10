Annemiek van Vleuten werd twee weken geleden wereldkampioen ondanks een breuk in haar elleboog. Zaterdag wordt ze 40. Zes eigenschappen van de vrouw die dit seizoen ook de Giro, Tour en Vuelta won.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Niet omkijken

Geen moment had Annemiek van Vleuten gedacht dat ze in Australië wereldkampioen op de weg kon worden, totdat ze achter zich ploeggenoot en kopvrouw Marianne Vos niet meer zag en aan de laatste kilometer begon.

"Daar sloot ik met twee anderen aan bij de kopgroep en altijd is er dan bij iedereen een momentje van vertwijfeling: wat gaan we doen? Op instinct en ervaring koos ik tactisch dát moment om te gaan. Precies daar ook liep de weg naar beneden, waardoor ik mezelf hard naar beneden kon storten en met 68 kilometer per uur de kopgroep passeerde."

"Daarna was het met elke vezel in mijn lijf zo hard mogelijk naar de finishlijn. Ze gaan wel komen, ze gaan wel komen, dacht ik. Nog 100 meter: nu moeten ze toch wel komen. Maar ik hoefde me niet te dwingen om niet te kijken. Dat is heel erg mijn instelling: als ik ervoor ga, dan geef ik de max en heeft het geen functie om om te kijken. Ik kan niet 100 procent geven én omkijken. Dat is alleen maar een teken van onzekerheid."

"Ik had mijn elleboog een paar dagen eerder gebroken door een val bij de ploegentijdrit. Eigenlijk was het te pijnlijk, maar ik ben op het eind op de pedalen gaan staan, want dan kun je altijd net effe ietsjes harder. Ik wilde mezelf achteraf niet kunnen verwijten dat het was mislukt omdat ik niet ging staan. Eigenlijk ben je dan niet meer met die pijn bezig. Als je geen pijn voelt, ga je niet hard genoeg, zeg ik altijd."

"Ik won het WK op tactiek en zo win ik bijna nooit. Meestal is dat: het gaat bergop, daar ben ik de sterkste, ik rij weg en gooi er een solo uit. Eigenlijk een beetje saai. Die WK-winst was een cadeautje dat de laatste kilometer op mijn pad kwam en ik heb het opgeraapt. Het had niets te maken met goed zijn. Ik was ook helemaal niet goed die dag."

Mogelijkheden zien

"Ik ben er heel trots op dat ik met die WK-winst emoties heb losgemaakt en mensen heb laten genieten. Maar ik hoop dat ze niet alleen focussen op die gebroken elleboog of die laatste kilometer. Dat ze ook weten waarom ik die dag op de fiets ben gestapt. Dat het voor mij de mogelijkheid was om een teamspeler te zijn."

"Ik had me er helemaal bij neergelegd: oké, ik heb mijn elleboog gebroken, een mislukte WK-tijdrit gereden en de wegwedstrijd gaat niks meer worden voor mij. Maar niet: boos worden en mijn geweldige seizoen, met winst in de Giro, de Tour en de Vuelta, laten overschaduwen door dit WK."

"Ik heb bij het ontbijt alle chocolaatjes die ik ter troost van mijn ploeggenoot Ellen van Dijk had gekregen, weg zitten eten. Zou ik anders nooit hebben gedaan. De focus op mijn eigen presteren was totaal niet aanwezig."

"Wat mij, vind ik, kenmerkt is dat ik dacht: wat is nog wel mogelijk, wat kan ik nog wel doen? Dat werd: zorgen dat Marianne Vos wereldkampioen wordt. Dat de mensen zouden zeggen: met een gebroken elleboog heeft ze Marianne toch maar mooi aan die titel geholpen. Dan zou ik alsnog met een goed gevoel het vliegtuig naar huis zijn ingestapt."

Laat beginnen

"Ik ben pas laat begonnen met wielrennen, rond mijn 25ste, en daar heb ik mazzel mee gehad. Bijna alle sporten waarin je de top wilt bereiken moet je op jonge leeftijd beginnen, omdat er heel veel techniek bij komt kijken: zwemmen, turnen, voetbal, maar ook mountainbiken en veldrijden. Eigenlijk is alleen wielrennen niet supertechnisch en noodzakelijke technische vaardigheid kun je op latere leeftijd ook nog leren."

"Tom Dumoulin zei ooit tegen me: jij hebt alles kunnen doen. En inderdaad, ik heb voor mijn profcarrière zorgeloos van het studentenleven kunnen genieten. Ik heb gefeest, studentenvrienden gemaakt en mijn masterstudie afgerond - epidemiologie."

"Ik heb ook nog twee jaar een kantoorbaan gehad. Dat zet dingen in perspectief, want dat was ook niet alles. Daar denk ik aan als het regent: dan trek ik mijn regenpak aan en ga ik toch maar weer fietsen. Als ik renners hoor klagen denk ik: hou je mond eens effe dicht, ik heb twee jaar op kantoor gezeten."

"Maar zoals ik ben begonnen met wielrennen, dat kan nu niet meer. Toen, rond 2008, was het een amateursport en kon je op je eerste dag op een racefiets de Ronde van Vlaanderen rijden. Nu is dit een professionele sport met een heel hoog instapniveau."

Twijfel overwinnen

"Thuis bij Van Vleuten hangt aan de muur bij de eettafel een grote foto die haar van bovenaf op een tijdritfiets toont. Alleen de duimen, die over elkaar liggen, verstoren de volmaakte symmetrie. 'Die is van het WK tijdrijden in 2017. Ik won mijn eerste wereldtitel en dat was een grote doorbraak voor mij, want het was de eerste grote wedstrijd die ik wél succesvol wist af te ronden."

"Een jaar daarvoor, in de olympische wegrace in Rio, maakte ik een stuurfout waardoor ik viel en een zekere olympische titel verloor. Een jaar later stond ik op het punt de Giro te winnen, een heel groot doel voor mij. Maar ik maakte weer een fout, want ik zat te slapen op een cruciaal moment."

"Ik begon te denken dat ikzelf mijn grootste tegenstander was geworden. Dat ik, als ik dichtbij winst van iets groots was, wel weer een fout zou maken. Ook vlak voor het WK van deze foto. Ik gold als de beste tijdrijder van het veld en toch was ik zo nerveus dat ik nachtenlang niet kon slapen. Ik wilde niet nog eens een fout maken voor het oog van de wereld."

"Maar ik won wel. Ik was goed én kon het afronden! Ik heb daarna heel hard staan huilen. Iedereen dacht: alles van die val in Rio komt eruit. Maar het was gewoon de ontlading van heel veel stress."

Op gevoel rijden

"Louis Delahaije is al heel lang mijn trainer en van hem heb ik geleerd op gevoel te trainen. Als ik aanval op een klim, weet ik wat ik kan. Daar heb ik geen vermogensmeter voor nodig. Soms kijk ik er met een schuin oog naar, als geruststelling, bijvoorbeeld als ik op een klim aan een solo begin. Dan zie ik dat ik de rest heb gelost door, ik noem maar wat, 350 watt te rijden. Als ik daarna 340 watt blijf draaien, weet ik dat de anderen niet gaan terugkomen."

"Ik heb geleerd welke pijn in mijn benen bij welke inspanning hoort. De Cauberg oprijden bijvoorbeeld is twee minuten volle bak. Die inspanning houd ik niet twintig minuten vol, daarvoor geldt een ander pijnniveau. Ik voel hoe ver ik kan gaan om eerst aan te vallen en het daarna twintig minuten vol te houden."

"Louis heeft een oefening waarbij je acht keer 4 minuten alles moet geven, máár je moet in het laatste, achtste blokje van 4 minuten hetzelfde vermogen trappen als in het eerste. Zo leer je op gevoel rijden. Maar als ik dit in mijn eentje in Colombia doe, staat er geen trainer mij aan te moedigen aan de kant van de weg. Niemand die van mij eist dat ik in dat laatste blokje even hard trap als in het eerste. Dat is puur intrinsieke motivatie."

"Ik denk 's ochtends wel eens: acht keer 4 minuten, bweeh, echt geen zin in. Dan begint de onderhandeling in mijn hoofd: ik voel me niet zo goed, waarom doe ik deze training eigenlijk, ik doe het morgen wel. En later: ik doe wel zes keer 4 minuten. Maar ik wil wel goed zijn tijdens de Tour en op het WK, denk ik dan en uiteindelijk verlies ik deze onderhandeling met mezelf altijd. Dat is wat een profwielrenner onderscheidt van een… euh… gewone sterveling, haha… ik bedoel een niet-sportende Nederlander."

Verbeteren belangrijker dan winnen

"Ik haal een hoog niveau, omdat ik buiten mijn comfortzone durf te gaan. Bijvoorbeeld door soms met de mannen van mijn ploeg, Movistar, te trainen. Dat kan gruwelijk afzien zijn. Ik rijd op de grens, moet vaak lossen en die mannen wachten niet. Het is wel een goede koerssimulatie, want in een wedstrijd gaat het ook net wat harder."

"Ik kan ook zelf heel goed uit mijn comfortzone treden. Bijvoorbeeld met een training van zes uur, hoewel onze wedstrijden zelden langer zijn dan vier uur. Hoe meer trainingsbelasting, hoe fitter ik word. Ik win heel veel koersen op fitheid. Ik ben extreem belastbaar en ga niet snel kapot. Maar ik ben geen rolmodel voor jonge rensters. Alleen iemand die ook heel belastbaar is, ik weet niet wie, zou mijn recept kunnen volgen. Die zou ik adviseren elk jaar 10 procent meer te trainen."

"Mijn drijvende kracht is niet winnen, maar mezelf verbeteren. Elk jaar smeed ik met Louis hier aan tafel een plan om beter te worden. Ik ga niet uit van wedstrijden die ik wil winnen, maar periodes in een seizoen waarin ik goed wil zijn. Daar omheen kies ik de wedstrijden die ik wil rijden. Een plan bedenken waar ik echt in geloof en waar ik goede zin van krijg, vind ik het leukste om te doen."

"Als ik volgende keer met Louis ga zitten, zal het moeilijker zijn om dingen te identificeren die ik kan verbeteren. Er zijn niet zoveel details meer waaraan ik kan werken. Het is nu ook mooi geweest en het gaat niet veel mooier worden door nog langer door te gaan. De Olympische Spelen van Parijs? Denk even na: wat heb ik daar te zoeken? Dat wordt een vlakke koers die Lorena Wiebes of een andere sprinter wint."

"Ik draag als wereldkampioen straks een heel seizoen de regenboogtrui. Dat is de bevestiging dat het juist het perfecte moment is om te stoppen. Geen mooier laatste jaar dan een jaar in de regenboogtrui."