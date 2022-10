Verpleeghuizen in de Rotterdamse regio trekken de hoge energieprijzen niet meer. Ouderen worden letterlijk in de kou gezet en de schuld daarvan wordt bij het kabinet gelegd. Zorginstellingen weten niet of ze gecompenseerd worden en vrezen een miljoenenstrop. De Tweede Kamer moet woensdag ingrijpen, vinden de verpleeghuizen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

ConForte, het samenwerkingsverband van de ouderenzorg in Rotterdam en omstreken, vertegenwoordigt negen zorginstellingen die ruim honderd verpleeghuizen hebben. Er wordt zorg verleend aan ruim zevenduizend mensen in de havenstad. Als compensatie voor de exploderende energieprijzen uitblijft, dreigen zij volgend jaar gezamenlijk minimaal 20 miljoen euro extra kwijt te zijn aan energielasten.

"Als we dit zelf moeten dragen", zegt Joost Zielstra, voorzitter van de raad van bestuur van Humanitas en bestuurder bij ConForte, "betekent dat iets voor de zorgverlening. We gaan de verwarming niet dichtdraaien, natuurlijk niet. Dus dan gaan dit soort bedragen rechtstreeks ten koste van de zorg die we kunnen bieden."

Verdubbelde energielasten

Hij vraagt zich af of het kabinet en de Tweede Kamer zich wel realiseren om welke bedragen het gaat. Volgens berekeningen van ConForte zijn de energielasten verdubbeld. Zielstra: "Voor een organisatie als Humanitas betekent het dat we zonder compensatie rode cijfers gaan draaien."

"We doen wat wij kunnen om de energierekening betaalbaar te houden, door bijvoorbeeld de verwarming een paar graden lager te zetten. Maar hier is niet tegenop te vechten", aldus de zorgbestuurder. "Als extra middelen uitblijven, worden de meest kwetsbare inwoners van ons land letterlijk in de kou gezet. Onze marges zijn al jaren krap, waardoor alle beschikbare financiële middelen naar de zorg gaan. Geld om te verduurzamen is er niet. Dat zorgt ervoor dat de stijgende energieprijzen ons extra hard raken. De consequentie is dan dat organisaties omvallen."

Déjà-vugevoel

Hij noemt het 'onbestaanbaar' dat er voor zo veel sectoren wordt gesproken over compensatie en de ouderenzorg daar niet bij hoort. Hij heeft een soort déjà-vugevoel, omdat de verpleeghuizen ten tijde van de eerste coronagolf ook zo'n beetje als laatste aan de beurt waren toen het ging om mondkapjes.

Ondanks herhaalde oproepen is compensatie voor de verpleeghuizen tot nu toe uitgebleven. De gezamenlijke Rotterdamse ouderenzorgorganisaties doen daarom een appel op de Tweede Kamer om woensdag tijdens de financiële algemene beschouwingen deze compensatie alsnog af te dwingen.