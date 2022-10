Wie moeite heeft met schakelen, kan ook leren autorijden in een automaat. Steeds meer mensen kiezen voor die mogelijkheid, blijkt uit cijfers van het CBR. Volgens ANWB-rijinstructeur Jim Martinot spelen soms ook duurzaamheidsoverwegingen mee.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In tegenstelling tot zijn naamgenoot had Max Verstappen (25) uit Schiedam niet direct aanleg voor autorijden. Op zijn achttiende nam hij voor het eerst rijlessen, maar het schakelen, sturen, kijken en anticiperen ging hem niet gemakkelijk af. "Ik heb een lichte vorm van autisme", legt hij uit. "Daardoor is het moeilijk voor me om op alles tegelijk te focussen."

Hij stopte een tijd met rijden en richtte zich op zijn opleiding. Een paar maanden geleden besloot hij het opnieuw te proberen. Ditmaal in een automaat. In de elektrische auto van ANWB-instructeur Jim Martinot ging het direct beter. "Ik kon me veel dingen nog goed herinneren", zegt Verstappen, die natuurlijk al wat ervaring had. Nu hij niet hoeft te schakelen lukte het hem wél om goed in de spiegel kijken en op de weg letten.

Verstappen is lang niet de enige leerling die ervoor kiest niet met de hand te schakelen. Uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) blijkt dat het automaatrijbewijs in opkomst is. Dit jaar deden al meer dan zesduizend mensen hun eerste rijexamen in een auto met automatische versnellingsbak. Dat is nu al drie keer zoveel als in 2016, toen iets meer dan tweeduizend leerlingen voor een automaatexamen gingen. Halen zij hun examen, dan krijgen ze een rijbewijs met de code '78' erin. Die code geeft aan dat ze alleen in een automaat mogen rijden.

'Ook steeds meer jongelui'

Die auto's zijn populair, merkt ook rijinstructeur Martinot. Sinds een jaar biedt hij naast lessen in een handgeschakelde auto ook lessen aan in een elektrische - en dus automatisch geschakelde - auto. Inmiddels is die tweede optie zo populair dat hij per week nog maar één of twee schakelleerlingen over heeft. "Tot een paar jaar geleden kozen vooral leerlingen die niet zo goed kunnen schakelen, of ouderen die op late leeftijd nog leren rijden voor de automaat", zegt hij. "Maar nu zie ik ook steeds meer jongelui."

Sommige jongeren kiezen voor de elektrische auto vanuit duurzaamheidsoverwegingen, merkt Martinot. Daarbij helpt het dat er ook steeds meer elektrische auto's op de markt komen. "De vraag naar handgeschakeld neemt af."

Toch vinden de meeste leerlingen een automaat vooral makkelijker. Het belangrijkste met autorijden blijft altijd het kijken, weet de ervaren instructeur. Dat moet iedereen leren. "Maar in een automaat hoef je je niet bezig te houden met koppeling in, koppeling uit. Je kunt gelijk je blik op de weg richten." Voor leerlingen als Verstappen is dat heel prettig.

Soms kan het ook financieel aantrekkelijk zijn om een lespakket in een automaat te nemen. Wie niet hoeft te leren schakelen, kan immers ook sneller richting het examen. "Het hangt een beetje van de leerling af, maar vaak scheelt het wel een paar uur", aldus Martinot.

Lager slagingspercentage

Of de leerlingen het rijexamen ook in één keer halen, is een tweede. Uit de cijfers van het CBR blijkt dat het slagingspercentage bij de examens in een automaat lager ligt dan bij de examens in een handgeschakelde auto. Gemiddeld genomen slaagt iets meer dan de helft van de schakelaars de eerste keer voor het rijexamen. Bij leerlingen die voor een examen in een automaat gaan, ligt dat percentage net iets onder de 40 procent. Dat kan komen doordat het automaatrijbewijs ook aantrekkelijk is voor mensen met concentratieproblemen of rijangst, voor wie het rijden een grotere uitdaging is.

Verstappen is in november aan de beurt om af te rijden. Ondanks de valse start op zijn achttiende heeft hij er inmiddels alle vertrouwen in dat hij zijn rijbewijs gewoon gaat halen. "Het rijden gaat hartstikke goed", zegt hij. Dat is Martinot met hem eens, ook hij denkt dat het met Verstappen wel goed komt. "100 procent."