Met het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig voorzitter Khadija Arib begeeft het presidium van de Tweede Kamer zich in een mijnenveld. Over de aanpak én het resultaat ontstaat meestal tumult. 'Soms vergroot een onderzoek het probleem.'

Het dinsdag officieel aangekondigde onderzoek naar Khadija Arib wordt in de landelijke politiek het vijfde in zijn soort in een tijdsbestek van een jaar. Bij D66 speelde de affaire-Van Drimmelen, een prominent en invloedrijk partijlid dat zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. D66 bleek met onderzoeksbureau Bing te hebben afgesproken dat twee rapporten zouden worden gemaakt: het een openbaar, het ander vertrouwelijk. Daarover ontstond onenigheid.

In de partij Bij1 werd onderzoek gedaan naar medeoprichter Quinsy Gario, die 'manipulatief en toxisch gedrag' zou hebben vertoond. Ook daar werden de resultaten van het onderzoek - uitgevoerd door advocatenkantoor Van Overbeek de Meyer - nooit openbaar gemaakt. Gario besloot zich, zwaar gefrustreerd, na zware druk terug te trekken uit de partij.

Kamerlid Nilufer Gündogan werd door Volt geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag, maar kreeg niet te horen wat dat gedrag inhield of wie de klagers waren. Ze weigerde mee te doen aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Bing, en begon een rechtszaak die nog steeds loopt.

Kamerlid Gijs van Dijk werd door de PvdA geschorst omdat zijn omgang met vrouwen niet zou stroken met de gedragscode van de Kamerfractie en de erecode van de partij. Ook Van Dijk kreeg niet te horen wie had geklaagd of wat de klachten behelsden. Hij weigerde aanvankelijk mee te werken. Het rapport van onderzoeksbureau Bezemer & Schubad mocht hij pas na lang aandringen gedurende beperkte tijd inzien, het integrale rapport is nog steeds vertrouwelijk. Zijn zaak wordt nu behandeld door de beroepscommissie van de PvdA.

Wildgroei aan onderzoeken

Beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag zijn geen noviteit in de landspolitiek, maar de laatste tijd neemt het verschijnsel in Den Haag, net als elders in de samenleving, wel hand over hand toe. Ook in de showbizz, de cultuursector, de media, bij sportorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen komen veel meldingen binnen. Dat merken ook de organisaties die grensoverschrijdend gedrag onderzoeken; al in mei rapporteerden ze een groei van 40 procent in het aantal zaken.

Wie grensoverschrijdend gedrag wil laten onderzoeken, kan kiezen uit een divers aanbod. Forensisch accountants, recherchebedrijven, gespecialiseerde bureaus als Bing en Schubad & Bezemer, emeritus hoogleraren of afgezwaaide rechters en politiemensen, advocatenkantoren; allemaal bieden ze hun diensten aan. Ook landsadvocaat Pels Rijcken, die het presidium van de Tweede Kamer adviseerde onderzoek te doen naar de gedragingen van Arib, heeft dergelijk onderzoek in de aanbieding.

Voor dergelijk onderzoek bestaan geen algemeen geldende richtlijnen. Accountants moeten het doen met een handreiking om persoonsgericht onderzoek te reguleren. Advocaten hebben hun eigen tuchtvoorziening. Die kunnen op de vingers worden getikt door de Raad van Discipline. Die bepaalde eerder dit jaar in een zaak rond advocaat Aldo Verbruggen en ondernemer Gerard Sanderink dat de rol van advocaat en onafhankelijk onderzoeker niet in één persoon te verenigen zijn.

Andere bureaus en onderzoekers hebben hooguit een eigen klachtenvoorziening, mochten er bezwaren zijn tegen de werkwijze. Terwijl de sector zeer laagdrempelig is. Voor enkele honderden euro's is een digitale cursus te volgen die opleidt tot 'persoonsgericht onderzoek'.

Voor integriteitsonderzoek moet een register komen, met een keurmerk, tuchtrecht en klachtenprocedure, vindt Bert Bruins van accountantskantoor Integis, die veel van dergelijk onderzoek doet. Er worden weinig eisen gesteld om een particulier onderzoeksbureau te beginnen, zei onderzoeker Peter Schokker van bureau Bing. Ook hij is voorstander van betere regels voor de sector, net als Koos Schoonbeek, voorzitter van de sectie Particulier Onderzoeksbureau van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Vaak bieden die onderzoeksbureaus bij hun eindrapport een vervolgtraject aan: mediation, begeleiding van slachtoffers of verdachten en organisatieadviezen. Zo kan onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag een verdienmodel worden.

Dat sommige organisaties een eigen dienst integriteitsonderzoek hebben, is geen garantie voor betrouwbaarheid. Deze week werd door een Kamerbrief van staatssecretaris Van der Maat van Defensie bekend dat hij op zijn ministerie een externe commissie onderzoek laat doen naar wangedrag bij de COID, de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Daar zou sprake zijn van 'niet integere en sociaal onveilige gedragingen'.

Roep om regels

De meldingen nemen dusdanig toe, dat de regering dit voorjaar Mariëtte Hamer aanstelde om als regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld met voorstellen te komen. "Ik zie situaties waarin het onderzoek niet de oplossing is, maar het probleem vergroot", zei Hamer in mei. "Met name de combinatie onderzoek en openbaarheid is ingewikkeld, zeker als slachtoffers of beschuldigden het onderzoek niet vertrouwen." Hamer vindt dat er een 'regelgevend kader' voor onderzoekers moet komen. Nog dit jaar houdt ze 'verdiepingssessies met experts' om tot een advies te komen.

Zowel de rechten van de verdachte als die van de klagers zijn - anders dan in het strafrecht - bij onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag niet goed geregeld, zo bleek bij de zaken die de afgelopen tijd in de publiciteit kwamen. Daarbij gaat het om inzage in de dossiers en om de manier waarop anonimiteit en vertrouwelijkheid worden gehandhaafd. Ook bestaan er geen standaardafspraken over de eventuele juridische ondersteuning van de partijen bij zo'n onderzoek.

De rol van de opdrachtgever - in het geval van Arib: het presidium van de Tweede Kamer - is doorslaggevend. Die bepaalt of, hoe en wanneer de resultaten openbaar worden, wie die resultaten te zien krijgen en of de reikwijdte van het onderzoek al doende moet worden bijgesteld.

Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat van Gijs van Dijk, heeft sterke bedenkingen bij onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag zonder dat de beschuldigde daaraan meewerkt. "Dan kun je resultaten krijgen die voor de rechter geen stand houden."

Het presidium van de Tweede Kamer heeft nog niet bekendgemaakt wie het onderzoek gaat uitvoeren, wanneer het begint en wat de precieze opdracht wordt. Khadija Arib liet al weten niet aan een onderzoek te zullen meewerken.