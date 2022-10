Russische judoka’s nemen niet deel aan de WK judo deze week. De vraag is of zij worden gemobiliseerd, want Russische sporters hebben geen uitzonderingspositie.

Normaal gesproken krijgt Noël van 't End altijd wel antwoord, als hij op Instagram een persoonlijk berichtje stuurt aan zijn Russische concurrenten op de tatami. Maar toen Van 't End een paar weken geleden de vraag stelde of zijn voormalig tegenstander Kirill Denisov ook gemobiliseerd werd, bleef het stil. "Ik ken hem niet heel goed, maar normaal antwoordt hij. Het zet aan het denken."

Ook bij de WK judo, die donderdag zijn begonnen, is de schaduw van de oorlog in Oekraïne aanwezig. Of, beter gezegd: de Russen zijn afwezig bij het toernooi dat in Tasjkent in Oezbekistan wordt gehouden. Ze kozen ervoor verstek te laten gaan op het belangrijkste toernooi van het jaar in een sport waar het land sterk in is, ook al is judofederatie IJF een van de weinige sportfederaties die een volledige boycot van Russische sporters niet heeft geïmplementeerd en mochten Russen onder neutrale vlag wel meedoen.

Kirill Denisov (in het wit) tegen de Nederlander Michaell Korrel in 2017. Kirill Denisov (in het wit) tegen de Nederlander Michaell Korrel in 2017. Foto: AP

Solidair met Oekraïne? Dan alle deelnemers eruit

Die houding van het IJF zorgde onlangs voor grote ophef toen Oekraïense judoka's bij het Grand Slam-toernooi van Ulaanbaatar (Mongolië) weigerden tegen hun Russische concurrenten te vechten. De IJF besloot een half uur voor de start dat als één judoka van een ander land zich solidair zou verklaren met Oekraïne en ook niet tegen een Rus zou vechten, alle judoka's van dat land niet meer mochten deelnemen. Nederland koos ervoor toen toch tegen Rusland uit te komen.

Het is niet duidelijk of er Russische judoka's zijn opgeroepen om te vechten in Oekraïne. Van 't End zegt gelezen te hebben dat zij zich aan het front moeten melden. In ieder geval hebben Russische topsporters geen uitzonderingspositie in het grote mobiliteitsplan dat vorige week werd uitgerold, zo stelde sportminister Oleg Matytsin donderdag op een sportforum in de stad Kemerovo. Volgens Matytsin kan het niet zo zijn dat de sport een 'exclusieve gemeenschap is die kan genieten van meerdere privileges'. "We zien dat onze atleten zich gedragen als patriotten, en hopelijk ook in deze tijd."

Vanuit verschillende nationale Russische bonden kwamen meldingen binnen van atleten die opgeroepen zijn en waarschijnlijk snel naar het front worden gestuurd. Onder meer oud-voetbalinternational Dinijar Biljaletdinov en voormalig Europees kampioen kunstrijden Dimitri Aliev zouden zijn opgeroepen. Ook meerdere shorttrackers en wielrenners zouden een brief hebben gekregen.

Mogelijk respijt voor olympische atleten

Aan de andere kant is sport een hoeksteen van het 'soft power'-beleid van Poetin. Sport verbindt en is zeker bij succes een aanjager van nationalistisch gedachtegoed. Daarom liet Matytsin donderdag een kleine optie open voor olympische atleten. "Zeker zij die zich voorbereiden op de Olympische Spelen, kunnen mogelijk rekenen op beschermende maatregelen en enig respijt krijgen. Dat hangt af van overleg met de overheid."

Het is vooralsnog niet toegestaan voor Russische atleten in bijvoorbeeld de wintersporten als biatlon om naar het buitenland op trainingskamp te gaan. Bovendien werd maandag nog een ijshockeyspeler van het nationale team veroordeeld omdat hij via omkoping onder zijn dienstplicht uit wilde komen.

Op de WK judo zal de oorlog zeker nog een gesprek worden. Van 't End vindt het dubbel. Aan de ene kant is de oorlog vreselijk, aan de andere kant is hij van mening dat de Russische judoka's er niks aan kunnen doen. "Ik zou niet willen vechten, als ik zou worden opgeroepen. Maar misschien is daar de cultuur anders, en is het een grote eer."

Tsjakadoea gediskwalificeerd na worp met hoofd

Tornike Tsjakadoea heeft zich op de eerste dag van het WK judo niet kunnen onderscheiden. In zijn derde ronde in de klasse tot 60 kilo verloor hij van de Mongoliër Enkhtaivany Ariunbold. Hij zou bij een aanval ook zijn hoofd hebben gebruikt, en dat is tegen de regels. De kampioenschappen duren nog tot volgende week. De Nederlandse judobond heeft als doel om drie medailles te halen. Een wereldtitel is zeldzaam. Noël van 't End was in 2019 de laatste die dat lukte.