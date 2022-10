Van alle personages in Goede Tijden, Slechte Tijden is zij in de meeste afleveringen in beeld geweest. Dertig jaar is Caroline De Bruijn al Janine Elschot. 'Ik kwam eigenlijk voor een bijrol.'

Ze had last van een stalkende ex en haar kinderen werden meerdere malen ontvoerd. Ze kreeg een zoon met de zoon van haar man, maar dat bleek later de broer van haar man te zijn. Ze werd door een lookalike levend begraven op haar bruiloft. Ze werd gegijzeld in een klooster en bijna vermoord door een seriemoordenaar. Haar geliefde zus overleed bij een aanrijding, zelf overleefde ze borstkanker. En haar man Ludo werd maandenlang vermist en zelfs doodverklaard. Maar hij bleek nog te leven en werd door haar gered van een booreiland.

Het leven van Janine Elschot, die ook nog drie keer trouwde met Ludo Sanders en net zo vaak weer van hem scheidde, is zeker niet onbezorgd. Ze was overigens ook nog korte tijd getrouwd met Stefano Sanders, Jack van Houten en Paul Luneman. Actrice Caroline De Bruijn (60), die al sinds 1992 gestalte geeft aan het iconische karakter in Goede Tijden, Slechte Tijden, moet er zelf ook om lachen. "Wat een leven, hè.''

Onvoorstelbaar

Aanvankelijk leek De Bruijns toekomst - en dus die van Janine - helemaal niet in het soapdorp Meerdijk te liggen. "Ik speelde toen in vrij heftig toneelstuk met veel bloot, op locatie in Groningen'', vertelt ze over de periode rond haar eerste draaidag. "Dan ging ik met de eerste trein naar Schiphol, werd door een runner opgehaald en even later stond ik op de set met Rick Engelkes, die dokter Simon Dekker speelde. En dan in de middag weer terug naar Groningen. Janine was eigenlijk een gastrol van een paar weken, maar ze vroegen me terug. En tja, daar zijn we, dertig jaar later. Ik vind het zelf eigenlijk onvoorstelbaar.''

Caroline De Bruijn in een oudere aflevering van GTST. Caroline De Bruijn in een oudere aflevering van GTST. Foto: ANP

Natuurlijk speelde stoppen ook weleens door haar hoofd. "Onze setdagen beginnen om 7.00 uur en dan moet je soms een knop omzetten. Je kunt je niet permitteren om eens even rustig aan te beginnen, je moet meteen 'aan'.'' Werken doet ze echter nooit met tegenzin. "Het helpt ook dat ik na al die jaren mijn personage zo goed ken dat ik het gemakkelijk kan aankaarten als ik het gevoel heb dat er iets niet klopt of beter kan. De sfeer onderling is heel ontspannen, ook al wordt er hard gewerkt. Niet voor niets willen heel veel mensen die weg zijn gegaan het liefst na verloop van tijd weer terugkomen bij de serie. Onlangs keerde Bas Muijs nog terug als Stefano. Het voelt toch een beetje als thuis.''

Mocht het toch ooit van een vertrek komen, dan kan De Bruijn zich niet voorstellen dat ze dat doet zonder tegenspeler Erik de Vogel (Ludo Sanders), ook in het dagelijks leven haar echtgenoot. Ze moest het al twee keer korte tijd zonder hem doen. "In 2006 moest iedereen denken dat Ludo overleden was. Dat hij uiteindelijk terug zou komen, wist bijna niemand. Ik moest het zelfs ook stilhouden op de set. Ik ben dan wel een actrice, maar liegen tegen collega's is wat anders. En ineens zonder Erik in de kleedkamer, ik vond het maar niks. Dat had ik ook toen hij twee jaar geleden vermist was in de serie. Ik was blij toen we na maanden weer samen scènes konden spelen.''

Zwanger

Ook al lijken de verhaallijnen nogal exorbitant te zijn, soms komt het script griezelig dicht bij het echte leven "De schrijvers hadden een verhaallijn bedacht waarin Janine zwanger zou raken. Dit werd me verteld toen ik er net achter was gekomen dat ik zwanger was van onze dochter.''

Welke verhaallijn De Bruijn ook niet snel zal vergeten, is die waarin haar personage borstkanker kreeg. "Zo'n ontvoering door een seriemoordenaar is natuurlijk te gek om te spelen, maar dit staat dicht bij het echte leven. Het is iets waar zoveel mensen helaas mee te maken krijgen en ik wilde wat zij doormaken recht doen. Ik heb me stevig voorbereid op die scènes. Ik hechtte er waarde aan te laten zien dat als je zo'n diagnose krijgt, je niet opeens een ander mens wordt. Dat je niet alleen maar patiënt bent. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om en kan zich heel alleen voelen in het proces, hoeveel steun je ook van je omgeving krijgt.''

Caroline De Bruijn in een aflevering van GTST. Caroline De Bruijn in een aflevering van GTST. Foto: RTL

Enorme verandering

Hoe ze over de verhaallijn praat, tekent de betrokkenheid van De Bruijn bij de productie. Dat gebeurt ook als het bijvoorbeeld over de kijkcijfers gaat, die een aantal jaar geleden daalden. Ze vertelt dat het altijd al een golfbeweging is geweest. "Het hele televisielandschap is natuurlijk enorm veranderd in de laatste dertig jaar, met alle nieuwe zenders en alle mogelijkheden om terug- of vooruit te kijken. De cijfers in de miljoenen van voorheen zijn daarom waarschijnlijk niet meer haalbaar. Het ging inderdaad even minder, maar inmiddels lopen we allemaal met dikke koppen omdat er elke keer taart komt van RTL.''

Aan die hernieuwde successen wil De Bruijn voorlopig graag nog even bijdragen. Hoewel Janine inmiddels oma is, staat er geen rustige verhaallijn waarin ze op de kleinkinderen past op het programma. Geheimzinnig zegt ze: "Janine gaat iets doen wat ze nog nooit eerder heeft gedaan.'' Meer uitleg wil ze niet geven. "Nee, dit is de cliffhanger om je stuk mee af te sluiten!''