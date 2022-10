Een fabriek of bedrijf binnenhalen voor banen en inkomen, dat kale recept werkt niet meer om de economie in een regio aan te zwengelen. Burgers vinden veel meer belangrijk dan alleen euro's. In Friesland is het zoeken wat dan wel te doen voor een duurzame, sociale economie.

Het heet de Friese paradox. Friesland scoort consequent laag op zaken als inkomen en opleiding. Toch zijn Friezen gelukkiger dan gemiddeld in de rest van Nederland. Als het gaat om welzijn zoals het ervaren geluk, gezondheid, het doen van vrijwilligerswerk, komen ze namelijk beter uit de bus. Het zijn de zachtere waarden in de samenleving versus de harde economie.

Het Fries Sociaal Planbureau muntte de paradox vier jaar geleden, na uitgebreid onderzoek. Het zocht ook naar verklaringen. De rust, ruimte en veiligheid in hun omgeving waarderen de Friezen zeer, net als de sterke sociale samenhang - de 'mienskip' - en ze ervaren autonomie over hun leven. Bovendien is de ongelijkheid er kleiner, dat helpt.

De schijnbare tegenstelling inspireerde de provincie Friesland om 'geluk op 1' te zetten in het jongste coalitie-akkoord. Met zo'n statement zou Friesland het ideale laboratorium kunnen worden om 'brede welvaart' als basis voor beleid in te voeren. Niet economische groei centraal stellen - inkomen, bedrijvigheid, banen - maar het welzijn van de inwoners.

Zoeken, worstelen en uitproberen

Een laboratorium is nog wel de juiste benaming, constateert Klaas Sietse Spoelstra. Want het klinkt mooi, maar hoe doe je dat dan in de praktijk? Dat is zoeken, worstelen en uitproberen, zegt Spoelstra in de Kanselarij, een statig Rijksmonument uit de 16de eeuw in het centrum van Leeuwarden. Dat is precies de plek waar allerlei organisaties huizen die eigenlijk al bezig zijn met brede welvaart, vaak zonder dat zo te noemen.

De Kanselarij is een zogeheten SDG-house bijvoorbeeld, van waaruit de VN-doelen op het gebied van duurzaamheid en sociale ontwikkeling gestimuleerd worden. Vereniging Circulair Friesland zit in het pand, net als het Innovatiepact Friesland en ondernemers- en onderwijsclubs. Hier moeten 'nieuwe verbindingen ontstaan, die de ondernemende en innovatieve kracht van Friesland vergroten', zo luidt de doelstelling. De Kanselarij bevindt zich schuin tegenover de 'formele macht', wijst Spoelstra, het Provinciehuis. 'Hard' versus 'zacht' aan de Turfmarkt in het oude centrum.

Spoelstra zelf is aanjager van het 'toekomstdenken'. Hij brengt mensen en partijen samen die elkaar normaal niet zouden ontmoeten om langdurige, houdbare oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen. Om iets te veranderen aan het rechtlijnige economische denken, is het noodzakelijk nieuwe verbindingen te leggen, is zijn overtuiging. Met het burgerinitiatief 'Kening fan 'e Greide' voor herstel van de soortenrijkdom op het Friese platteland belandde Spoelstra in 2018 in de Duurzame 100 van Trouw. De landbouwsector, wetenschappers, kunstenaars: Spoelstra zet iedereen bij elkaar waardoor nieuwe denkrichtingen ontstaan.

Alternatieven voor de melkveehouderij

"Dat moet je organiseren, dat gaat niet vanzelf", ziet Spoelstra. "Het veenweidegebied bijvoorbeeld, dat staat onder druk. Daar moet de waterstand eigenlijk omhoog. Dat vraagt om alternatieven voor de melkveehouderij in die gebieden. Kunnen we iets doen met andere, nattere teelten? We brachten een ecologisch en een designteam bij elkaar. De lisdodde, kunnen jullie daar iets mee? Ja hoor, zeiden ze, we kunnen daar laminaatvloeren van maken, het als isolatie gebruiken.

"Nu, jaren later, zijn er proefvelden aangeplant, geoogst en verwerkt tot isolatieplaten. Boeren kunnen zo, als alternatief voor de voedselketen, nu ook voor de bouwketen gaan produceren." Vanzelf hadden ontwerpers, boeren en bouwers elkaar niet ontmoet, is wat Spoelstra wil aangeven.

Lijntjes tussen het onderwijs, ondernemers en de overheid

Het is een economische aanpak die het stempel 'brede welvaart' verdient, een balans tussen ecologie en economie. Dat daar nog meer kanten aan zitten, blijkt als Heleentje Swart aanschuift in een van de 'gesprekkasjes', glazen huisjes in de hal van de Kanselarij. Die kant is het onderwijs. Swart is programmaleider van Spark the Movement, een organisatie die het onderwijs in Friesland betrekt bij het streven naar een duurzame en circulaire economie in de provincie. Zij legt lijntjes tussen het onderwijs, ondernemers en de overheid.

