De regels rond online gokken moeten verder aangescherpt worden. Daarvoor pleiten Holland Casino en de Nederlandse Loterij (onder andere Toto). Beide Nederlandse aanbieders stellen dat risicogokkers beter tegen zichzelf beschermd moeten worden.

Het is deze week een jaar geleden dat de online gokmarkt met tien legale aanbieders opende. Dat aantal is inmiddels naar liefst 22 opgelopen, inclusief internationale giganten als Unibet. Maandelijks spelen Nederlanders voor 80-90 miljoen euro online. Inmiddels zijn er al 1,3 miljoen spelaccounts aangemaakt. Gemiddeld verliezen spelers maandelijks 153 euro per account.

Hoewel aanbieders spelers actief moeten monitoren op risicovol speelgedrag, kan de bescherming beter, stelt Holland Casino. "Mensen die na een speelverbod voor het eerst weer online of in één van onze vestigingen spelen, moeten eerst een nazorg-gesprek krijgen", zegt directeur Petra de Ruiter. "Nu is voor ons niet te zien of iemand in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) stond en een tijd niet mocht spelen."

De Kansspelautoriteit (Ksa) dient dit volgens het staatsbedrijf mogelijk te maken. Directeur De Ruiter stelt verder dat een gedwongen opname in dit speelregister te lang duurt. "Zo'n inschrijving vergt zes weken. Ondertussen kan iemand gewoon verder spelen, met alle risico's van dien."

Branchbrede speellimieten

De Toto grijpt de eerste verjaardag van de online gokmarkt aan om voor branchbrede speellimieten te pleiten. "Bij Toto hanteren wij een maximumverlies van 400 euro per maand voor 18-23 jarigen", zegt woordvoerder Thomas van Vessem van de Nederlandse Loterij, waar Toto onder valt. "Maar wordt dat bedrag bereikt, kun je elders gewoon verder spelen." De speellimiet moet daarom uniform zijn, vindt het bedrijf. "Verliest iemand 200 euro bij ons, dan kan hij in dat geval elders nog slechts 200 euro verliezen."



Brancheclubs Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) en Netherlands Online Gambling Association (NOGA) steunen het door Holland Casino voorgestelde nazorggesprek. De Kansspelautoriteit is eveneens positief, maar stelt dat het aan de politiek is. "Omdat het persoonsgegevens van spelers betreft, vergt het een wetswijziging", zegt woordvoerder Jan Erik van der Werff.

Branchebrede limieten om spelers te beschermen noemt de Kansspelautoriteit eveneens een goed idee. Wel zitten er ICT-technisch haken en ogen aan. Andere gokbedrijven lijken minder enthousiast. De NOGA, waarin buitenlandse aanbieders zitten, spreekt van een 'lastige puzzel'. "Enerzijds wil je gokkers behoeden voor te veel geld vergokken, tegelijkertijd wil je mensen niet wegjagen. Er zijn duizenden illegale aanbieders online die geen identificatie vragen of hoe oud je bent."

Komende donderdag staat het online gokken op de agenda van de Tweede Kamer. De maximum speellimieten komen dan onder meer aan de orde.

Een jaar na het openen van de online gokmarkt is nieuwe Holland Casino directeur Petra de Ruiter nog niet tevreden. Probleemgokkers kunnen nog beter beschermd worden, vindt ze. "Als je het geld niet hebt, moet je niet bij ons komen."

Op Petra de Ruiters werkkamer staat een groot roulettewiel. De kersverse directeur van Holland Casino mocht vrijdagavond tijdens het openingsfeest van de nieuwe vestiging te Utrecht zoals dat heet 'de eerste kogel geven'. Dagelijks slingerde ze afgelopen weken aan het wiel en wierp de kogel, linksom en rechtsom. "Dat valt niet mee, het is vakwerk", lacht De Ruiter "De kogel moet onder meer de juiste snelheid bezitten."



Het roulettewiel illustreert de nieuwe wereld waarin de 53-jarige De Ruiter zich sinds deze maand begeeft. Een kwart eeuw lang werkte ze in de luchtvaart, afgelopen jaren in de Transavia-directie. De evidente verschillen ten spijt zijn er talloze overeenkomsten, vindt ze. "Beide bedrijven tellen circa 3500 medewerkers en zowel de luchtvaart als de casinowereld zijn zwaar gereguleerd."



Holland Casino en Transavia beleefden vanwege corona bovendien turbulente tijden. De veertien vestigingen waren afgelopen twee jaar langdurig dicht. Het noopte vorige topman Erwin van Lambaart om bijna driehonderd werknemers te ontslaan. Tegenwoordig gaat het weer bergop, mede dankzij de opening van de online gokmarkt.

Bezocht u hiervoor wel eens een casino?

"Het is zoals je het zegt, ik kwam wel eens in het casino. In mijn studententijd ging ik vaker: ik heb de Hotelschool Den Haag gedaan en Holland Casino Scheveningen is dan niet ver weg."



Waarom zei u 'ja'?

"Die complexe mix van gastvrijheid enerzijds en verantwoordelijkheid anderzijds fascineert enorm. Net als bij de luchtvaart vindt iedereen er wat van. Los daarvan was ik toe aan een nieuwe uitdaging, in de luchtvaartwereld was ik wel klaar."



