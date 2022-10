Westerse landen hebben over de afgelopen twee eeuwen het overgrote deel van alle broeikasgassen uitgestoten, en betalen nog steeds niet voor die schade.

Tijdens de klimaattop van Parijs in 2015 beloofden rijke landen dat zij vanaf 2020 gezamenlijk 100 miljard dollar per jaar opzij zouden zetten. Al was het niet juridisch bindend, wel werden er twee geldpotjes geopend. Eén voor mitigatie, oftewel het terugdringen van uitstoot. Een ander voor adaptatie, het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Beide potjes zijn tot nu toe nog karig gevuld. Naar schatting van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) zat er in 2020 83,3 miljard dollar in. Ontwikkelingsorganisatie Oxfam vindt dit een te hoge inschatting, omdat een belangrijk deel bestaat uit leningen en private investeringen die teruggetrokken kunnen worden.

Watertekort, hongersnood

Onder andere de West-Afrikaanse Sahel-regio - waar circa 419 miljoen mensen wonen - kampt met de gevolgen van klimaatverandering. Droogtes, zware regenval, overstromingen, watertekorten, verlies van biodiversiteit en mislukte oogsten komen vaker voor in landen als in Mali, Burkina Faso en Nigeria, meldt Oxfam in het recente rapport Climate finance in West Africa.

Ziektes als malaria en cholera namen door natuurrampen met 25 procent toe. Naar schatting is het aantal mensen in hongersnood er verviervoudigd tussen 2015 en 2022, meldt Oxfam. Dit gebied stoot echter maar 0,5 procent van alle broeikasgasemissies uit. Heel West-Afrika ontvangt jaarlijks zo'n 1,7 miljard dollar voor klimaatmitigatie en -adaptatie. Dit komt neer op 4,90 dollar per persoon per jaar, wat onder de dagelijkse armoedegrens ligt.

"Niet alleen is dit erg weinig, ook wordt klimaathulp vaak verpakt als ontwikkelingshulp. Rijke landen hebben afgesproken 0,7 procent van het bruto nationaal product te besteden aan ontwikkelingssamenwerking," zegt Margaretha Wewerinke, universitair docent internationaal publieksrecht aan de Universiteit Leiden. De klimaathulp zou een extra geldstroom moeten zijn. "Door dubbel te tellen, maken landen zich er makkelijk van af."

Dure leningen

Het geld dat het gebied wél bereikt, is vaak in de vorm van leningen, wat deze ontwikkelingslanden dus vaak met rente terug moeten betalen. Volgens Oxfam en andere experts verergert dit de schuldenlasten van de landen die het hardst getroffen worden. "Deze landen kunnen dit nooit terugbetalen. Door natuurrampen gaan mensenlevens verloren en wordt de infrastructuur al sterk aangetast. Je kan ze niet vragen om zich dieper in de schulden te steken voor de heropbouw van hun land," zegt Joyeeta Gupta, hoogleraar milieu en ontwikkeling in het mondiale zuiden aan de Universiteit van Amsterdam.

Ook de Wereldbank, de grootste aanbieder van klimaatfinanciering, werkt met leningen. Volgens Oxfam betreft 71 procent van de financiering een lening, en draagt dus bij aan de schuldenlasten. Daarnaast is het erg onduidelijk of dit geld wel goed terecht komt, zegt Oxfam in een ander rapport dat deze week verscheen. De Wereldbank zegt 17,2 miljard dollar te spenderen aan klimaatfinanciering, maar volgens onderzoek van Oxfam ontbreekt het aan duidelijke informatie. Het zou zomaar 7 miljard minder kunnen zijn.

"Iemand moet de rekening voor klimaatverandering betalen. Nu lijkt het erop dat ontwikkelingslanden het twee keer moeten betalen. Omdat 80 procent van de beschikbare fossiele brandstoffen in deze landen wordt gewonnen, vergt het daarmee stoppen een enorme economische aderlating van hen. Bovendien, moeten zij óók nog betalen voor de schade van het extreme weer", zegt Gupta.

Klimaatschade

Het betalen van gemaakte klimaatschade komt steeds vaker ter sprake en zal ook op de klimaattop van november in Egypte een belangrijk onderwerp worden. "Naast de potjes voor adaptatie en mitigatie, willen wij en lagelonenlanden dat er een derde potje komt: voor acute klimaatschade," zegt Jacqueline Persson van Oxfam Novib.

Onlangs heeft Denemarken besloten om 13 miljoen euro te betalen aan acute klimaatschade. Wewerinke vindt dit een positieve ontwikkeling: "Hiermee zegt Denemarken 'dit is onrechtvaardig' en zet het andere landen aan om ook eindelijk te beginnen met betalen." Gupta is sceptischer: "Zo'n klein bedrag is bedoeld voor de goede vrede. Het geeft de boodschap af 'wees gerust, het geld komt wel', maar dat hoor ik ondertussen al dertig jaar."