Niet hij, maar een rechter zou moeten oordelen over vrijlatingsverzoeken van criminelen die levenslang is opgelegd, dat zegt minister Franc Weerwind (D66, Rechtsbescherming) in een interview met deze site. Maar dat levenslanggestraften vaker gaan vrijkomen, daar zullen we aan 'moeten wennen', zegt hij.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Recent ontstond beroering omdat zevenvoudig moordenaar Frenky P. eerste stappen naar resocialisatie mag zetten, net als tweevoudig moordenaar Appie A. Volgens Weerwind past dat bij een 'geciviliseerd land', al zijn aan vrijlating 'strenge voorwaarden' verbonden.

Sinds 2016 is levenslang niet meer letterlijk levenslang. Een speciaal college beoordeelt sindsdien vrijlatingsverzoeken en legt een advies neer bij de minister. Nu nog beslist de minister of dat advies wordt overgenomen en die persoon vrij komt, maar Weerwind wil dit overlaten aan de rechter, zodat het besluit 'minder politiek' gekleurd wordt.

Onpeilbaar leed

Begrijp mij goed, zegt Franc Weerwind, een gewelddadige dood laat een 'onpeilbaar leed' achter bij nabestaanden. Dit weekend nog sprak hij een aantal tijdens de Dag Herdenken Geweldslachtoffers. "Dan hoor je hun hartverscheurende verhalen, ieder zijn eigen geschiedenis van leed."

Tegelijk is de levenslange gevangenisstraf sinds 2016 niet meer letterlijk levenslang. Dat jaar nam de Hoge Raad het standpunt over van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het 'onmenselijk' is als er geen zicht is op vrijlating. Sindsdien bekijkt het speciale Adviescollege Levenslanggestraften na 25 jaar cel of een levenslanggestrafte in aanmerking komt voor re-integratie en uiteindelijk, voor vrijlating.

Nu nog velt de minister het eindoordeel zodra er een advies ligt, maar Weerwind stelt voor dat aan de rechter over te laten. Vandaag debatteert de Tweede Kamer hierover.

Waarom wilt u zelf dat oordeel niet meer vellen?

"Ik wil het gedepolitiseerd hebben, want stel dat het Adviescollege Levenslanggestraften adviseert dat iemand vrij zou mogen komen, dan is dat een gewogen oordeel van deskundigen. Een minister kan dan wel afwijken van dat advies en vrijlating weigeren, maar dan pakt die gedetineerde een advocaat en zitten we weer bij de rechter. En dan haal ik keer op keer bakzeil. Want die wijst er op: de spelregels zijn zo dat er perspectief moet kunnen zijn voor de levenslanggestraften."

Neemt u ook niet een soort noodrem weg?

"Het is geen noodrem. Eén van de voorwaarden voor vrijlating is dat het veilig moet zijn voor de samenleving."

Maar we zien toch vaak genoeg dat criminelen verlof krijgen en dan toch weer de fout in gaan.

"De recidive is laag, maar u heeft gelijk: elk geval is er één te veel. Daar leren we van. En dat moet. Maar we laten experts hiernaar kijken en dat maakt ons ook een democratische rechtsstaat. Maar ik zet de voorwaarden glashelder uiteen."

Toch is de beroering groot. Bijvoorbeeld nu voor zevenvoudig moordenaar Frenky P. vrijheid lonkt, en eerder toen zesvoudig moordenaar Cevdet Y. vrijkwam. En ook bij de mogelijke vrijlating van Appie A., die twee mannen doodde bij een overval in 1990.

"Appie A. heeft vakkenvullers een nekschot gegeven. Dat is ongekend. Weerloze mensen. Ongelofelijk. Daarom wil ik de voorwaarden ook haarscherp hebben. Zo wordt naast het recidiverisico, de kans op herhaling, ook gekeken naar de delictgevaarlijkheid, bijvoorbeeld als iemand niet is geholpen aan een stoornis. Verder speelt het gedrag tijdens de celstraf een rol en de impact van vrijlating op slachtoffers en nabestaanden."

U wilt het eindoordeel overlaten aan rechters, maar diezelfde rechters hebben geoordeeld: deze persoon moet levenslang worden opgesloten.

"Dus een fout die je maakt op twintigjarige leeftijd, waar je dertig jaar over na hebt mogen denken, leidde ertoe dat dit je leven is? Binnen de muren? Maar we zijn toch een geciviliseerd land? We hebben sinds 2016 nieuwe regels. Namelijk: Iedere gestrafte moet perspectief op vrijheid hebben. Dat betekent wel dat iemand er klaar voor moet zijn. En dat wij hem er klaar voor hebben gemaakt. Als je iemand vrijlaat die amper weet hoe een pinpas werkt, dan hebben we die niet klaargemaakt voor de samenleving. Hoe dan ook kan het gepaard gaan met allerlei randvoorwaarden. Dit mag je niet doen, daar mag je niet komen. Maar het kan evengoed zo zijn dat het antwoord 'nee' is. En dan mag de gedetineerde niet vrij, maar kan hij vijf jaar later weer terugkomen voor een nieuwe beoordeling. Dat kan ook, hé?"

Dat geldt dus voor alle 62 mensen die momenteel levenslang hebben: van Willem Holleeder tot Gökmen T. en Ridouan Taghi tot Mohammed B.?

"Ja. En als ze toch vrijkomen, zullen we het moeten uitleggen. Maar dat er vaker vrijlating gaat komen voor levenslanggestraften is nu onderdeel van de spelregels, waaraan de bevolking zal moeten wennen. En we zullen helder moeten maken dat heel scherp is gekeken of het verantwoord is, ook met het oog op het beschermen van de samenleving."