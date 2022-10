Nachtclubs zijn lang niet voor iedereen even toegankelijk. Met het nieuwe concept Body moet daar verandering in komen: 'Ook mensen in een rolstoel of slechthorenden hebben het recht om uit te gaan.'

Je daalt een trap af, in een redelijk donkere club, je ogen samenknijpend om er zeker van te zijn dat je geen trede overslaat en naar beneden stort. En als je dan eenmaal veilig beneden bent en de rookmachine op volle toeren werkt, kun je op de dansvloer soms nauwelijks zien waar je je heen beweegt. Voor velen een herkenbaar beeld.

Sommige mensen hebben hier soms al moeite mee, dus mensen die bijvoorbeeld slechtziend zijn al helemaal. "Het zijn dingen waar je doorgaans niet bij stilstaat," zegt David Smeulders (37), een van de initiatiefnemers van Body. "Maar voor mensen die slechtziend zijn, is het onmogelijk die trap af te lopen."

Dat moet anders, vonden Smeulders en zijn vrienden, dus bedachten ze Body: een nieuw queerfeest waar mensen met alle soorten lichaam zich welkom moeten voelen. Smeulders: "Zodat nachtcultuur voor iedereen toegankelijk is. Dus ook voor mensen met -lichamen die niet voldoen aan het dominante beeld van hoe een lichaam zou moeten zijn of functioneren."

"In Amsterdam is de realiteit heel hard, wat dit betreft," zegt mede-initiatiefnemer Dine Mentel (33).

Harde eis

Een goede locatie vinden voor het eerste feest bleek lastiger dan verwacht. "We hebben veel clubvenues gesproken, maar een plek waar alles rolstoelvriendelijk is - een harde eis - was bijzonder moeilijk te vinden. Eigenlijk moet de infrastructuur van het nachtleven helemaal op de schop, want alles is ingericht op dat dominante lichaamsbeeld."

Zo is het feit dat het in een club vaak heel donker is niet alleen een drempel voor slechtzienden, maar ook voor dove mensen. Zij spreken immers gebarentaal, maar kunnen elkaar in zo'n omgeving nauwelijks zien en dus niet communiceren. En heel praktisch: mensen in een rolstoel kunnen de trap niet op of af. Soms is er wel een invalidentoilet, maar gaat de deur naar de verkeerde kant open, waardoor het nauwelijks te gebruiken is. Mentel: "Het lijkt een soort checklist: oké, er is een invalidentoilet. Dat is fijn, maar er ontbreekt nog zo veel. Dat moet echt anders."

Body heeft na lang zoeken dan toch een onderkomen gevonden, in Radion, in Nieuw-West. Hoewel ook daar het grootste deel van de ruimtes niet toegankelijk is voor iedereen - om in de grote clubzalen te komen, moet je trappen op - bieden twee ruimtes op de begane grond uitkomst.

"Wij zijn niet de gemeente en hebben geen vastgoed in bezit, dus we kunnen niet ineens gebouwen aanpassen," zegt Smeulders. "We kijken stap voor stap wat we kunnen doen. De bovenzalen zijn niet voor iedereen toegankelijk. Wat daar gebeurt, wordt gehost door een andere organisator, Skin. Daarom bieden we een kortingscode aan als bezoekers enkel voor Body kunnen."

Nieuwe norm

In de zalen die worden gehost door Body zal alles rolstoelvriendelijk en voldoende verlicht zijn. "Ook is er een zaal waar het lichaam meer tot rust kan komen, want met al die prikkels kan uitgaan best een fysieke belasting zijn. Daar komt tevens een kunstinstallatie met allerlei bankjes in een soort van golven, waarop je kunt liggen, zitten of leunen en waarmee je de rustige muziek uit die zaal door je hele lichaam kunt voelen."

Met Body willen de organisatoren een nieuwe norm creëren. Mentel: "Mensen moeten eraan wennen dat iemand in een rolstoel uitgaat, punt. Die bewustwording is heel belangrijk. Of je nu slechthorend bent of in een rolstoel zit: iedereen heeft er recht op uit te kunnen gaan."

Ook sociale en financiële drempels worden geslecht

Body wil zo veel mogelijk drempels in het nachtleven wegnemen. Zo kunnen mensen die het financieel niet breed hebben met de organisatie contact opnemen. "Dan kunnen wij je daarbij helpen," zegt Smeulders.

Maar ook als je bijvoorbeeld nieuw bent in Amsterdam en er nog niemand kent, maar wel graag naar een feestje wilt waar mensen van alle kunnen welkom zijn, kun je bij Body aankloppen. "Daarvoor hebben we het Body-buddiesnetwerk bedacht," vertelt Smeulders. "Twee personen worden aan elkaar gekoppeld en zij ondersteunen elkaar tijdens de nacht. Zo willen we een community creëren waarin iedereen ongeacht zijn of haar lichaam wordt gerespecteerd, zodat iedereen zich zo veilig mogelijk voelt op de dansvloer."