'Schandalig', 'triest' en 'vreselijk'. Op sociale media maakte het nieuws over Hermien de Wit uit Hoevelaken, die bij haar afscheid van werkgever PostNL slechts een doosje Merci en een cadeaubon door de bus geduwd kreeg, veel reacties los. Maar hoe terecht is die verontwaardiging?

Na ruim zestien jaar kwam er vorige week een eind het dienstverband van Hermien de Wit. De 69-jarige postbode ging met pensioen. Maar op grote feestelijkheden van werkgever PostNL hoefde ze niet te rekenen. Iets wat niet alleen grote verontwaardiging bij haar dochter opriep, maar ook bij duizenden mensen op het internet.

Die verbazing is terecht, zegt José Kager, woordvoerder van vakbond FNV. "Het klinkt misschien klein, maar mensen vinden aandacht voor afscheid wel degelijk belangrijk. Al helemaal als je na zoveel jaar met pensioen gaat. De moeite die door de werkgever wordt gedaan om hierbij stil te staan is regelrecht verbonden met het gevoel van gewaardeerd worden. Dat is - net als passend loon en het krijgen van een vast dienstverband - een ontzettend belangrijke uitdrukking van waardering."

Ook de Amersfoortse loopbaancoach Eric Fiolet beaamt hoe belangrijk stilstaat bij afscheid op werk is. "In alles wat we meemaken is het einde heel belangrijk: dat moment herinneren we ons vaak het beste. Idealiter wil je iets wat eindigt dan ook positief afsluiten. Doe je dat niet, dan kun je er wrok aan overhouden, of leegte en somberheid. Kortom: het laat z'n sporen na."

Grijs gebied

Toch is de mate waarin bedrijven en organisaties invulling aan dit beleid geven wisselend. Het blijft een 'grijs gebied'; afspraken over wat een passend afscheid is, worden niet in een CAO vastgelegd. "Als vakbond hebben we daar dus ook geen invloed op", zegt Kees de Vos, woordvoerder van CNV Vakmensen. "In de praktijk kan de invulling daarvan per bedrijf dus enorm verschillen. Wel benadrukken we altijd hoe noodzakelijk het is om hier, vanuit goed werkgeverschap, aandacht aan te besteden."

Aandacht voor het afscheid doet iets met mensen, weet De Vos. "Tijdens de coronatijd kregen we veel berichten van mensen die, soms na dertig of veertig jaar dienstverband, niet op een normale manier afscheid konden nemen. In sommige gevallen vertrokken ze stilletjes, via de achterdeur. Dat doet wat met werknemers. Er is behoefte voor waardering en aandacht voor het werk dat al die jaren verzet is. Hoe je ergens vertrekt, heeft daarom invloed op hoe je verder gaat. Het is dan ook belangrijk om dit punt op een nette manier te markeren."

Positief afsluiten

Daarin valt voor sommige werkgevers nog een wereld te winnen. Of loopbaancoach Fiolet nog tips voor hen heeft? "Besteed aandacht aan de ander. Voer bijvoorbeeld een exitgesprek, waarin je actief vraagt naar iemands ervaringen bij het bedrijf. Die interesse is belangrijk, want waardering zit hem namelijk in meer dan geld of spullen. Zorg dus dat er ruimte is om stil te staan bij hoe werknemers zich voelen."

"Dat kan simpel: door gewoon te vragen of iemand zich gewaardeerd voelt. Als je dat weet, heb je ook de mogelijkheid om er iets aan te veranderen. Daarnaast is het handig om vast te leggen hoe het bedrijf zaken aanpakt met betrekking tot feestelijkheden en afscheid. Dat schept duidelijkheid en voorkomt dat er bij de ene persoon wél uitgebreid stil wordt gestaan, en bij de ander niet."