Boeren kwamen deze zomer in opstand. Ze willen niet langer worden weggezet als gifspuiters, dierenbeulen en stikstofverspreiders. Wie wil nog boer zijn in deze tijd en is er nog wel toekomst in de landbouw? We vragen het jonge Zeeuwse boeren. 'Ze maken ons knettergek, daar in Den Haag.'

Lenno Hanse (21) uit Zierikzee reed in juni met zijn tractor naar het boerenprotest in Stroe. Nu dieselt hij met een rooier over een Canadees aardappelveld. Dat is zo lang en vlak dat je 's morgens al kunt zien wie er 's middags op bezoek komt. Landbouwgrond is eindeloos in Canada. "Als je groot wilt boeren, moet je in Canada zijn. Er zijn mogelijkheden om er een bestaand bedrijf over te nemen en de grond kost ook maar een kwart van wat je er in Nederland voor betaalt."

Lenno studeert aan de Agrarische Hogeschool in Dronten. Een buitenlandse praktijkstage is verplichte kost. De Zierikzeese jonge boer en beoogd opvolger op het landbouwbedrijf van zijn vader en zijn oom, is ingekwartierd bij Jan Bennen, een Nederlandse emigrant die samen met zijn twee zoons in het plaatsje Vauxhall een akkerbouwbedrijf van 2750 hectare runt. Ze telen vooral aardappelen voor de frietindustrie. Lenno oogst die momenteel. "Ik maak lange dagen. We beginnen om zeven uur 's ochtends en stoppen 's avonds om negen uur. Daarna drinken we nog wat en gaan we naar bed."

Voor de rest is het vrijheid, blijheid in Canada, grijnst hij. "De zonen van Jans zoon Jacob zijn elf en dertien jaar, maar ze rijden gewoon met grote tractoren over de openbare weg. Een trekkerrijbewijs hebben ze niet nodig. Als nieuweling krijg ik ook alle ruimte. Jan drukt de sleutels van de combine in mijn hand en daarna mag ik mijn gang gaan. Pas na een paar uur komt hij kijken hoe het gaat. Ik vind dat fijner dat wanneer iemand voortdurend op je lip zit."

Sociale leven

Waar in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de vierkante centimeter nauwkeurig worden toegediend, spuiten de Canadezen met vliegtuigen. Voor wie de regeldruk en het stikstofbeleid in Nederland wil ontvluchten, lijkt Canada het beloofde land. Toch peinst Lenno niet over emigratie. "Om te boeren is Canada fantastisch, voor je sociale leven niet. Alles is hier ver weg. Dit weekend wilden we gaan stappen. Voor een beetje vertier moesten we een uur rijden naar Lethbridge. Ik vrees dat je in zo'n uitgestrekt gebied snel vereenzaamt."

Over tien jaar wil hij het familiebedrijf in Zierikzee overnemen. Maar is er nog toekomst voor hem nu boeren door de stikstofcrisis en dwingend Brussels beleid met de rug tegen de muur staan? "Boer zijn zit in mijn DNA, ik wil niks anders. De uitdaging wordt wel groter door het onuitvoerbare kabinetsbeleid. De stikstofkaart die minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof dropte, was de druppel die de emmer deed overlopen. Niet voor niks zijn boeren in opstand zijn gekomen. We zijn voedselproducenten, maar worden weggezet als stikstofvervuilers. Dat is gewoon een oneerlijk verhaal. Het kabinet wil de veehouderij in Brabant en Gelderland wegsaneren om woningen te kunnen bouwen. Het gaat om de grond, maar dat durven de bewindslieden er niet bij te vertellen."

Zeeuwen zijn geen revolutionairen. Zeeuwse boeren blokkeerden de afgelopen maanden geen snelwegen of stichtten brandjes. Acties bleven publieksvriendelijk. Trekkers stonden keurig langs de weg of veilig geparkeerd op een rotonde. En hier en daar hingen omgekeerde Nederlandse vlaggen als stil protest.

