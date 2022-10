In de stad Groningen hebben vrijwilligers van de kerk een nieuwe missie gevonden. Ze helpen woningen te isoleren, in de strijd tegen energiearmoede.

Een bus, volgeladen met isolatiemateriaal, staat 's morgens al vroeg op een grasveldje in de Indische Buurt in Groningen. Er komt een kalende man aangefietst die op de gratis ledlampjes afkomt. Twee vrouwen lopen wat aarzelend naar de bus toe. Even later vertrekken ze weer met tochtstrips onder hun armen.

Rondom de bus heeft zich een groep vrijwilligers verzameld, voornamelijk vanuit de Tehuisgemeente in Groningen. Ze zijn hier omdat energiearmoede een groot probleem is in deze wijk. Vrijwilligers hebben zich aangemeld voor een nieuwe missie: kleine isolatieklussen uitvoeren in oude, slecht geïsoleerde sociale huurwoningen.

Naast de 'klusbus' staat een koffiekar waar de vrijwilligers en buurtbewoners terechtkunnen voor een kopje koffie en een praatje. Achter de kar staat de gepensioneerde Willemien Wierenga-Bremmer. "Ik ben hier terechtgekomen door een 'tijdcollecte' van Stichting Present in de kerk. Je geeft dan je tijd in plaats van geld."

Een linnen tas met radiatorfolie

Vorige week zijn er meer dan honderd buurtbewoners langs geweest bij de bus om isolatiemateriaal op te halen waarmee ze zelf in hun woning aan de slag kunnen. De bewoners konden zich ook aanmelden om de installatie vandaag door vrijwilligers te laten doen.

De 29-jarige Laura Stoelwinder, in een warme grijze hoodie, wilde dat wel. "We hebben in januari al een verdubbeling van ons maandbedrag gehad", vertelt ze. "Voor ons is het financieel geen probleem. We werken allebei, dat is ons geluk. Maar ik maak me soms wel zorgen, vooral om anderen."

's Middags staat Wierenga-Bremmer gewapend met tochtstrips, ledlampen en een knalroze linnen tas gevuld met radiatorfolie samen met twee andere vrouwen bij Stoelwinder op de stoep. Ze doet dit vanuit haar geloof, zegt ze. "Het is belangrijk om je naasten te helpen en iets te doen voor de minderbedeelden."

De opladers uit het stopcontact

Dat is niet voor alle vrijwilligers zo. "Voor mij zit er geen religieus motief achter", zegt Wytze Nieland. Als gepensioneerde doet hij vaker vrijwilligerswerk. "Ook via organisaties die niet religieus zijn. Het is voor mij een mooie daginvulling. Ik kan niet de hele dag in een stoel zitten lezen."

De groepjes vrijwilligers krijgen hulp van een professional van de gemeente, de woningcorporatie of de energiecoöperatie. En er zijn energiecoaches aanwezig om mensen te helpen bij het verminderen van hun verbruik. Eén van hen loopt mee met een buurtbewoonster die veel last heeft van kou in haar huis en zich zorgen maakt over de energierekening. Bij binnenkomst blijken een aantal deuren te zijn verwijderd. De coach legt uit dat het beter is om de deuren er weer in te zetten. Zo wordt de ruimte die je verwarmt kleiner.

"Ik moet er beter op letten dat ik opladers uit het stopcontact haal. En we kunnen de Xbox beter helemaal uitzetten in plaats van op stand-by", zegt Stoelwinder na advies van de energiecoach in haar huis. "Maar we doen ook al veel goed. We hebben bijvoorbeeld een douchetimertje."