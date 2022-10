Van flauwe memes tot gesponsorde raketten: in de oorlog in Oekraïne is de internetcultuur doorgedrongen tot het front. Sociale media vormen een belangrijk front, waarbij je als nieuwsconsument voor het eerst ook kunt participeren in de strijd.

'With love from Amsterdam', staat met zwarte stift geschreven op een granaat, het hartje is roodgekleurd. De boodschap erboven is minder lieflijk: 'Natalka says DEATH to Russian scum.' Het is een gesponsord stuk munitie, dat spoedig zal worden afgeschoten op de Russische troepen die Oekraïne bezet houden. De Amsterdamse afzender heeft minstens 350 dollar betaald voor de persoonlijke boodschap op de 110 kilo wegende granaat, die meer dan 55 kilometer kan afleggen voor hij doel treft.

De gesigneerde granaten en raketten zijn te bestellen via signmyrocket.com, een website die het midden houdt tussen een crowdfundingplatform en een webshop. Voor een paar honderd dollar kun je een granaat of raket een persoonlijke boodschap meegeven - als je bijbetaalt, krijg je een filmpje van hoe je granaat wordt afgevuurd of hoe een drone jouw gesigneerde stuk munitie laat vallen boven Russische troepen.

Wie dertigduizend dollar neertelt, kan een gevechtsvliegtuig voorzien van een tekst. Op de website aanbevolen boodschappen: 'Feliciteer iemand met z'n verjaardag', 'Nodig iemand uit voor een date', 'Doe Poetin de groeten'.

Al dik een half miljoen dollar is inmiddels bijeengebracht via Sign my rocket, geld waarmee de Oekraïense strijd tegen de Russen wordt gesteund. Of het ethisch wel in de haak is om raketten met lollige teksten af te schieten, valt te betwisten, maar het is wel een van de vele voorbeelden van hoe internetcultuur - laagdrempelig, vaak licht ironisch en met een hoge mate van 'nabijheid' - zijn intrede doet op het slagveld. Het conflict in Oekraïne wordt ook vanachter de computer en op de mobiele telefoon uitgevochten.

Video game war

Dat media een rol spelen in een oorlog is niet nieuw. De Vietnamoorlog wordt beschouwd als de eerste 'beeldoorlog' - door de aanwezigheid van veel fotografen kreeg de wereld te zien wat zich afspeelde op het slagveld. De beroemde foto van het 'napalmmeisje' Phan Thi Kim Phúc dat naakt wegrent na een aanval op het dorpje Trảng Bàng uit 1972 zou een kantelpunt vormen in de publieke opinie over de oorlog.

De eerste Golfoorlog, die in 1990 uitbrak, heeft als bijnaam de 'video game war', vanwege de livebeelden van raketaanvallen op CNN. Voor het eerst was een oorlog in realtime te volgen vanuit de huiskamer.

Terreurgroep IS maakte ook kwistig gebruik van de kracht van sociale media. De lugubere, maar strak geregisseerde filmpjes van executies en onthoofdingen die online werden gezet hadden als doel de wereld angst aan te jagen.

In de oorlog in Oekraïne komen elementen uit de wereld van het gamen en sociale media samen. Op TikTok staan beelden van militairen die zich door loopgraven bewegen die veel weg hebben van zogenaamde 'first person shooters'. Deze games hebben vaak ook webshops waar je munitie en artillerie kunt kopen, die weer doen denken aan de lay-out van Sign my rocket.

Webshop vol merchandise

Ook worden aan Oekraïense zijden memes ingezet: grappige plaatjes en filmpjes, bedoeld om de Russen te bespotten, die (hopelijk) viral gaan. Op sociale media is er een alliantie ontstaan die zich de NAFO noemt, de North Atlantic Fella Organization, met als mascotte een knullig bewerkt plaatje van een shibahond die in allerlei plaatjes opduikt, en een webshop vol merchandise.

Ook hier dringt de ironische, in dit geval tamelijk morbide Twitterhumor door tot het oorlogsfront: inmiddels is een zwaar artillerievoertuig van de Oekraïners, de 'Superbonker 9000', volgeplakt met plaatjes van de hond.

"Russische propaganda is vooral gericht op Rusland zelf, Oekraïne probeert op alle mogelijke manieren het Westen betrokken te houden bij de oorlog. Daarom is vrijwel alles in het Engels," aldus Tom Dobber, onderzoeker politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam.

"Eerst werden op sociale media voornamelijk filmpjes verspreid van verwoeste steden. De onderliggende boodschap aan het Westen was: stuur wapens. Toen dreigde de aandacht voor het conflict te verslappen en werd onder meer humor ingezet. Nu lijkt het tij te keren en zie je vooral beelden van oprukkende Oekraïense militairen. De boodschap is hetzelfde: blijf wapens sturen."

Dobber kijkt vanuit zijn vakgebied met veel interesse naar de rol die sociale media in de oorlog spelen. "Bij de eerste Golfoorlog kon je nieuws enkel consumeren, nu kun je ook participeren," zegt hij. Het sponsoren van wapentuig is daar het meest pregnante voorbeeld van, maar feitelijk kan iedereen met een Twitter-account zelf bepalen op welk niveau van nabijheid hij de oorlog wil meemaken.

In de eerste weken van de oorlog kon je burgers in schuilkelders in gebombardeerde steden zien, inmiddels zijn er talloze accounts die je de verrichtingen aan het front op de voet laten volgen, waarbij lugubere beelden van doden en gewonden geen uitzondering zijn.

Twitterfittie

Ook is er een nieuwe categorie influencers opgestaan: mensen met kennis van militaire of geopolitieke aangelegenheden die de ontwikkelingen van de oorlog soms van uur tot uur weergeven, vaak met behulp van gedetailleerde kaartjes met pijlen die de troepenbewegingen aanduiden.

Afgelopen week kwamen de onlinewereld en de echte wereld even met elkaar in botsing toen het SpaceX- en Teslabaas Elon Musk een goed idee leek om via een Twitterpoll vrede te bewerkstelligen. Hij opperde dat de Krim bij Rusland zou blijven horen en de vier door Rusland geannexeerde gebieden in Oost-Oekraïne zich mogen uitspreken over bij welk land ze willen horen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde met zijn eigen poll: van welke Elon Musk houden jullie, degene die Oekraïne steunt of die Rusland steunt? De Oekraïense ambassadeur in Duitsland twitterde dat 'geen enkele Oekraïner ooit nog je verdomde Teslatroep zal kopen'.

De woede aan Oekraïense zijde mag dan begrijpelijk zijn, het land is Musk ook dank verschuldigd: hij stelde eerder voor 80 miljoen euro aan schotelantennes voor Starlink, Musks internetaanbieder via satellieten, beschikbaar aan het land.

Zo had een verder vrij stompzinnige Twitterfittie ook een serieuze component en drong de online wereld opnieuw door tot het front.