Arnoud Nooren

Zeeuwse boeren mogen nuchter ogen, van binnen kolkt het. Zo knaagt de onzekerheid aan Arnoud Nooren (24), een Sluisse boer die een gemengd bedrijf met 80 hectare akkerbouw en 450 runderen voor de vleesproductie runt. Zijn ouders zitten er nog in, maar ze houden zich vooral bezig met een tweede tak van sport: vastgoed.

Om voldoende geld te verdienen, drijft Arnoud samen met een compagnon ook een veevoederbedrijf dat al de door Den Haag gewenste kringlooplandbouw praktiseert. "Hooi gaat naar een paardenhouderij als voer. Het stro in de stallen wordt samen met de paardenmest naar een champignonkwekerij gebracht die het als kweekbasis gebruikt. Een mooie kringloop toch?"

Arnoud legt zijn runderen in de watten. De consument krijgt zo 'een eerlijk stukje vlees op het bord'. Maar het kabinet laat boeren als hem onderwijl zwemmen, zegt hij. "Zolang de overheid geen duidelijke doelen voor de veehouderij stelt, weet je als boer niet waar je aan toe bent. Boeren zijn echt wel bereid om de bakens te verzetten, maar daarvoor hebben ze perspectief voor de komende twintig jaar nodig. Als ik bijvoorbeeld in een nieuwe stal investeer, doe je dat voor een lange periode. Nu weet ik niet hoe ik moet innoveren."

Vierde generatie

In de stal strijkt Arnoud de hand over één van zijn runderen. Hij wil op termijn het familiebedrijf overnemen, maar zoals de kaarten nu liggen, wordt dat geen appeltje eitje. Emigreren? In geen honderd jaar. "Ik wil de vierde generatie zijn die het bedrijf voortzet. Ik ben verknocht aan ons land, het landschap en de mensen. Ik hoop dat ik dat tot mijn pensioen mag boeren. Maar eerlijk is eerlijk, het is moeilijk om een boterham te verdienen, ook mede door de oorlog in Oekraïne. De marktprijzen zijn dan wel gestegen, we maken ook veel meer kosten door de hoge prijzen voor kunstmest en brandstof. Tegelijkertijd maakt die oorlog duidelijk hoe cruciaal boeren zijn voor onze voedselvoorziening."

Stikstof, steeds weer keert dat woord terug in gesprekken met jonge boeren. Waarom? Omdat een vermindering van 70 procent stikstof, nodig om kwetsbare natuur te beschermen, een forse krimp van de veestapel en (vrijwillige) uitkoop van boeren noodzakelijk maakt. En het is ook niet zo dat het stikstofplan alleen de veehouderij zal treffen.

Bastiaan van 't Westeinde

Volgens akkerbouwer Bastiaan van 't Westeinde (38) uit Wolphaartsdijk, bekend als deelnemer aan het tv-programma Boer zoekt Vrouw, trekt het stikstofkaartje van Van der Wal een schaduw over de toekomst van zijn bedrijf. "Ik begrijp de frustratie en onmacht van veel collega-veehouders. Ik heb er als akkerbouwer jammer genoeg ook mee te maken. Volgens de laatste stikstofkaart zou ik 70 procent stikstof moeten reduceren omdat ik vlak bij het Veerse Meer boer. Dat is niet te doen. Zo kan ik geen geld verdienen. Het is ook onzin. Het Veerse Meer is weliswaar een Natura 2000 gebied, maar echt geen stikstofgevoelige natuur. Het wordt zomaar over je heen gegooid, zonder enige wetenschappelijke onderbouwing. Zoiets maakt me woest. Ze maken ons knettergek, daar in Den Haag."

Om die woede te begrijpen, moet je terug in de tijd. Boeren hebben de afgelopen tien jaar in lijn met het stikstofbeleid gehandeld. Er is niks aan de hand, totdat de Raad van State in 2019 het stikstofbeleid van het kabinet als ongefundeerd model afschiet. Drie jaar later dropt Den Haag met de gewraakte stikstofkaart een bom die tot massale boerenprotesten leidt.

