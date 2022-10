NASA heeft dan wel een eerste stap gezet richting 'planetaire defensie' tegen inslaande ruimtestenen, een ruimtesonde door een planetoïde boren is onvoldoende. We moeten ook weten vanwaar en ­wanneer gevaarlijke ruimtestenen onze richting uit komen, stelt Nature.

Het is een ongeziene stunt die NASA op 26 september op haar naam schreef. De Double Asteroid Redirection Test (DART)-sonde kwam die dag aan haar einde bij een ­extreem onzachte ­ontmoeting met de kleine asteroï­denmaan Dimorphos, op zo'n 11 mil­joen kilometer hiervandaan. Die ­primeur in 'vogelpik op interstellair niveau' was, terecht, een champagnemoment voor het Amerikaanse ruimtevaart­agent­schap.

Dat precisiewerk moet ervoor zorgen dat Dimorphos van zijn baan afwijkt, iets wat we relatief snel zouden moeten weten en het eigenlijke doel van de missie. Want zo'n brokstuk een zetje geven is nodig willen we ons beschermen tegen inslaande ruimtestenen. Het ­risico daarop is klein, maar niet nul en de potentiële impact is extreem vernielend.

Maar nu het applaus over die eerste stap verstomt, merken sommigen op dat het DART-spektakel ook op een grote zwakke plek wijst. De planetaire defensie tegen inslaande ruimtestenen staat er niet zo goed voor als deze eerste stap doet geloven, zo klinkt het in het editoriaal van ­Nature. We weten ­namelijk onvoldoende welke er onze richting uit komen.

Neo-telescoop

Als leidend ruimtevaartagentschap heeft NASA de facto de bepaald verpletterende verantwoordelijkheid om de mensheid hiertegen te beschermen en daarom heeft het tussen 1994 en 2010 de mogelijk riskante planetoïden van minstens 1 kilometer breed in kaart gebracht. Maar op de kleinere met een diameter van 140 meter hebben we geen zicht. Met de telescopen die er nu naar speuren, lukt dat pas binnen dertig jaar. "Gezien het kleine maar niet onbestaande risico dat er eerder al een bedreigende ruimte­rots opduikt, is dat niet goed genoeg", besluit Nature.

Tegen eind dit jaat moet NASA beslissen of het zich ertoe verbindt de Near-Earth Object (NEO)-ruimtevaarttelescoop die op gevaarlijk planetoïden jaagt te lanceren. Dat project loopt traag, onder andere door te weinig fondsen. Maar hoe langer het duurt, hoe duurder het wordt. NASA moet zich volgens Nature dan ook haasten. "Het is onwaarschijnlijk dat andere landen deze taak op zich zullen ­nemen", schrijft het vakblad. Om dan, wat emotioneler, te besluiten: "In naam van de planeet, het is tijd om de NEO-­missie van harte te steunen en te lanceren."