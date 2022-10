Wat is er in Heerde aan de hand? De Noord-Veluwse gemeente heeft de meeste jonge rokers van heel Gelderland, blijkt uit onderzoek van Independer. Volgens de vergelijkingssite is er in Nederland sowieso een flinke toename van paffende tieners.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Marco de Vries heeft daar geen rapport voor nodig. De rector van de Noordgouw in Heerde kan met het blote oog wel zien dat er meer gerookt wordt. "In de periode nadat we het schoolterrein in 2017 rookvrij gemaakt hebben, nam het aanzienlijk af. Van de ongeveer duizend leerlingen stonden er eerst dertig net buiten het hek te roken. Later waren dat er nog maar een stuk of tien. Maar ik denk dat die groep inmiddels weer gegroeid is tot een mannetje of twintig."

Op de vraag of hij er een verklaring voor heeft, volgt een vrij resolute 'nee'. Maar al gauw komt hij zelf met een mogelijke oorzaak. "We merkten dat de leerlingen na de coronatijd minder sociaal waren. Daar hebben we best wel wat problemen mee gehad. Omdat ze dingen gemist hadden, uitte zich dat ook in experimenteergedrag. Hoewel het niet wetenschappelijk is onderbouwd, zou het wel een verklaring kunnen zijn."

Vaker incidenteel roken

Hij zou het wel eens bij het rechte eind kunnen hebben. Uit onderzoek van Independer op basis van data van de GGD en het RIVM blijkt namelijk dat tijdens de coronacrisis het aantal dagelijks rokende 12- tot zestienjarigen met bijna 40 procent is toegenomen. De afgelopen jaren was er juist een dalende trend te zien. Jongeren geven bovendien aan vaker incidenteel te zijn gaan roken.

Heerde vormt in deze regio de uitschieter. 15,3 procent van de tieners steekt minimaal een keer per week een sigaret op. Dat is niet alleen ruim twee keer zo vaak als in buurgemeente Epe (7,5 procent) en het nabijgelegen Nunspeet (6,4 procent), maar zelfs het hoogste percentage van heel Gelderland.

Waarom Heerde deze twijfelachtige eer heeft, daar kunnen betrokkenen de vinger niet echt op leggen. "In klas 1 en 2 besteden we veel aandacht aan preventie in brede zin", verzekert rector De Vries. "Daarbij krijgen we ook ondersteuning van de gemeente."

Die heeft daar de laatste jaren juist vol op ingezet. "Overal in de gemeente is te zien dat Heerde voor een rookvrije generatie gaat", weet jongerenwerker Ecevit Yavuz. Dat juicht hij op zich toe. Toch pleit hij ervoor de jeugd zelf daarbij te betrekken. "Waar de problemen zijn, liggen ook de oplossingen. Geef ze regie, zij hebben een sleutelfunctie."

Daarom zet Yavuz ook vraagtekens bij de wijze waarop Paul Blokhuis de afgelopen jaren als staatssecretaris de strijd met roken aanging. De Apeldoorner strooide met campagnes als een piet met pepernoten. "Dat gebeurde allemaal top-down. Het had veel meer bottom-up moeten gebeuren. Dan boek je resultaten."

Zijn collega Tamara Schutte opteert ook voor die aanpak. "Ik werk nog te kort in Heerde om de situatie goed te kunnen vergelijken. Maar ik maak me er wel zorgen over. Als ik zie dat een jongere rookt, gaan we daar zeker over in gesprek. Alleen wel vanuit de open dialoog. Anders verliezen we het vertrouwen. Er zijn al genoeg mensen die ze erop wijzen dat roken slecht is. Dat weten ze zelf ook wel."