Utrecht is sinds deze week een levensgroot standbeeld rijker. Niet van een beroemdheid, maar van een 'gewone' Utrechter: Abdulaal Hussein (23). Hij wordt geëerd om zijn vele werk voor vluchtelingen. Het beeld geeft hem in eerste instantie een gek gevoel dat hij moeilijk kan omschrijven. 'Ik ben geen Mandela of Gandhi.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hoe is dat, een standbeeld van jezelf?

"Het was gewoon magisch, mooi, gek. En onverwacht. Ik was eerder al meegenomen voor een scan van mijn lichaam, maar ik dacht dat ik een klein, plastic beeldje zou krijgen of zoiets. En nu blijkt het bijna zo groot als ik zelf ben."

Kan iedereen het bekijken?

"Jazeker. Hij staat bij het Krachtstation aan de Amerikalaan. In het begin schrok ik er bijna van. Een standbeeld, dat is voor mensen als Nelson Mandela en Mahatma Gandhi, niet voor Abdulaal Hussein. Toen ik het beeld zag, kreeg ik een heel gek gevoel, een gevoel dat ik nog nooit heb gehad. Inmiddels vind ik het toch heel leuk. Mijn moeder woont inmiddels ook in Nederland, maar omdat ik niet wist wat er ging gebeuren, was ze niet bij de onthulling. Ze is heel erg trots op me."

Waarom heeft jongerenorganisatie Young Impact dit beeld van je laten maken? Waar heb je het aan verdiend?

"Ik heb veel jongeren uit het asielzoekerscentrum geholpen met dagelijkse dingen zoals de taal en brieven lezen. En ook met de regelzaken, bijvoorbeeld als ze een huis kregen. En ze moeten in dat azc niet achter de pc blijven zitten, maar erop uit. De taal leren betekent ook de cultuur leren kennen."

Doe je nog steeds vrijwilligerswerk?

"Ja. Via Young Minds Utrecht behartigen we de belangen van jongeren en adviseren we de gemeente, over zaken zoals regelgeving en subsidieaanvragen. Voor veel jongeren is de schrijftaal van de gemeente erg lastig."

Wanneer ben je zelf naar Nederland gekomen?

"In 2016 ben ik als politiek vluchteling uit Soedan via Libië en diverse Europese landen hierheen gekomen. Ook in Nederland ben ik trouwens politiek actief. Ik heb een training gedaan met gastlessen van Kay van der Linden en Lodewijk Asscher en heb me bij Utrecht BIJ1 aangesloten. Omdat ik minder dan vijf jaar in Utrecht woonde, kon ik bij de vorige verkiezingen nog geen kandidaat zijn."

Wat vind je van onze politici?

"Die zeggen dat de vluchtelingen het probleem zijn en dat er veel gelukszoekers bij zijn. Toch zijn het vaak kwetsbare mensen die gevaar lopen in hun vaderland. Zelfs zogenaamde veiligelanders zijn niet altijd veilig, als ze bijvoorbeeld een probleem hebben met hun president. Ik was recent weer in Ter Apel. De opvang is kleiner geworden en er werken minder mensen. Dus niet alleen het grote aantal vluchtelingen is het probleem."

Waar liep je zelf tegenaan tijdens je eerste tijd in dit land?

"Tegen heel veel bureaucratie. Maar veel mensen wilden me helpen en ik stelde me overal voor open. Ik gebruikte Google Translate om contact te maken, zei overal ja op. Dat heeft me erg geholpen, want mensen gingen me daardoor vaker vragen. Zo leerde ik snel de taal en dat is essentieel."

Wat doe je momenteel naast je vrijwilligerswerk?

"Ik volg fulltime een theateropleiding. In 2018 stond ik voor het eerst op het toneel in Caligula en werkte ik met Adelheid Roosen. Dat heeft me enthousiast gemaakt. Ik heb me gewoon aangemeld en mocht komen."

Droom voor de toekomst?

"Teruggaan naar Soedan en meenemen wat ik hier geleerd heb. Ik wil het land beter maken en ervoor zorgen dat alle kinderen eten en goed onderwijs krijgen. Maar nu kan het nog niet. Het leger is aan de macht en het is onrustig. Als ik nu ga beland ik in de gevangenis of ze schieten me dood tijdens een demonstratie."