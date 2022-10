Je kind dat experimenteert met drugs? Dat voorkomen lijkt bijna onmogelijk. Je houding en je band met je puber bepalen voor een groot deel het uiteindelijke drugsgebruik, zeggen deze deskundigen.

"Op een nacht werd ik wakker omdat ik de douche hoorde stromen. Ik ging kijken en zag onze zoon Thijmen van 15 trillend en bevend op de grond van de douche zitten. Hij kon zijn ogen haast niet meer openhouden en brabbelde onverstaanbare woorden. Hij leek wel in trance'', vertelt Herma van Agteren.

Omdat ze haar zoon ook al een paar keer dronken had gezien, wist Van ­Agteren direct dat er nu drugs in het spel waren. "Wat hij genomen had, kon of wilde hij niet vertellen. Hij bleef wel een uur onder de douche, helemaal in zichzelf gekeerd. Ik was bang dat hij buiten bewustzijn zou raken en gebood hem er onderuit te komen. Hij reageerde niet. Later probeerde ik het nog een keer, op een rustigere en zachtere toon. Uiteindelijk kreeg ik hem eronder vandaan en kon ik hem in bed leggen.''

1,7 procent van de jongeren gebruikt xtc

Het lijkt of jongeren massaal aan de drugs zijn. Regelmatig verschijnen er alarmerende verhalen in de media over tieners die drugs bestellen alsof het om een pizza gaat. Deze zomer nog sprong in Amsterdam een jongen van 18 van het balkon onder invloed van het hallucinerende middel lsd. Hij dacht dat hij kon vliegen en was op slag dood. Zijn ouders vertelden hun tragische verhaal, in de hoop andere ouders en pubers te waarschuwen voor de gevaren van drugsgebruik.

"Toch zijn er maar weinig jongeren die regelmatig synthetische drugs nemen'', zegt Martha de Jonge, senior projectleider drugspreventie bij het Trimbos-instituut. "Sterker nog, 98,3 procent van de jongeren tussen de 12 en de zestien jaar heeft nog nooit xtc gebruikt, zo blijkt uit onze recente onderzoeken. Of ze dat nog gaan doen? Dat weet je niet. Wat je wel weet is dat je kind er vroeg of laat mee in aanraking komt. Omdat vrienden gebruiken. Maar veel kinderen talen helemaal niet naar drugs.''

Praten over drugsgebruik met je kind

Maar wat als je kind 'het' wel doet? "Blijf met hem of haar praten", adviseert De Jonge. "Zorg dat je weet waar je kind is, wie zijn vrienden zijn, waar ze uithangen na school. En lees je in, dan kun je over drugsgebruik praten als het eenmaal zo ver is.''

Blijf met je kind in contact, adviseert ook Marielle Beckers, kinderpsycholoog bij Buro Bloei en moeder van zeven kinderen. "Als je merkt dat je kind veel blowt of drinkt, vraag dan naar de achterliggende reden. Het kan een signaal zijn dat er iets niet goed gaat. Misschien wordt hij onder druk gezet door vrienden.''

Belangrijk is dat kinderen durven blijven praten, ook als ze weten dat je drank en drugs afkeurt. "Laat duidelijk weten dat jij het niet oké vindt, maar laat ze ook weten dat ze jou altijd kunnen bellen als er iets is", aldus Beckers. "Komt je kind stoned thuis, ga dan het gesprek aan op een niet-autoritaire manier. Vraag hoe het feestje was en hoe je kind zich voelt. Of werp af en toe een dilemma op: wat doe je als iemand out gaat? Of: wat als hij of zij alleen naar huis wil fietsen?''

Invloed van vrienden

Hoe groot de invloed van vrienden kan zijn, ontdekte Heleen Petermeijer toen haar dertienjarige zoon Pablo nog maar net in de brugklas van het vmbo in aanraking kwam met diverse soorten drugs. "Toen ik merkte dat hij blowde, kreeg hij huisarrest.''

Ineens had Pablo nieuwe vrienden. Hij vroeg of ze mochten komen logeren. "Toen ze een hele avond boven bleven, kreeg ik een vermoeden. Want als je niet kunt blowen, wat dan? De volgende dag was Pablo diep chagrijnig. Ik ben in zijn telefoon gaan zoeken en vond een filmpje over waar hij zijn pillen verborg en hoe slim dat van hem was.''

Petermeijer confronteerde haar zoon met haar vondst en toen kwam het hele verhaal eruit. "We hebben contact opgenomen met de Jellinek. Het bleek dat hij blowde, maar ook xtc gebruikte en zelfs een keer lsd.''