Zo is diezelfde lisdodde onderwerp van een project. Studenten van verschillende opleidingen zoeken nu uit hoe de 'waardeketen' van dit gewas eruitziet. Wanneer kan het verbouwen van dit gewas ook echt een verdienmodel zijn voor de boer? Zal de bouw genoeg afnemen van het materiaal of wachten bouw en boer op elkaar waardoor het niet grootschalig van de grond komt? En wat kan er nog meer met de lisdodde?

"Het is heel belangrijk jongeren te betrekken bij regionale vraagstukken", zegt Swart. "Je krijgt creatieve oplossingen. Jongeren ervaren bovendien dat ze ertoe doen, dat ze kunnen bijdragen aan het verbeteren van hun leefomgeving."

Dat is belangrijk, want het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen kunnen wel wat hoger, dat is een andere kant van de Friese Paradox. Daarbij zijn voor de duurzame Friese economie van de toekomst ook gewoon mensen nodig. "We willen niet dat veel jonge mensen wegtrekken naar elders voor werk. Om ze hier te houden voldoet een gewone 'human capital'- aanpak niet. Dan kijkt ieder bedrijf voor zich hoe iemand binnen te halen. Dat is veel te plat, we moeten groter denken, samenwerken. Daar zijn andere vaardigheden voor nodig. We komen er door de projecten ook achter waar het aan ontbreekt in het onderwijs. Door de lisdodde bijvoorbeeld zien we dat bouwopleidingen nog weinig aandacht besteden aan bio-based bouwen."

De hele samenleving denkt en doet mee

Die brede welvaart komt dus niet zomaar tot stand, daar zijn vele partijen bij betrokken. Het is een stuk ingewikkelder dan een bedrijf binnenhalen dat x banen voor de regio oplevert. De essentie van een meer duurzame, sociale en natuurvriendelijker economie is dat de hele samenleving meedenkt en meedoet, vindt Spoelstra. "Er is ruimte nodig om na te denken, mensen aan elkaar te koppelen die elkaar nooit zouden spreken, de verbeelding mee te laten helpen. Dat is eerst een beetje fuzzy, nog niet zo concreet, maar dat moet je accepteren, daar kunnen wel allerlei initiatieven uit opbloeien.

"Met die fuzzy fase kan de politiek, daar aan de overkant, moeilijk mee omgaan. Het zal nog jaren duren voordat indicatoren voor brede welvaart, zoals gezondheid en milieu, standaard zullen worden meegewogen met alle beslissingen, de zoektocht daar naar is wel volop gaande. De politiek moet ruimte geven voor experimenten en proberen om naar de lange termijn te kijken, over die vierjaarcyclus van verkiezingen heen te springen."

Een Groningse pot geld van een miljard

Een groot experiment met brede welvaart is gaande bij de buren, in Groningen. Daar loopt sinds 2019 het Nationaal Programma Groningen, een pot met geld - in totaal ruim een miljard euro - voor projecten om 'de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen, de natuur en het klimaat te versterken', zoals het Rijk het heeft omschreven. Het is opgezet als compensatie voor de aardbevingsproblematiek, maar komt ten goede aan de hele regio.

"Alle voorstellen gaan door de hoepel van brede welvaart", vertelt programmadirecteur Siem Jansen. Dat gebeurt aan de hand van vier criteria: natuur en klimaat, economie, leefbaarheid en werken en leren. Aan de hand van tientallen indicatoren wordt ieder jaar gemeten hoe het welzijn en de economie ervoor staan.

"En dat tien jaar lang", zegt Jansen. "Die lange termijn is belangrijk. Je ziet nu nog niet zoveel veranderen, dat kost tijd. Omdat dit voor tien jaar is vastgelegd, is die tijd er ook." Eén van de doelen is bijvoorbeeld het gemiddelde opleidingsniveau met een trapje te verhogen in de regio. "Dat is ambitieus, maar als je daar consequent op stuurt, dan is het mogelijk."

Zo ligt er volgens Jansen eigenlijk al een kant-en-klaar, concreet systeem om brede welvaart lokaal van de grond te krijgen. "Als ik een gemeentebestuurder was, zou ik het meteen gebruiken. Het is er al, het is een cadeautje. De indicatoren zijn samengesteld op basis van wat de inwoners belangrijk vinden. Dus het geeft ook handvatten om als raadslid afwegingen te maken en beleid bij te stellen. Maar gemeenten vinden het nog lastig, het is relatief nieuw allemaal."