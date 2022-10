Terwijl ons eten steeds duurder is, wordt binnen de grenzen van de Europese Unie nog altijd enorm veel voedsel verspild. Ambitieuze én bindende doelstellingen voor het tegengaan van voedselverspilling kunnen helpen, vinden experts.

"Er wordt in Europa steeds steviger gelobbyd om de huidige doelstelling van 50 procent minder voedselverspilling in 2030 naar beneden bij te stellen", merkt Toine Timmermans. Hij is directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, een beweging van bedrijven en publieke organisaties waarvan de doelstelling duidelijk aan de naam is af te lezen.

"De landbouwlobby ziet het liefst dat deze sector niet mee hoeft te doen aan de doelstelling van halvering van de verspilling. Belachelijk, vinden wij. Zij zijn een essentieel onderdeel van de oplossing. De EU en de meeste lidstaten hebben de VN-doelen van SDG (Sustainable Development Goal, red.) onderschreven en die zouden bindend moeten worden voor iedereen, van boer tot bord."

Niet alleen de organisaties en bedrijven binnen de stichting tegen voedselverspilling zijn die mening toegedaan; in reactie op een onlangs verschenen rapport van Feedback EU roepen tientallen organisaties uit twintig Europese landen hier inmiddels toe op.

Meer verspilling dan gedacht

De non-profitorganisatie Feedback EU schat in dat de Europese Unie ongeveer twee keer zoveel voedsel verspilt dan eerder werd gedacht, namelijk ruim 153 miljoen ton. De organisatie heeft dat berekend aan hand van eerder dit jaar gepubliceerde cijfers over voedselverspilling op boerderijen.

Om duidelijk te maken over welke orde van grootte we het hier hebben, vergelijkt het rapport dit cijfer met die van de jaarlijkse import van agrarische producten door de EU. Wat blijkt: we verspillen ruim 15 miljoen ton meer dan we importeren. Voedselverspilling kost de EU zo'n 143 miljard euro per jaar en veroorzaakt minstens 6 procent van de Europese uitstoot aan broeikasgassen. Redenen genoeg om het probleem structureel aan te pakken.

Met 7000 kilo courgettes werd er op de Dam in Amsterdam geprotesteerd tegen voedselverspilling. Met 7000 kilo courgettes werd er op de Dam in Amsterdam geprotesteerd tegen voedselverspilling. Foto: ANP

Het begint op de boerderij

Sanne Stroosnijder, programmamanager preventie voedselverspilling aan Wageningen University & Research, wijst erop dat dit geen nieuw probleem is. "Uit een onderzoek dat het Wereld Natuur Fonds vorig jaar publiceerde, bleek al dat een groot deel van de verspilling op de boerderij plaatsvindt."

Waarom wordt deze verspilling dan niet, of nu pas ten dele, meegewogen? Stroosnijder kan er verschillende verklaringen voor bedenken. "Om een bindende doelstelling te formuleren, moet je in eerste instantie weten hoe groot het probleem is. Wat er na de oogst op het land blijft liggen, wordt meestal niet gemeten en gemonitord.

"En dan heb je nog de vraag wat verspilling precies is: zijn afsnijdsels die op het land achterblijven verspilling? Of is het voedsel voor de bodem? Dat soort afwegingen verschillen per product en per teeltwijze, dus of iets in de kas wordt gekweekt of in de volle grond." Er spelen ook 'bepaalde belangen', erkent de onderzoeker. "Er is een krachtige landbouwlobby die liever buiten beeld blijft."

Bindende doelstelling

Directeur Timmermans noemt het rapport 'goed getimed' nu zowel binnen de EU als in het Verenigd Koninkrijk gekeken wordt of de SDG-doelstelling voor 2030 overeind blijft en of dit percentage bindend moet worden vastgelegd. Nederland heeft zich onlangs al officieel geschaard achter een bindende doelstelling van 50 procent minder voedselverspilling voor de hele keten, als een van de laatste verrichtingen van toenmalig landbouwminister Henk Staghouwer. Timmermans: "Onze insteek is nu vooral om de samenwerking te zoeken met andere Europese landen die zich ook sterk willen blijven maken voor een ambitieuze aanpak."

