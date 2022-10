Iedereen heeft het over Monster: The Jeffrey Dahmer Story, maar het zijn zeker niet alleen positieve geluiden. De Netflix-serie zit vol met fouten en ‘creatieve vrijheden’. Dit zijn de 8 grootste fouten op een rij!

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. Glenda Cleveland woonde niet eens bij Jeffrey Dahmer in hetzelfde gebouw!

Glenda Cleveland is de buurvrouw van de seriemoordenaar in Monster en je kunt niet geloven hoeveel pech zij heeft. Maar wat als we je vertellen dat ze helemaal niet de buurvrouw was in het echt? En hier is nog een bommetje: dat is allemaal niet met Glenda Cleveland gebeurd!

Voor de dramatiek heeft Dahmer twee verschillende vrouwen in één personage gerold. In werkelijkheid woonde Glenda in een apart gebouw aan de overkant van de straat van Dahmers appartement. Ze vond Jeffrey wel verdacht en had regelmatig contact met de politie vanwege zijn rare praktijken. Ook hielp de echte Genda door contact op te nemen met de politie vanwege de 14-jarige Konerak Sinthasomphone.

Jeffrey Dahmer had óók een klagende buurvrouw van een paar deurtjes verderop, Pamela Bass. In de serie is zij gefuseerd met Pamela, maar in het echt was het dus een andere bewoner die klaagde over de stank en het geschreeuw in het holst van de nacht. De echte Pamela kreeg ook dat vieze broodje met mensenvlees aangeboden van Jeffrey… en ze heeft ervan gegeten!

- - Foto: Netflix

2. Jeffrey Dahmer dronk geen liters bloed want dat vond hij vies

Nog een schokkende fout van Netflix die waarschijnlijk voor dramatisch effect is bedacht: er is geen bewijs dat Jeffrey Dahmer bloed dronk. De echte seriemoordenaar nam wel bloed af bij vrijwilligers in Milwaukee maar hij heeft tot zijn dood volgehouden dat hij er niet van dronk. Hij probeerde wel één keer stiekem een buisje maar dat hield hij niet binnen.

Er is dus nul bewijs dat Jeffrey Dahmer een hele zak gevuld met vers bloed leegdronk zoals de acteur in de serie doet.

3. Ronald Flowers leeft nog vanwege Jeffrey Dahmer zelf

Een van de slachtoffers, Ronald Flowers, weet te ontkomen van de kannibaal en voor het grootste deel reproduceert Dahmer goed hoe het precies is gegaan. Zo bracht Jeffrey Ronald inderdaad naar zijn oma toe, maar het was niet zij die haar kleinzoon op andere gedachten bracht.

Volgens Jeffrey Dahmer zelf koos hij ervoor Ronald Flowers niet mee te nemen, omdat hij te zwaar was: ruim 100 kilo. Dus in plaats daarvan werd Ronald gewoon wakker in het ziekenhuis in plaats van op de snijtafel. De echte Ronald Flowers beweert wel dat hij aangevallen werd door Jeffrey Dahmer, maar de politie liet het onderzoek vallen na een ondervraging.

- - Foto: Netflix

4. De politieagenten kregen geen ‘Officer of the Year’-award

De politie wordt sowieso flink kapotgemaakt in Dahmer; compleet incompetent, racistisch en homofoob. In een van de frustrerendste scènes van de Netflix-hit, krijgen politieagenten Balcerzak en Gabrish een ‘Officer of the Year’-award. Niet te geloven!

En dat moet je ook niet doen, want het is complete bullshit. De twee politieagenten werden wel geschorst en daarna met open armen ontvangen door het bureau. Maar ze kregen geen onderscheiding als een extra belediging voor de slachtoffers en nazaten. Ook dit stopte Netflix er waarschijnlijk in om het drama nog verder op te krikken.

5. Dahmer had maar 2 sloten op zijn deur

Overlever Tracy Edwards lukt het in de eerste aflevering om te ontsnappen van de kannibaal, maar het was op het nippertje! In echte horrorstijl zie je hem rotzooien met een hele collectie aan deursloten in Dahmers appartement en wanneer hij ze eindelijk geopend heeft, blijft de deur alsnog vastzitten. Een populair cliché als iemand van een killer probeert te ontsnappen en dat is ook de enige reden waarom deze fout in de serie zit.

In werkelijkheid had de voordeur van Jeffrey Dahmers appartement maar twee sloten. Niet heel spannend om die te openen natuurlijk…

6. Tony Hughes en Jeffrey Dahmer kenden elkaar al veel langer

Een van de meest hartverscheurende afleveringen van Dahmer is die over Tony Hughes. Dit slachtoffer zijn leven wordt op de voet gevolgd door de serie totdat hij op verschrikkelijke wijze vermoord wordt. Volgens de echte Jeffrey Dahmer ontmoette hij Tony die avond voor het eerst.

De nabestaanden van Tony Hughes beweren iets anders: Jeffrey kende Tony waarschijnlijk al een jaar of twee.

7. Sandra Smiths arrestatie is waarschijnlijk niet gebeurd

In de laatste aflevering wordt de dochter van Glenda Cleveland, Sandra Smith, gearresteerd omdat ze het fototoestel van een kind kapotmaakt. Die maakte foto’s van het appartementencomplex waar Jeffrey Dahmer woonde.

Het klopt dat het appartement enorm veel ramptoeristen trok en dat sommigen zelfs bakstenen uit de muur rukten als fucked up souvenirtjes. Maar er is geen bewijs dat dit met Sandra Smith gebeurd is. Waarschijnlijk hadden de makers gewoon een tragische afsluiter nodig.

8. Jeffrey Dahmer droeg geen bril tijdens de rechtszaak

Dat iconische beeld van Jeffrey Dahmer die met zijn bril in de rechtszaal zit? Nep! Of nou ja, grotendeels nep. Volgens de stiefmoeder van de echte Jeffrey, droeg hij alleen zijn bril toen het vonnis werd uitgedeeld. De rest van de rechtszaak had hij z’n bril niet op en dat had ook een reden: hij wilde het liefst niemand aankijken en zonder z’n lenzen kon hij moeilijk gezichten zien.

Ondanks deze fouten is Monster: The Jeffrey Dahmer Story een van de grootste hits die Netflix ooit had. Sterker nog, er komt een follow-up in docuvorm. Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes verschijnt vrijdag 7 oktober op Netflix.