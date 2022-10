Angst kan mensen flink dwarszitten, ook op het werk. Toch praten we daar niet zo makkelijk over als bijvoorbeeld over stress, ziet auteur Jolein de Rooij. Zij sprak de afgelopen jaren met meer dan 40 Nederlanders die angstig waren op hun werk. In Nooit meer bang op je werk zijn hun verhalen gebundeld, samen met advies van experts.

Trillende handen als je een presentatie moet houden, geen lucht kunnen krijgen als een collega een nare opmerking maakt of buikpijn als je een telefoontje van een klant moet opnemen: allemaal lichamelijke tekenen die erop wijzen dat je ergens bang voor bent, zegt De Rooij. "Dit zijn de alarmsignalen die ons lichaam geeft als we ons bedreigd voelen.''

De meeste werkenden verkeren in hun beroep nooit in acuut levensgevaar. In het moderne werkende leven interpreteren de meeste mensen angstsignalen als iets anders. "We merken misschien dat we ons niet lekker voelen, maar weten niet goed wat het is. De fysieke reactie duidt op angst, maar we noemen het vaak stress.''

Maar dat kan ervoor zorgen dat we de lichamelijke signalen en onze angst minder serieus nemen. "We schrikken niet als iemand zegt dat hij stress heeft. Stress hoort er nu eenmaal bij, vinden veel werkenden. Het heel druk hebben wordt zelfs gezien als iets positiefs. Dat staat voor hard werken en successen behalen.''

Logisch te verklaren

Angst heeft een negatief imago. "Het is een basale menselijke emotie, maar op het werk is er weinig begrip voor. Bang zijn staat voor zwakte, en dat kan schadelijk zijn voor je carrière. Straks denken je collega's dat ze niet op je kunnen vertrouwen. Wie bang is op het werk houdt zich daarom vaak groot.''

De Rooij sprak over angst op het werk met ervaringsdeskundigen en diverse experts en therapeuten. Angst op het werk kan ontstaan om uiteenlopende redenen, ontdekte ze. "Wie bang is, denkt vaak dat hij de enige is. Maar er zijn zoveel verschillende angsten die kunnen ontstaan op het werk die logisch te verklaren zijn. Bijvoorbeeld de angst om te moeten bellen met een agressieve klant. Met zo iemand om moeten gaan vinden veel mensen eng.''

Ook factoren zoals een hoge werkdruk, weinig autonomie in het werk en een slechte werksfeer kunnen angst aanwakkeren. "Als je in een competitieve baan zit met een grote werklast dan is het ook niet gek dat je je zorgen maakt of je het allemaal wel af krijgt en of je het wel goed genoeg doet. Als je weinig zelfstandigheid hebt om zelf beslissingen te nemen dan kun je bang worden voor welke klus er nu weer op jouw bordje wordt gedumpt.''

Meer openheid over angst op het werk zou een groot verschil kunnen maken, denkt De Rooij. "We kijken naar onze collega's en gaan ervan uit dat die alles voor elkaar hebben en nooit bang zijn. Maar dat denkt die ander waarschijnlijk ook over jou. Het is een illusie om te denken dat er iemand is die nooit ergens last van heeft in het leven, of het nu op werk is of privé.'' Erover praten is een goede eerste stap om angst te kunnen overwinnen. "Dat kan zijn met een therapeut, maar ook erover praten met iemand die je vertrouwt lucht op en kan je inzicht brengen.''

Weleens bang op het werk? Zo krijg je meer grip op jouw angst:

1. Leer luisteren naar je lichaam

Om je angst de baas te worden, zal je eerst moeten weten waar je precies bang voor bent. Dat is voor veel mensen lastig, zegt De Rooij. "Ons lichaam wil ons beschermen, dat geeft meteen alarmsignalen als we iets bedreigend vinden. We hebben echter geleerd gewoon door te gaan met wat we aan het doen zijn. Gaandeweg worden we steeds beter in de tekenen negeren. Hoofdpijn, buikpijn of stijve spieren horen er op een gegeven moment bij.''

Probeer extra goed te letten op de signalen die je lichaam geeft. "Voel je je elke dag heel erg moe, heb je vaak zere schouders? Zijn er momenten waarop je hartkloppingen krijgt, erg begint te zweten, of je ademhaling stokt? Kijk vervolgens in welke situaties je er last van krijgt. Wat aan deze situatie is bedreigend? Ben je bang voor afwijzing, het niet goed te doen, of nog iets anders?''

Een therapeut of coach kan je helpen de signalen beter te begrijpen en met bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen helpen de lichamelijke reactie minder heftig te laten optreden.

2. Zoek de schuld niet meteen bij jezelf

Veel mensen die bang zijn op het werk zijn hard voor zichzelf, merkt De Rooij. "Mensen met angst denken vaak dat er iets mis met ze moet zijn omdat ze bang zijn. Dat is niet zo. Angst is een emotie die iedereen kan voelen, je bent niet stuk omdat je bang bent.'' Accepteren wat je voelt kan wat druk van de ketel halen. "Het heeft weinig zin om boos te worden op jezelf. Sommige situaties zijn nu eenmaal moeilijk om mee om te moeten gaan. Probeer begrip voor jezelf op te brengen.''

Kijk ook eens naar hoe je jezelf en jouw angst ziet. "Natuurlijk is het aan jou om iets aan je angst te doen, maar zie het niet als een probleem dat is ontstaan omdat jij een 'tekortkoming' hebt. Ik bijvoorbeeld ben hoogsensitief en gevoelig voor een slechte sfeer op de werkvloer. Dan kan ik denken 'ik ben bang omdat ik hoogsensitief ben', maar daarmee zeg ik eigenlijk dat het aan mij ligt. Maar het is de situatie waardoor je bang wordt, niet iets in jou zelf. Het is dan beter om te denken: 'Ik ben bang omdat er een vervelende sfeer op het werk is.'''

3. Focus op wat je nodig hebt

Praten over je angst kan opluchten, maar wees wel voorzichtig wie je in vertrouwen neemt, waarschuwt De Rooij. "Op mentale klachten rust nog altijd een taboe. Werkgevers zijn huiverig mensen die deze klachten hebben of hebben gehad aan te nemen, blijkt uit recent onderzoek. Bespreken wat er in je omgaat kan gevolgen hebben voor je loopbaan.''

Wie werkt in een omgeving die minder tolerant is doet er misschien beter aan niet in detail te treden. Maar dat betekent niet dat je maar moet blijven zitten met je angst. Richt je op wat je praktisch nodig hebt om je beter te voelen op het werk, zegt De Rooij. "Kijk bijvoorbeeld of je over kan stappen naar een ander team, een taak waar je altijd tegenop ziet kan overdragen, of dat je andere of minder uren kan werken om meer rust te vinden. Een werkgever zou naar zo'n verzoek moeten willen luisteren, want het helpt jou beter functioneren. De reden waarom doet er dan niet toe.''

Nooit meer bang op je werk door Jolein de Rooij is verschenen bij uitgeverij ambos|anthos (21,99 euro)