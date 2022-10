De Duitse bondskanselier Olaf Scholz reist naar Noord-Spanje voor overleg met premier Pedro Sánchez. Hét gespreksonderwerp is energietoevoer vanuit Spanje naar de EU.

Nu moet het lukken. Met die gedachte zal de Spaanse premier Pedro Sánchez vandaag de bespreking met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz ingaan. Al jaren leurt Spanje met het plan een fikse gasverbinding met Frankrijk aan te leggen - de zogeheten MidCat-pijpleiding, die vanuit Catalonië zowel Frankrijk als Duitsland van gas moet voorzien. Een deel van de leiding is al aangelegd ten noorden van Barcelona, maar vanwege de hoge kosten werd de bouw in 2019 stilgelegd.

Intussen liggen de kaarten volledig anders. Rusland is al maanden geen betrouwbare gasleverancier meer en de vermoede sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen laat het belang zien van meerdere gaswegen naar Europa. Spanje beschikt over een hele reeks terminals voor de toevoer van vloeibaar gas per boot, waar gas vanuit onder andere Qatar, Algerije en de VS geïmporteerd kan worden. Met de MidCat-verbinding kan de potentiële gastoevoer van Spanje naar Frankrijk praktisch verdubbelen.

"Er is geen land betrouwbaarder als gasleverancier dan Spanje", prees Sánchez enkele weken geleden zijn land aan. Daarnaast blijft Sánchez benadrukken dat de leiding in de toekomst voor waterstof kan worden gebruikt. Via grote fabrieken wil Spanje wind- en zonne-energie omzetten in waterstof, wat dan naar de grote industriële regio's van Europa zoals het Duitse Ruhrgebied kan worden vervoerd.

De Franse president Macron ligt dwars

De grote dwarsligger in dit potentiële Spaanse succesverhaal is Frankrijk. Toen Scholz begin september aangaf achter het MidCat-plan te staan, zette president Emmanuel Macron de hakken in het zand. Volgens hem gebruikt Spanje onjuiste argumenten om een pijpleiding te krijgen die ze al jaren willen: de aanleg zou te lang duren voor de acute problematiek - ook als er écht hard wordt gewerkt kan de leiding er pas over ruim een jaar zijn. Daarnaast stelt Macron dat Spanje helemaal niet zoveel gasaanbod heeft, en twijfelen de experts die hij spreekt eraan of de MidCat inderdaad in de toekomst voor waterstof kan worden gebruikt.

"Ik begrijp niet waarom we als Pyrenese geiten [op dit idee] moeten springen", zei Macron erover in september, verwijzend naar een bekende uitspraak van de Franse president Charles de Gaulle - die in de jaren zestig een toespraak hield waarbij hij stelde dat men niet zomaar als een stel geiten enthousiast over Europa moesten blaten.

Zie hier het belang van de top tussen Sánchez en Scholz vandaag. Wat de Spaanse premier nu van de Duitse bondskanselier wil horen, is de belofte dat Duitsland voor de MidCat-leiding zal lobbyen bij de rest van de EU. Want na de top in Noord-Spanje volgt een bijeenkomst van EU-leiders in Praag donderdag en vrijdag. Veiligstelling van de energievoorziening staat daar hoog op de agenda.

Frankrijk wil zelf direct Algerijns gas importeren

Onder druk wordt alles vloeibaar, weet ook Sánchez. En de druk is er zeker, nu met de vermoede sabotage van de Nord Stream-leidingen is opnieuw aangetoond hoe kwetsbaar de toevoer naar Europa kan zijn. De boodschap van Sánchez zal er dan ook op neerkomen dat de oplossing is om zoveel mogelijk verschillende aanvoerlijnen voor gas te hebben naar Europa.

"Dit is een discussie die voorbij de bilaterale relatie tussen Frankrijk en Spanje gaat", zei de Spaanse minister voor duurzame transitie Teresa Ribera eind september over de kwestie tegenover de Britse zakenkrant Financial Times. "Er is een groter plaatje dat bekeken moet worden."

Waarom Macron tegengas geeft? Misschien heeft het ermee te maken dat Frankrijk zelf via nog aan te leggen lng-terminals direct Algerijns gas wil importeren. Macron ging immers recent naar Algerije voor topoverleg. De mensenmenigte waar Macron toen vrolijk naar zwaaide in de Algerijnse hoofdstad dacht in ieder geval te weten waarvoor hij kwam, want ze snauwden hem toe dat hij alleen geeft om het gas van het Noord-Afrikaanse land.

Spanje ziet zichzelf als duurzame energieleverancier voor de EU

Sánchez staat nu voor de uitdaging om Scholz te overtuigen dat zijn plan geen geitengeblaat is. Mocht hij daarin slagen, dan kan Spanje zichzelf al iets meer verzekerd zien van een zonnige toekomst als duurzame energieleverancier voor de EU.

Niet voor niets hield Sánchez begin dit jaar een toespraak in het zonovergoten en dunbevolkte Spaanse binnenland, bij een nieuwe waterstoffabriek in plaatsje Puertollano - de grootste in zijn soort in Europa. "Is het mogelijk aanpassingen te doen vanwege klimaatverandering en tegelijk bedrijven te creëren, werk te creëren, de industrie van ons land te herzien? Ik denk van wel."

Nu moet alleen de rest van Europa nog meewerken.