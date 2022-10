Mag je als medewerker van een school in het openbaar je mening geven over de gang van zaken, ook als die gang van zaken intern gevoelig ligt? Of moet je terughoudend zijn met het delen van vertrouwelijke informatie van een docententeam?

Naar verwachting doet de Hoge Raad vrijdag uitspraak over een conflict in een dergelijke kwestie op ROC Nijmegen. Die gaat over het al dan niet terechte ontslag van een docent, maar veel meer nog over de manier hoe we in Nederland vrijheid van meningsuiting moeten interpreteren.

Ofwel, zoals de docent waar het om gaat, Paula van Manen (53), het zelf puntig samenvat: "Mag je in Nederland iemand ontslaan vanwege het schrijven van een boek?" De pedagogiekdocent, per 1 oktober 2020 ontslagen door ROC Nijmegen, acht zich vanwege een voor haar positief advies aan de Hoge Raad kansrijk dat ze in cassatie alsnog de gerechtigheid krijgt waarop ze recht meent te hebben.

Explosief boek

In 2019 publiceerde ze haar boek Wanneer krijgen we weer les?. Daarin een kritische uiteenzetting over een nieuw onderwijsconcept dat in 2017 werd ingevoerd door ROC Nijmegen (met vestigingen in Nijmegen en Boxmeer en cursuslocaties in onder meer Wijchen, Beuningen, Groesbeek en Ubbergen). Een explosief verhaal, zo bleek al snel.

De lerares had niet voorzien dat landelijk veel discussie zou komen over haar publicatie en meer nog over de manier waarop ze door haar eigen schoolbestuur de mantel werd uitgeveegd vanwege wat gezien werd als onverantwoorde loslippigheid. Het bestuur schorste haar vrijwel meteen, later kreeg ze ontslag.

Voor Van Manen het zelf goed en wel besefte, was ze tot aan onderwijsvakbonden en Tweede Kamer aan toe middelpunt in een brandende strijd over de vraag of je ook op school 'het recht hebt om te mogen zeggen wat je denkt'.

'Diep gekwetst'

Omslag van het boek 'Krijgen we weer les?' van Paula van Manen. © uitgever Scriptum

Van Manen noemde de school waar ze over schreef, niet bij naam. Ook namen van docenten en leerlingen werden gefingeerd. Maar wat ongelukkig was: schoolleiding en enkele docenten herkenden zichzelf in het verhaal. Het Arnhemse gerechtshof bevestigde in april 2021 een uitspraak van de kantonrechter dat ontbinding van het arbeidscontract om die reden - preciezer: vanwege een verstoorde arbeidsrelatie - gerechtvaardigd was.



'De docent heeft vooral door de manier waarop zij een deel van haar collega's in het boek heeft neergezet en beschreven, collega's diep gekwetst. Zij had zich moeten realiseren dat dat de samenwerking met diverse collega's zou bemoeilijken. Bovendien heeft zij bedrijfsgevoelige informatie in het boek openbaar gemaakt', oordeelde het hof.



Van Manen nam in haar schrijven 'gepersonaliseerd onderwijs' op de hak, een onderwijsmethode die op ROC Nijmegen, maar ook op veel andere scholen in Nederland, opgang deed. Daarbij ligt veel meer dan voorheen de nadruk op zelfstandig leren.



Lessen zijn niet langer klassikaal onder leiding van de traditionele docent, maar studenten worden geacht met hulp van 'leercoaches' op volgens haar immer rumoerige 'leerpleinen' hun eigen studiemateriaal en kennis bij elkaar te vergaren. De nieuwe manier van studeren is, aldus het boek, te hoog gegrepen voor veel van de roc-studenten. Daarbij was de invoering volgens Van Manen veel te snel en daarmee ondoordacht gegaan.

'Wrijving geeft glans'

Van Manen kan inmiddels bogen op behoorlijk wat bijval om vrijuit te mogen spreken over de wat haar betreft rammelende onderwijsinnovatie. De kwaliteit van onderwijs zou in het geding zijn, zo wordt naar aanleiding van het ontslag van Van Manen onder het mom van 'wrijving geeft glans' betoogd door Tweede Kamerfracties SP en PVV.

'Kan voortaan iedereen een mening hebben over onderwijs en daarvoor uitkomen, behalve docenten?', vroeg Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, zich in af. Leraren uit het hele land leefden op Twitter massaal met Van Manen mee.

Onvrij om kritiek te leveren

Steun kreeg ze ook van belangenorganisatie Beter Onderwijs Nederland. BON meent met haar dat veel meer docenten 'zich door het ontslag van Van Manen mogelijk onveilig ofwel onvrij zullen voelen om kritiek te leveren op het onderwijsbeleid, ook in het openbaar. Heeft ROC Nijmegen ook het publieke belang meegewogen van de mogelijkheid voor docenten om deel te nemen aan het publieke debat als middel tot onderwijsverbetering?', is onder meer een vraag die BON stelde aan de raad van toezicht van ROC Nijmegen.

Beperking vrijheid van meningsuiting

Dat Van Manen zich kansrijk acht bij het 'ultieme oordeel' van de Hoge Raad heeft ook te maken met een advies dat de hoogste rechter al in maart kreeg van advocaat-generaal Ruth de Bock.

Zij vindt met Van Manen dat het gerechtshof ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten dat 'feitelijk sprake is van een beperking in de vrijheid van meningsuiting en dat het hof daarom had moeten toetsen aan artikel 10 EVRM (Europese Hof van de Rechten van de Mens, red.). Deze klacht slaagt mijns inziens.'

Haar advocaat Wouter Pors is niet verrast: "Het Europees Hof is altijd al van mening geweest dat journalisten, schrijvers en ook docenten hun werk moeten kunnen blijven doen." Overtuigd van haar principiële gelijk laat Van Manen al bij voorbaat weten bij een voor haar negatieve uitspraak naar het Europees Hof te stappen.