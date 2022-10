Zuid-Korea heeft al het laagste geboortecijfer ter wereld, en het daalt almaar verder. Twee vrouwen vertellen over kinderen krijgen en de relatie met mannen.

Hoe vol het ook is in de altijd drukke metro van Seoel, sommige plekken blijven toch leeg: de roze zitplaatsen die gereserveerd zijn voor zwangere vrouwen. Want die zijn opvallend afwezig hier in Zuid-Korea, het land met veruit het laagste geboortecijfer van de hele wereld.

De gemiddelde Zuid-Koreaanse krijgt in haar leven minder dan één kind, 0,81 om precies te zijn. In de meeste ontwikkelde economieën, zoals ook Nederland, is dat tweemaal zoveel. En het Koreaanse cijfer is de afgelopen jaren alleen maar gedaald, in weerwil van overheidsbeleid, variërend van meer verlof tot programma's om jongeren te leren daten.

Voor Ye-eun Lee (26) zullen die initiatieven ook niet uitmaken. De studente politicologie (ronde bril en kort zwart haar) vertelt in een gezellig café dicht bij haar universiteit dat ze niet moet denken aan het moederschap. Niet omdat ze iets tegen kinderen heeft, maar vanwege de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in haar land.

"Natuurlijk is het lage geboortecijfer een probleem, dat zie ik wel", zegt Lee. "Maar eerst moeten we een gelijkwaardige samenleving krijgen. Tot die tijd willen mijn vriendinnen en ik geen kinderen. Wij leven volgens de principes van de vier nees: niet daten met mannen, geen seks met mannen, niet trouwen en geen kinderen krijgen. Heel efficiënt."

Lange dagen werken

Aan de andere kant van de megastad Seoel, in een rustigere wijk, moet Ara Goh een beetje lachen om die vier nees. "Dat is een marginale groep", zegt de zelfstandig ondernemer, 35, verzorgd uiterlijk, hippe sportschoenen en een hier populaire koude koffie in de hand. Ze zoekt de oorzaken van het lage geboortecijfer vooral in de hoge werkdruk en het perfectionisme in Zuid-Korea.

"Na de oorlog moesten onze ouders en grootouders het land opbouwen. Ze werkten lange dagen en dat werd normaal. Deeltijd is nog steeds ongebruikelijk, mannen doen het bijna niet." Goh maakte zelf lange uren, in de door mannen gedomineerde auto-industrie. "Ik begon als het nog donker was en ging in het donker weer naar huis."

Sommige moeders werken wel weer, in eenvoudige baantjes, terwijl ze een goede opleiding hebben gehad. "Het is heel moeilijk je oude carrière weer op te pakken, tragisch vind ik dat."

Geen babyproducerende machine

Het Koreaanse perfectionisme helpt niet, zegt Goh. "In Korea zijn we erg competitief. Mijn ouders wilden altijd dat ik de beste van de klas was. Toen ik ging werken zeiden ze dat ik me beter niet ziek kon melden."

Maar dat is veranderd. "Nu vragen ze ineens wanneer ik een normaal leven ga leiden. Thuis zitten met kinderen, bedoelen ze, en misschien een beetje werken." Ook van collega's komen de vragen. "Heb je al een leuke man gevonden, wanneer krijg je kinderen?" Goh heeft haar antwoord klaar: "Ik ben toch geen machine die baby's produceert!"

Toch sluit ze niets uit. "Er zijn leuke mannen en ik wil het een kans geven." Na een verbroken relatie heeft ze een nieuwe liefde gevonden. "Mijn vorige vriend was een goede man met een flink vermogen, maar hij wilde dat ik thuis zou blijven met de kinderen."

Haar nieuwe vriend ziet dat anders. "Ik wil wel jouw huisman zijn, zei hij laatst. Maar dat vind ik ook niet aantrekkelijk!", zegt ze lachend. "Het is beter om allebei een inkomen te hebben. Wonen is duur in Seoel en de opleiding van een kind al helemaal."

Ze ziet wel een uitweg. "Veel jonge ouders zeggen dat ze naar Europa willen, daar is de balans tussen leven en werken beter." Maar zelf wil ze haar eigen bedrijf in Zuid-Korea opbouwen, waar ze techstarters en mkb'ers helpt een goed bedrijfsplan te maken.

Die zelfstandigheid bevalt goed. "Ik geniet van het leven, ik werk nog wel veel maar flexibel. We zitten hier te praten en straks loop ik buiten, lekker in de zon." Mocht ze ooit kinderen krijgen, dan wil ze hun niet de druk opleggen om altijd de beste te zijn. "Zo wil ik ze niet opvoeden, ze moeten kunnen doen wat ze willen."

Stiekem gefilmd in toiletten en kleedkamers

Voor feministe Lee, in het studentencafé, moet Zuid-Korea zelf veranderen. "Onze maatschappij is patriarchaal. Het glazen plafond is zo sterk, bijna onbreekbaar." Een van de oorzaken ligt volgens haar in het militarisme sinds de Koreaanse Oorlog. Jonge mannen moeten in dienst en gebruiken dat als argument in de discussie met vrouwen, onterecht volgens Lee. "Het zijn niet de vrouwen die de dienstplicht hebben ingesteld."

De hele maatschappij is doortrokken van seksisme, zegt Lee. "Vrouwen zijn onveilig hier. We hebben te maken met seksuele intimidatie en we worden stiekem gefilmd, in toiletten en kleedkamers. Mannen delen die beelden met elkaar en zetten ze online, en dan worden de vrouwen te schande gezet." De daders worden zelden gepakt.

Lee ziet een verband tussen de vrouwonvriendelijke cultuur en het lage geboortecijfer. "Vrouwen realiseren zich dat ze beter niet kunnen trouwen, anders heb je geen carrièrekansen. Ik ken stellen die daarom afspreken geen kinderen te krijgen."

Met waterpistolen beschoten

De studente heeft zich aangesloten bij de actiegroep Hae-il. "Dat betekent grote golf, die moet het anti-feminisme in Korea wegwassen." Maar jonge mannen verzetten zich. "Zij kwamen bij ons protest langs, filmden ons en beschoten ons met waterpistolen. 'Mannenbeweging' noemen ze zich." Bij de laatste presidentsverkiezingen, in maart van dit jaar, speelde de rechtse kandidaat Yoon Suk-yeol openlijk in op de mannenbeweging. Met succes, Yoon is nu president.

"De verandering moet komen van vrouwen zoals ik", concludeert Lee, die het café moet verlaten omdat de volgende journalist al buiten staat te wachten. "We moeten doorgaan, al zal het nog een lange weg zijn naar gelijkheid."