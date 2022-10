Je huis verkopen en gaan reizen: veel mensen dromen er weleens over, maar Guy en Wendy hebben het ook daadwerkelijk gedaan. Het stel reist sinds maart met 3-jarig dochtertje Laury met een camper door Europa. 'Ik kan me niet voorstellen dat we ons ooit weer in Nederland gaan vestigen.'

Na veel gekraak en gepiep valt het telefoongesprek stil en komt er een Whatsapp-berichtje: 'We rijden even deze Franse berg af, hopelijk hebben we dan meer bereik.' Wendy Wisman (31) en Guy Pieterse (32) zijn momenteel in de Franse Ardennen en geven het interview telefonisch. Ze rijden nu iets meer dan zes maanden in hun camper door Europa met hun dochtertje Laury (3) en hondje Ziggy en leggen hun avonturen via Instagram en YouTube vast onder de naam 'The Freedom Family'.

Rennen, vliegen en haasten

Want vrijheid, dat is wat het stel uit Delft zocht. "We hadden steeds meer het gevoel dat we in een systeem leefden waarin we constant de regeltjes moesten opvolgen. Ik werkte op een notariskantoor met een 9 tot 5 mentaliteit. 's Ochtends rennen, vliegen, haasten om Laury op tijd naar de dagopvang te brengen en 's avonds hetzelfde riedeltje", vertelt Wisman aan de telefoon. "En de weekenden waren al voor je ingevuld, want alleen die dagen blijven over om dingen te doen."

Voor Pieterse was het ondernemersklimaat de druppel waardoor hij zich in Nederland niet meer thuis voelde en vorig jaar hakte hij met Wisman de knoop door. In november 2021 verkochten ze hun huis. "Toen was de huizenmarkt nog goed en daardoor konden we met een flinke buffer op reis", vertelt Pieterse.

Oma's en nichtjes

Sinds maart rijden ze door Europa met hun huis op wielen, dat van de meeste gemakken is voorzien. De camper heeft een wasmachine, vaatwasser en een douche. Al gebruiken ze die laatste meer als opslagruimte. "Guy is helemaal in zijn element, maar ik heb deze nieuwe manier van leven wel moeten leren omarmen", zegt Wisman.

Ook dochter Laury heeft goed gereageerd op het avontuur. "Ze mist het huis niet. Wel vraagt ze soms om haar oma's en nichtjes. Als ze daarover begint, is dat voor ons wel een teken om weer meer plekken op te zoeken met kinderen. Daarom trekken we regelmatig met gezinnen op, dan is het camperleven voor haar helemaal compleet."

De peuter wordt dit jaar 4, maar gaat dan niet naar school. "We willen homeschooling gaan doen", zegt Wisman. "Vanaf je 5e ben je in Nederland leerplichtig, maar we hebben ons uitgeschreven, waardoor haar leerplicht is komen te vervallen. Ik leer haar veel spelenderwijs aan. Dan gaan we dingen tellen in de natuur en ik leer haar hoe ze iemand gedag zegt in de taal van het land waar we op dat moment zijn."

Inmiddels heeft het gezin Spanje, Frankrijk, Denemarken en Zweden aangedaan. Binnenkort willen ze naar Portugal, maar een echte bucketlist hebben ze niet. "We rijden op gevoel en kijken ook wat er op ons pad komt. Zo heb ik de laatste tijd de ruilhandel een beetje ontdekt", zegt Wisman. "We zitten in veel campergroepen op Facebook en Telegram en daarin bieden mensen hun diensten aan."

"We zijn bijvoorbeeld nu op weg naar een gezin dat een camping wil starten. Wij gaan twee weken helpen in ruil voor een staanplaats", zegt Pieterse. "Natuurlijk hebben we daarmee nog geen vaste inkomstenbron gevonden. We hebben onszelf anderhalf jaar gegeven om te kijken hoe we dit kunnen blijven doen. Hoe we bijvoorbeeld ook met online werken geld kunnen verdienen."

Hoe ziet het leven er over vijf jaar uit voor het stel? "Guy zegt dat hij nooit meer anders wil, maar ik zeg nooit nooit", aldus Wisman. "We willen ook in de gaten houden hoe het met Laury gaat en wat voor haar het juiste is. We horen wel van andere gezinnen dat hun oudere kinderen school missen. Nu weet Laury niet wat school is, maar mocht dat gaan gebeuren, dan gaan we ons wellicht toch weer ergens vestigen. Dat zal wel in een ander land zijn, want nu kan ik me niet voorstellen dat dat weer in Nederland zal zijn."