Wat zeiden vrienden en kennissen ervan dat u voor een gokbedrijf ging werken?

"Sommigen mensen vertelden: op mijn 18de ging ik met mijn ouders naar het casino en dat was superleuk. Maar er was ook een vriendin die zei: 'Petra, wil je voor zo'n bedrijf werken?' Die vraag heb ik mezelf uiteraard ook gesteld."

Beantwoord die vraag eens?

"Met mijn kinderen - ik heb een tweeling van elf jaar - speel ik met azen en fiches. Gokken bestaat sinds de oudheid en online is er inmiddels ook lang. Het verantwoord aanbieden is beter dan zonder controle spelen. Holland Casino doet dat al 46 jaar. Er zullen echter altijd mensen zijn die zeggen: je moet het überhaupt niet aanbieden."

Na de opening van de online markt vorig jaar regende het kritiek over de stortvloed aan reclame...

"Ik werkte hier toen nog niet en heb dat als individuele burger beleefd. 'Jeetje dat is wel heul veel', dacht ik bij de zoveelste keer Koning Toto."

Heeft u al online gepokerd tijdens een directievergadering, zoals de werkneemster in jullie spotje?

"Nee, in dienst van Holland Casino mag je niet spelen. Ik snap het punt echter, ook wij hebben aanvankelijk teveel reclame gemaakt. Hadden we niet moeten doen. De brancheorganisatie is toen met een zelf opgelegde beperking gekomen."

De online gokmarkt startte met 10 legale aanbieders, nu zijn het er 22. Verslavingsexperts vrezen een nieuwe generatie gokverslaafden.

"22 aanbieders is veel, maar laten we niet doen alsof de online gokmarkt nieuw is. Die bestaat al jaren, miljoenen Nederlanders speelden bij buitenlandse sites, zonder enige controle. Het doel is nu om iedereen legaal te laten spelen. Dat lukt goed: 85 procent van de spelers speelt bij een vergunde aanbieder, 5 procent boven het door de Kansspelautoriteit gestelde doel."



Hoe voorkomt Holland Casino dat gasten onverantwoorde bedragen vergokken?

"Wie een van onze vestigingen bezoekt, moet zich de eerste maal registreren en legitimeren. Wil je voor hogere bedragen spelen dan lichten we je financiële doopceel, we moeten aan strenge anti-witwas en preventieregels voldoen. Online geldt hetzelfde. Als je inlogt, monitoren onze systemen je op 71 punten. Zodra we een verslavingsrisico waarnemen, bellen we. Neem je de telefoon drie keer niet op dan schorsen we je account."

Dan ga je gewoon verder bij de 21 andere aanbieders: Kansino, Unibet, Betcity, et cetera.

"Die aanbieders moeten aan dezelfde regels voldoen, dus daar komt zo'n speler eveneens boven drijven. Uiteindelijk kun je in het Cruks belanden en een speelverbod krijgen. Daar staan al 23.000 mensen in. Wij stellen zelf ook bezoekbeperkingen en speelverboden in. Dat is de regulerende werking van de legaliteit."



Volgens critici kent de wet nogal wat mazen.

"En die willen we dichten. Zo willen wij een verplicht preventiegesprek zodra iemand niet meer in het Cruks-register staat en voor het eerst gaat spelen. Nu kunnen we dat niet zien. Vandaar dat we de Kansspelautoriteit vragen: kunnen jullie ons deze informatie voorzien? We vinden verder dat een opgelegde registratie in het Cruks veel te lang duurt. Nu geldt een termijn van zes weken. Als wij een speelverbod of beperking treffen, kan iemand elders gewoon nog doorspelen."



Doet Holland Casino voldoende om gokverslaving tegen te gaan?

"Veel mensen realiseren zich niet hoe serieus onze medewerkers die taak nemen. Voor mij was dat ook een verrassing. Ik moest drie cursussen over antiwitwas- en preventiebeleid volgen. Ik denk dat we daar actiever mee naar buiten moeten treden. Het is simpel: als je het geld niet hebt, moet je bij ons niet komen. We zijn geen charitatieve instelling, maar proberen echt een gezellige avond te combineren met verantwoord spelen."

Is het niet frustrerend om het braafste jongetje van de klas te zijn, terwijl concurrenten soms de cowboy uithangen?

"Wij zijn de partij van het voorbeeldgedrag. Dat vragen de politiek en onze aandeelhouder (de staat, red.) van ons en vinden we zelf ook belangrijk. Natuurlijk denken we wel eens 'hállo!' als een concurrent iets doet wat volgens ons niet kan. Dan stellen wij dat echter bij de branchevereniging aan de orde of bij aanbieders zelf."

U heeft een tweeling van 11. Wat als zij over zeven jaar wel heel vaak naar het casino willen?

"Dat is wel erg ver weg, maar als ze gaan hoop ik dat het naar een partij als Holland Casino is, waar ze goed gemonitord worden. Loopt het uit de hand dan zouden mijn man en ik naast ze staan en ze zo goed mogelijk proberen te adviseren. Vraag is wel hoe goed je kinderen dan nog te sturen zijn."