Mokerslag

Bastiaan: "Dat was voor agrarisch Nederland een mokerslag. Boeren zijn weggezet als veroorzaker van de stikstofcrisis. Terwijl er de afgelopen twintig jaar enorm veel stikstof is verminderd. Destijds hoorde je niemand over stikstofuitstoot. Ik ben zelf tien jaar terug gestopt met vleesvee, omdat het maatschappelijk draagvlak ervoor afnam. Niemand interesseerde zich toen voor mijn stikstofreductie. Ik wilde omschakelen naar duurzame recreatie, in de vorm van buitendijks gelegen vakantiehuisjes. Maar daarvoor kreeg ik helaas geen steun."

Het vertrouwen van boeren in het kabinet is tot het vriespunt gedaald, zegt Bastiaan, die zich heeft aangesloten bij de BoerBurgerBeweging. De partij van Caroline van der Plas, springt in de laatste peilingen van een naar vijftien zetels in de Tweede Kamer. De opmars dankt de BBB niet uitsluitend aan haar rol als verdediger van boerenbelangen, denkt Bastiaan: "Het hele stikstofverhaal is symptomatisch voor een falende en incapabele overheid. Kijk hoe slecht de aardbevingsschade in Groningen wordt afgehandeld. We kennen allemaal het toeslagenschandaal, de crisis in de zorg, de problematische woningmarkt. En nu komt er een nog grotere crisis aan: wie kan zijn energierekening nog betalen? Als Nederland straks de straat op gaat, wordt het zeker minder gezellig dan bij de boerenprotesten."

Het is niet alleen Den Haag, maar ook Brussel die het voor (jonge) boeren steeds lastiger maakt om een boterham te verdienen. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de Europese Unie eist bijvoorbeeld dat akkerbouwers bufferstroken aanleggen langs waterlopen. Het idee daarachter is dat er zo minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.

Berend Boone

"Je moet vruchtbaar land braak laten liggen. Dat scheelt me dus 4 procent aan teeltoppervlak", moppert Berend Boone (23), die bij Rilland 110 hectare beboert. "Doe je het niet, dan krijg je geen basispremie, maar ik heb die Europese subsidie wel nodig. Per saldo loopt de opbrengst terug. Zo worden er allerlei dingen verzonnen die geld kosten, maar niks opleveren. Neem de verboden zaadcoating voor suikerbieten. We moeten nu vaker andere, minder effectieve middelen spuiten tegen insecten, terwijl in andere landen om ons heen boeren vrijstelling hebben gekregen. Dat verslechtert onze concurrentiepositie. Zo kan ik nog wel tien dingen opnoemen."

Geen makkie

Een makkie is het zeker niet in de landbouw, oordeelt Berend. "Biolandbouw is ook geen optie. Iedereen roept dat wel, maar de afzet van biologisch geteeld voedsel loopt terug. Mijn boekhouder zegt: wacht nog maar even." Desondanks wil hij over een jaar of tien zijn ouders met welverdiend pensioen sturen. Hij ziet zichzelf niet vertrekken naar landen met minder regeltjes. "Ik blijf hier, want ik ben enorm verknocht aan Zeeland. En ik begin wel een neventak als het met puur akkerbouw niet meer te doen is. Er zijn altijd nieuwe kansen."

Jens Vermue

'Te koop', stond er op het bord in de tuin van Jens Vermue (28), fruitteler én akkerbouwer in Kapelle. Of gegadigden zich wilden melden bij Van der Wal Makelaardij aan het Binnenhof. Dat was natuurlijk een protest met een knipoog, want Jens zal als beoogd bedrijfsopvolger het nog steeds gezonde familiebedrijf niet zomaar opgeven.

"Dat protestbord geeft wel aan hoe de stemming onder boeren is. Ze zijn bezorgd, zeker jonge boeren", zegt de vicevoorzitter van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt. "Tegelijkertijd zijn jonge boeren nog steeds gemotiveerd, waarschijnlijk omdat ze net als ik zich sterk verbonden voelen met hun land, hun familiebedrijf en de provincie. Ze willen hoe dan ook boer blijven. Ik roep Carola Schouten, tijdelijk weer onze landbouwminister, op snel duidelijk te maken hoe wij als boeren verder kunnen. Want als we niet uitkijken, staan we te lang stil en boeren we achteruit."