Het onderschrijven van een ambitieuze doelstelling is één ding, het in de praktijk brengen is nog een ander verhaal. Op dit moment wordt in Nederland een kwart van het voedsel verspild. Toch noemt Stroosnijder ons land 'kampioen tegengaan voedselverspilling'. Maar, voegt ze daaraan toe, "daarbij ligt de focus vooral op verspilling door supermarkten en consumenten. We moeten breder kijken naar hoe we verspilling in de hele keten kunnen tegengaan. Van grond tot mond, want hier valt nog veel te verbeteren. Gelukkig vraagt Feedback EU daar met dit rapport ook aandacht voor."

Tijdens het eerste coronajaar bleven boeren zitten met één miljoen ton frietaardappels. Tijdens het eerste coronajaar bleven boeren zitten met één miljoen ton frietaardappels. Foto: Getty Images

Ook Timmermans ziet dat een bredere kijk noodzakelijk is. "De voorloperboeren en extensieve boeren zijn al flink bezig om de circulaire (of kringloop-) landbouw in de praktijk te brengen", stelt hij. "Maar laten we niet gaan vingerwijzen: een boer of teler verspilt niet bewust. Als een deel van je bloemkolen geel is door een bepaalde ziekte, dan zijn die kolen niet geschikt voor de markt. Als ze daarom op het land blijven staan, is dat feitelijk geen voedselverspilling. Hoewel dat in het rapport van Feedback EU nu wél wordt meegewogen."

Marktomstandigheden

Ook marktomstandigheden kunnen leiden tot verspilling, onderstreept Timmermans. Soms op grote schaal. "Tijdens het eerste coronajaar bleven boeren zitten met één miljoen ton frietaardappels. Nederland is een van de voornaamste exporteurs van frietaardappels ter wereld. Overal gingen de restaurants dicht en het was niet lonend ze op de markt te brengen."

Overigens klinkt een miljoen ton ernstiger dan het is in het licht van de markt als geheel, relativeert hij. "Als je je realiseert dat er in ons land jaarlijks 40 miljoen ton biomassa en reststromen worden geproduceerd en verhandeld, dan valt een miljoen ton nog wel mee. Maar het is natuurlijk wel een flinke berg. En een flinke strop om daar voer voor rundvee van te moeten maken. Dat had beter gekund."

De noodzakelijke verbetering valt, vinden beiden, dus niet alleen te behalen bij supermarkten en consumenten, maar ook in 'de ketensamenwerking als geheel'. Producenten en supermarkten zouden bij tegenvallende oogsten bijvoorbeeld vaker tot afspraken moeten kunnen komen, denkt Timmermans.

"Stel dat je appels door droogte kleiner zijn dan normaal. Probeer dan eens samen met supermarkten te kijken wat er mogelijk is. Misschien dat die er een speciale actie van kunnen maken: 'Klein maar fijn'. De neiging is soms wat snel om dan maar veevoer te maken van voedsel dat niet aan de hoge eisen van de winkelier en de consument voldoet. Zonde. Gelukkig komt daar zo langzamerhand wat meer aandacht voor, en bereidwilligheid van beide kanten."

"Veel processen staan onder druk", zegt ook Stroosnijder. "Vergisters draaien overuren, vaak ook met reststromen die hoogwaardiger benut zouden kunnen worden, bijvoorbeeld in veevoer. Dat kan veel hoogwaardiger." Maar, waarschuwt zij, "kijk bij striktere afspraken ook naar mogelijk onbedoelde bij-effecten. Een klassiek voorbeeld daarvan is de regelgeving op bijvangst. Het blijkt in de praktijk lastig om in de gaten te houden welk gedeelte van de eetbare vis toch overboord gegooid wordt, levend of dood. Dat soort effecten van nieuw beleid en bindende doelstellingen moet je zien te voorkomen."