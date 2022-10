Moeten veel kerken de deuren gedwongen dichthouden komende winter? Dat is nog de vraag, maar de parochies houden met argusogen de energieprijzen in de gaten. Bisdom Utrecht adviseert om kerkvieringen zoveel mogelijk centraal te houden en Bisdom Den Bosch vindt dat de kachel maar helemaal uit moet.

"Er ligt niet elke week voor 1000 euro op de collecteschaal", zegt Hans Pauw, pastoor in Doetinchem en vicaris van vicariaat Arnhem (Midden- en Oost-Gelderland), waar negen fusieparochies onder vallen.



De hoge gasprijzen houden de katholieke gemoederen bezig. In de nieuwsbrief van 1 oktober van de parochie HH. Paulus en Ludger in de Oost-Achterhoek staat dat rekening gehouden moet worden met een stijging van 300 à 400 procent van de stookkosten. 'Kunnen alle vieringen wel doorgaan', staat in de nieuwsbrief. 'Kan gebruik worden gemaakt van kleinere ruimtes?'.

"We zijn geen HAK Conserven, dat tijdelijk de productie stopt", zegt Pauw, pastoor van de parochie Maria Laetitia, de grootste in de West-Achterhoek met kerken in de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek. "Een kerk kan je niet tijdelijk dicht doen. Na corona dachten we weer volop aan de slag te kunnen. Nu gebeurt dit."

'Trek een dikke toog aan'

Volgens Pauw gaat het om maatwerk. De Parochie Maria Laetitia had ooit negentien kerken, heeft er nu nog vijf open en gaat naar twee of drie. Pauw: "Maar er zijn ook parochies waar nog wel veel kerken open zijn. Ik kan me voorstellen dat daar - afhankelijk van hoe streng de winter wordt - sneller wordt besloten vieringen samen te voegen. Wordt het een Elfstedenwinter dan sluit ik dat ook in onze parochie niet uit. Zelf trek ik een dikke toog aan. Maar het niet verwarmen van een kerk is ook slecht voor het schilderwerk."

Pauw bevestigt dat de stookkosten mogelijk drie tot vier keer omhooggaan. "Uit een eerdere berekening weet ik dat het verwarmen van de kerk in Gaanderen voor een viering 250 euro kost", zegt Pauw. "Gaanderen is een kerk van gemiddelde grootte. Dat zou betekenen dat voor menige kerkviering de kosten oplopen tot mogelijk 1.000 euro. En dat is géén bedrag dat je met de collecte ophaalt."

'Ene kerk heeft klein zaaltje, de ander een enorme open ruimte'

Pastoor Herman de Jong van parochie HH. Paulus en Ludger relativeert vooralsnog de nieuwsbrief met daarin de vraag of alle vieringen nog wel door kunnen gaan. "Dat zijn slechts ideeën", zegt De Jong. "We zitten nu nog in de oriënterende fase. Het plan is nu op korte termijn met iedereen samen te komen. Hoe erg de kosten gaan oplopen, verschilt namelijk enorm. De ene kerk heeft een klein zaaltje, terwijl de ander een enorme open ruimte is. Dat heeft gevolgen voor de stookkosten. Ook zitten we met verschillende energiecontracten voor de panden. Al die verschillen zijn we nu aan het inventariseren."

Voorlopig zal er dan ook nog niets veranderen bij de parochie. "Maar dat samenzitten zal wel op korte termijn moeten gebeuren", zegt De Jong. Een exacte datum heeft hij er echter nog niet voor.

Van 2,5 naar 10 miljoen

Moet je überhaupt stoken voor een warme kerk? Dat is de vraag die Bisdom Den Bosch, waar kerken uit de regio Nijmegen ook onder vallen, opwerpt. Is het verantwoord om voor een eredienst van een uurtje de verwarming op te stoken tegen hoge kosten? De zestig parochies (170 kerkgebouwen) hebben nu een energierekening van 2,5 miljoen per jaar. Met de verhoogde energieprijzen is dat straks 10 miljoen euro, zegt een woordvoerder van het bisdom."Dat is niet te doen, dit is serieus geld." De thermostaat een of twee graden lager zetten, gaat niet helpen, zegt hij.

De Petrusparochie in Eindhoven heeft al besloten te stoppen met stoken. En de kathedraal van Den Bosch? "Die heeft geen verwarming. Als het koud is en iemand spreekt bij een viering, zie je witte wolkjes."

Een kerk sluiten is in ieder geval geen optie. "De eredienst is te belangrijk, de samenkomst van mensen, de ontmoeting, de koffie na de mis. Dan toch maar een extra jas aantrekken en geestelijk verwarmd naar huis." Tegelijkertijd kijken de parochies naar verduurzaming van de kerkgebouwen.

'We moeten iets doen'

De Protestantse Gemeente Ede (PGE), met 3500 gemeenteleden een van de grootste kerkelijke gezelschappen van Ede, gaat straks 150.000 euro per jaar meer betalen om de vijf kerkgebouwen te verwarmen, zegt PGE- voorzitter Peter van Veen . "Het contract loopt tot eind dit jaar, dus dat geeft even ruimte om na te denken. Maar we moeten iets doen. Er ligt een aantal opties op tafel, zoals een aantal kerkgebouwen dichtdoen. Of de thermostaat op 10 graden en jassen aan, het zijn vooral ouderen die dat zeggen. We laten ons ook inspireren door de Protestantse Kerk in Nederland, er zijn bijvoorbeeld suggesties om samen in één gebouw te gaan zitten of activiteiten op andere plekken te houden. Of op zondag in een ander gebouw te gaan zitten, in een school bijvoorbeeld."

Prima betalen

Geen zorgen bij de Gereformeerde Gemeente van Opheusden, die zit er financieel warmpjes bij. "We kunnen het prima betalen, dat scheelt. Per 1 januari loopt ons contract af. Nu betalen we 40.000 euro en zoals de energieprijzen nu zijn, zal dat straks rond de 170.000 euro zijn", zegt woordvoerder Teunis Bunt van de Gereformeerde Gemeente Opheusden. De nog vrij nieuwe kerk is goed geïsoleerd en groot, er kunnen 1900 mensen in. De kerk is bezig met verduurzamen. "Er komen zonnepanelen, die moeten nog gelegd worden."