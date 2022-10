Ein Prosit! Het is oktober en dat willen bierdrinkers weten ook. Na eenzaam thuisdrinken tijdens corona, buitelen nu de aankondigingen van Bierfesten op de Veluwe over elkaar heen. Een rondgang langs een aantal evenementen leert dat er - hoe kan het ook anders - genoeg bier en bratwurst is ingeslagen. 'Gedurende de avond wordt er op tafels gedanst.'

'Het München van de Veluwe', jubelt het Oktoberfest in Ermelo dat zaterdag plaatsvindt. Voor een kaartje van net geen 20 euro kunnen bezoekers zich aan lange houten tafels laven aan grote kroezen bier en bratwursten.



Wel verkleed uiteraard, want in lederhosen voor de heren en een Tiroler dirndl voor de dames drinkt het toch wat gemütlicher, zo is de gedachte van veel organisatoren.

Snuffelstage

Ermelo is naar eigen zeggen een van de eerste Veluwse plaatsen waar een Duits bierfest werd gehouden. Niet verwonderlijk, want een van de organisatoren, Marco van Dijk van Feest in Ermelo, ging in bakermat München op snuffelstage.



"Daar is het idee geboren'', zegt de razenddrukke ondernemer ("als er een leverancier belt, hang ik echt op''). Hoeveel liter bier er is ingeslagen, zegt Van Dijk liever niet. "Hou het maar op duizenden liters.''



Het feest is met 2000 verklede bezoekers stijf uitverkocht. "We proberen zoveel mogelijk origineel te blijven. Dus geen après ski feestje, maar echt bierbanken en Duitse muziek.''

Pittige infusies

De vraag is niet of, maar wáár wordt er deze maand een Oktoberfest georganiseerd. Zeewolde, Heerde, Nunspeet en Elburg. Overal zitten dorpshuizen, sportkantines en partycentra vol hossende bierdrinkers.



Zelfs in Saunapark Epe is het raak: 'We vieren Beiers met maat en mok, met pittige infusies, heerlijke Beierse snacks, stevige Oktoberfest-muziek en vers getapt bier!', jubelt de site. In Oldebroek krijgen verklede bezoekers het eerste biertje gratis. In Putten zit het feest er al weer op terwijl ze in Nunspeet nog 600 feestgangers verwachten in een speciaal daarvoor opgetuigde 'joekel van een tent'.



Wie er ook een beetje bij wil sporten, doet er goed aan een kijkje te nemen in Bowlingcentrum Apeldoorn. Daar is het elke zaterdag in oktober bal met bierpul en bratwurst met curry.

Virusverspreiding

GGD Noord- en Oost-Gelderland doet een appel op het gezonde verstand van bierfestgangers nu de coronacijfers weer hard stijgen. "Als er meer besmettingen zijn en je houdt je niet aan de regels, is de kans groter dat andere mensen besmet'', zegt Jessica van den Bergh.



"De GGD vindt niks van evenement'', benadrukt ze. "Behalve dat we graag wijzen op eigen verantwoordelijkheid in virusverspreiding. Blijf thuis als je klachten hebt, doe de zelftest en denk aan basisadviezen als handhygiëne en hoesten in je elleboog. Maar'', zegt de woordvoerder. "Geniet ook van een mooie avond.''

Duizenden liters

Niet overal staan lange houten tafels. In Vaassen bijvoorbeeld. Daar wordt een volle sporthal verwacht. Zonder meubilair is er meer plek voor drinkebroers.



Ook hier komt geen getal op tafel als we vragen naar het aantal ingekochte fusten bier. "Duizenden liters, daar zou ik wel vanuit ga, ja'', aldus Jan Leerkes van de organiserende carnavalsvereniging De Rossumdaerpers.



Al sinds 1989 worden er in Vaassen Bier und Wein Festen georganiseerd. "Dus je kunt zeggen dat we best wat ervaring hebben'', lacht Leerkes. "Na twee coronajaren willen wij 15 oktober vieren dat het leven weer gevierd mag worden!'' Het feest is geschoeid op Duitstalige leest, inclusief een band uit Oostenrijk.

Een bezoeker houdt een kroes bier omhoog tijdens 's werelds grootste bierfestival in München. Een bezoeker houdt een kroes bier omhoog tijdens 's werelds grootste bierfestival in München. Foto: REUTERS

Groter, beter, leuker

Op het Zwitsalterrein in Apeldoorn gaat het dak er af. 7 en 8 oktober worden daar pullen bier volgeschonken. Vrijdag is er het Betriebsfeier (bedrijvenfeest en zaterdag is 'iedereen' welkom op het Ensing Oktoberfest.



Na twee jaar pandemie-stilte, pakt de organisatie uit. Alles wordt groter, beter en leuker, zo belooft de website. Een hoofdbar in de feestzaal, meer wc's en geen rijen voor de bar. Meer zuivere drinktijd dus, wil Dani Levy van de organisatie maar zeggen. "We slaan 7000 liter bier in en dat is genoeg'', weet Levy.



De Oktoberfesten in Apeldoorn worden sinds 2014 gehouden. Dit jaar zijn er maximaal 1000 bezoekers per avond welkom. "Dat is ook de max. We gaan niet groter. We willen een kwaliteitsfeestje en dat kunnen we op deze manier garanderen. Een Oktoberfest zoals het hoort: iedereen moet aan tafels zitten en gedurende de avond op de tafels dansen.''

Op een Oktoberfest wordt traditionele kleding gedragen. Voor mannen lederhosen en voor vrouwen een Tiroler dirndl. Op een Oktoberfest wordt traditionele kleding gedragen. Voor mannen lederhosen en voor vrouwen een Tiroler dirndl. Foto: Emiel Muijderman

Hoe het succes van de oktoberfesten te verklaren? Raymond Keijzer van Tafelronde156 in Nunspeet heeft daar wel een idee. "Het ongedwongene met elkaar aan tafel zitten zorgt voor bepaalde gezelligheid'', weet Keijzer.



"De setting, dat je allemaal hetzelfde gekleed gaat, zorgt voor saamhorigheid en dat stimuleert de uitgelaten sfeer. Ik denk ook dat door de enorme groei die de wintersport de afgelopen decennia gekend heeft, die Duitse invloeden zijn overgewaaid naar Nederland.''



Keijzer kan zijn theorie voor het succes met cijfers staven. Binnen 1 minuut verkocht hij alle 600 kaartjes. Al die mensen hoeven niet bang te zijn dat ze iets tekort komen. Er zijn reeds 50 fusten a 50 liter bier ingeslagen. Ervaring leert dat ze in Nunspeet gemiddeld 3 liter bier op een avond innemen.

Geen piek in het ziekenhuis

Hoewel meerdere organisatoren laten weten dat al het gedrink soms leidt tot ongelukjes, wil niemand daar dieper op in gaan. "Natuurlijk gebeurt er weleens wat'', erkent bijvoorbeeld Levy.



Verhalen dat dronkenschap zorgt voor overvolle Spoedeisende Hulp-afdelingen, zijn ook bij Gelre Ziekenhuizen niet bekend. Zo geeft de oktobermaand geen piek in het aantal meldingen van mensen met alcoholvergiftiging en zijn en worden er niet meer spoedopnames verwacht vanwege de oktoberfesten.