Samen met haar man besloot Petermeijer Pablo drie maanden van school te halen. Dagelijks praatte ze met hem. "Ik bewaakte hem als een woeste moederbeer. Elke dag moest hij samen met mij de hond uitlaten en tijdens die wandelingen hebben we veel met elkaar gesproken.''

Vertrouwen dat het goed blijft gaan

Op zijn nieuwe school gaat het goed met Pablo. "Ik ben ontzettend trots hoe hij zich heeft herpakt'', zegt Petermeijer. "Mijn eigen verslavingen, zoals sigaren roken en te veel eten en drinken, heb ik overwonnen door te gaan sporten. Dat werkte aanstekelijk. Mijn zoon doet nu aan freerunnen en geeft er ook les in. Hij is inmiddels 16 en het blijft een feestneus, hij blowt weer af en toe en is ook al eens dronken thuisgekomen. Maar zolang hij maat houdt en er open met ons over blijft praten, heb ik het vertrouwen dat het goed blijft gaan.''

Zelf het goede voorbeeld met drank en drugs

Zelf het goede voorbeeld geven, is het allerbeste. Of het nu om drank of drugs gaat. "Ik vind dat ouders vaak te mild zijn. Al bij 15, zestien jaar laten ze de wettelijke regels los'', ziet Beckers. "Je laat je kind niet autorijden voor zijn achttiende, waarom mag-íe dan wel drinken en drugs gebruiken?''

Uiteraard doen veel pubers toch wel wat niet mag, weet ook Beckers: "Daar zijn het pubers voor. Maar als ouder is het je taak te blijven benoemen dat jij het er niet mee eens bent. Door het ook niet te faciliteren gaan ze later verstandiger met drank en drugs om.''

Wees beschikbaar, ook als je kind niet wilt praten

Opgroeien betekent ook: minder delen met je ouders. De Jonge: "Jongeren krijgen meer behoefte aan autonomie. Vrienden worden steeds belangrijker. Zelfs als je kind niet met je wil praten, moet je in de buurt blijven. Geef aan dat je beschikbaar bent voor je kind. Blijf zeggen: ik wil dat je weet dat je altijd bij me terecht kunt.''

Ondanks die waakzaamheid, open gesprekken en goede verstandhouding kan het gebeuren dat je kind toch gaat gebruiken. De Jonge: "Je houdt het niet tegen als ze het echt willen. Raak niet in paniek en bedenk: je bent niet direct verslaafd en bijna niemand gaat eraan dood. Ongelukken met drugs gebeuren meestal niet door een verkeerde pil. Wel doordat iemand meerdere middelen door

elkaar gebruikt, vaak ook met alcohol. En omdat kinderen bang zijn om contact op te nemen met hun ouders. Dus gebeurt er eens iets naars, zeg dan niet: 'Ik zei het toch'. Maar zeg: 'Wat zul je geschrokken zijn, hoe kan ik je helpen? Laten we de drugsinfolijn bellen.''

Tips voor omgaan met drugsgebruik van kinderen

- Zorg dat je weet met wie je kind is bevriend, nodig vrienden thuis uit. Bij de jongere pubers kun je ook gerust de ouders appen als er een feestje is, om te vragen of er iemand toezicht houdt.

- Lees je in. Zodra je hoort dat een vriend van je kind xtc gebruikt, ga je op zoek naar informatie. Wat is het voor soort xtc? Wat zijn de risico's? Zorg dat je informatie hebt als je het gesprek met je kind aangaat. Dat stelt gerust.

- Vind je toch pillen in een kast of jaszak? Word niet boos, raak niet in paniek en ga niet schreeuwen. Geef wel aan dat je het niet oké vindt. Zeg: 'Ik sta er niet achter dat je dit gebruikt, maar ik praat er wel over met je'.

- Maak je je ernstige zorgen? Neem contact op met de afdeling preventie van de verslavingszorg of met de drugsinfolijn: 0900-1995. Zeg: 'Ik heb dit gevonden op de kamer van mijn kind, wat moet ik doen?'

- Kijk op Helderopvoeden.nl. Daarop wordt goed uitgelegd hoe je als ouder het gesprek kunt aangaan.

- Voor ouders van oudere kinderen die uitgaan: kijk eens op de Facebook- en Instagram-community van Opvoeding­enuitgaan. Hier kunnen ouders vragen stellen aan elkaar. Het Trimbos-instituut plaatst er ook berichten als er nieuwe soorten drugs op de markt komen.